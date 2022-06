Prime Gaming offrira plus de 30 jeux pour le Prime Day 2022

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Tous les mois, les abonnés d'Amazon Prime, service proposé par Amazon, peuvent récupérer quelques jeux gratuitement via Prime Gaming, en plus d'obtenir du butin sur certains des jeux majeurs, comme Lost Ark, Apex Legends ou encore VALORANT, pour ne citer qu'eux. De temps à autre, des offres spéciales ont lieu, grâce auxquelles la communauté pour obtenir bien plus de productions.En juillet,. Bien que la liste entière n'ait pas encore été révélée, plusieurs titres sont déjà connus. Nous retrouverons, par exemple,. Il ne faudra pas louper cette date, puisqu'elle permettra à de nombreuses personnes de garnir leur bibliothèque à moindre coût.Amazon précise par ailleurs qu'entre le 21 juin et le 13 juillet,, parmi lesquels nous retrouvons :Certains ont déjà été proposés, mais si vous les aviez ratés, ce sera le moment parfait pour les obtenir. N'oubliez pas ces dates importantes, pour récupérer gratuitement une cinquantaine de jeux, grâce à Prime Gaming.Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours