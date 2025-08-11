Marvel Tokon: Fighting Souls veut proposer « la meilleure expérience possible au cours des dix prochaines années »

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 août 2025 à 16h30
Bientôt proposé en bêta fermé, Marvel Tokon: Fighting Souls est déterminé à devenir l'une des références du jeu de combat. D'ailleurs, le producteur Takeshi Yamanaka a déjà planifié un support à très long terme.
Marvel Tokon: Fighting Souls veut proposer « la meilleure expérience possible au cours des dix prochaines années »
Dernier-né du studio Arc System Works, Marvel Tokon: Fighting Souls a pour ambition de rejoindre les grands noms de la scène compétitive comme Super Smash Bros. Ultimate, Street Fighter 6 ou encore Tekken 8. Pour le studio, ce type d'exploit s'est déjà produit avec des titres comme Guilty Gear Strive et Dragon Ball FigtherZ. D'ailleurs, les équipes de développement sont déterminées à offrir un support régulier au titre, à en croire les dernières déclarations du producteur Takeshi Yamanaka. 

Un planning de 10 ans déjà prévu pour Marvel Tokon: Fighting Souls

Marvel Tokon: Fighting Souls a été présenté en avant-première lors du week-end de l'EVO 2025, le plus grand tournoi de jeux de combat au monde. À cette occasion, Takeshi Yamanaka a été interrogé sur le sujet. Dans une vidéo filmée par le YouTubeur ShinKensou, il révèle que « Au cours des dix prochaines années, nous avons l'intention de continuer à faire de ce jeu la meilleure expérience qui soit. »

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Marvel Tokon: Fighting Souls souhaite donc offrir aux joueurs compétitifs le meilleur suivi possible afin de devenir un acteur majeur du secteur. Même si 10 ans de support peuvent sembler colossaux, un tel chiffre est en réalité assez courant dans l'industrie, si le jeu est un succès. Il suffit de regarder des titres comme Super Smash Bros. Ultimate pour s'en rendre compte. En effet, le jeu célébrera son 7e anniversaire en décembre 2025 et il est toujours incontournable sur la scène compétitive.

Une bêta prochainement organisée pour découvrir le titre

Pour l'heure, Marvel Tokon est toujours en cours de développement et se dévoilera à un plus large public dans quelques semaines. Au début du mois de septembre, PlayStation va proposer une bêta fermée du nouveau titre d'Arc System Works. Il s'agit là d'une belle occasion de découvrir le titre 4v4 axé sur les personnages de Marvel avant sa sortie officielle prévue pour l'année prochaine. 

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D'ailleurs, vous pouvez encore tenter de participer à cette phase de test. Découvrez comment vous inscrire en cliquant juste ici.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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