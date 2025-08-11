Marvel Tokon: Fighting Souls veut proposer « la meilleure expérience possible au cours des dix prochaines années »

Rocket Raccoon bientôt dans Marvel Tokon: Fighting Souls ?

Le jeu de combat Marvel Tokon: Fighting Souls vient à peine de sortir que les fouineurs du web ont déjà percé ses secrets. Une fuite amusante dans les fichiers du jeu semble confirmer l'arrivée d'un Gardien de la Galaxie très apprécié en tant que futur personnage jouable.