De nombreux joueurs se demandent si le nouveau jeu de combat Marvel, nommé Marvel Tokon: Fighting Souls, sortira sur Xbox Series. Nous vous expliquons tout ce qu'il faut savoir à ce sujet.

Développé par le studio Arc System Works, Marvel Tokon: Fighting Souls est un jeu de combat multijoueur dans lequel il est possible d'incarner des super-héros et des super-vilains. Deux équipes de quatre s'affrontent, avec évidemment l'objectif de renforcer la partie, en usant de la multitude de combos disponibles. S'il sort conjointement sur PC et PS5, il n'est pas possible d'y jouer sur Xbox Series à son lancement. Mais une sortie est-elle prévue plus tard pour Marvel Tokon: Fighting Souls ?

Marvel Tokon: Fighting Souls sortira-t-il sur Xbox Series ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes, au moment de la sortie, Marvel Tokon: Fighting Souls n'a aucune sortie sur Xbox Series de programmer. Arc System Works n'a jamais mentionné de version Xbox Series pour son jeu de combat lors des différentes communications, que ce soit lors de l'annonce ou que la sortie approchait.

Il faudra donc faire sans pour le moment, en se tourner vers les autres plateformes pour jouer à ce jeu multijoueur coopératif.













Une sortie de Marvel Tokon: Fighting Souls sur Xbox Series est-elle possible ?

Ne placez pas trop d'espoir dans ce portage. En sachant que Marvel Tokon: Fighting Souls est édité par Sony, il est très peu probable que le titre débarquer sur Xbox Series. Le géant japonais n'a pas pour habitude de porter ses jeux dans l'écosystème Xbox, même si les choses tendent à changer. Pour exemple, Helldivers 2 est finalement sortie sur Xbox Series, après un an et demi d'exclusivité sur PS5 et PC.

Il n'est donc pas impossible de voir débarquer Marvel Tokon: Fighting Souls sur l'une des consoles de Microsoft plus tard, mais ce n'est pas d'actualité pour le moment. Cela dépendra notamment du succès du jeu lors de ces premiers mois de commercialisation.

Si un portage est prévu, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article. Mais en attendant, il faudra se contenter du PC ou de la PS5 pour jouer à Marvel Tokon: Fighting Souls. Vous pouvez également retrouver les personnages jouables disponibles.

Marvel Tokon: Fighting Souls est, pour rappel, disponible sur PC et PS5 depuis le 6 août. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :