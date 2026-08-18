Rocket Raccoon bientôt dans Marvel Tokon: Fighting Souls ?

Le jeu de combat Marvel Tokon: Fighting Souls vient à peine de sortir que les fouineurs du web ont déjà percé ses secrets. Une fuite amusante dans les fichiers du jeu semble confirmer l'arrivée d'un Gardien de la Galaxie très apprécié en tant que futur personnage jouable.

Le dernier né des studios Arc System Works, Marvel Tokon: Fighting Souls, fait des débuts très remarqués sur la scène vidéoludique. Avec un casting de personnages déjà solide et un gameplay plutôt convaincant, le titre a tout pour plaire s'il règle ses soucis techniques très contraignants. Alors que les joueurs s'affrontent en ligne pour maîtriser les combos de leurs héros favoris, des petits curieux ont décidé de creuser dans le code source du jeu. Et ils ont notamment découvert un personnage très apprécié du grand public.

Une erreur interne confirme Rocket Raccoon

Nous savions déjà que le redoutable Phoenix Cyclops ouvrirait le bal des contenus téléchargeables, tandis que des références à Gambit, Docteur Strange et aux Quatre Fantastiques laissaient présager un avenir radieux pour le casting. Cependant, les dataminers ont mis la main sur une information beaucoup plus concrète concernant un célèbre membre des Gardiens de la Galaxie.

Sur ResetEra, un utilisateur nommé Neoxon a partagé une ligne de code particulièrement croustillante. Dans les fichiers du jeu, une note interne destinée aux développeurs évoque une interaction où Miss Marvel est ravie de croiser Groot et Rocket. Le texte contient cependant un avertissement très explicite.

Faites attention avec le rendu visuel de ce personnage, car il s'agit d'un futur DLC.

Cette consigne laissée en plein milieu du code source confirme sans l'ombre d'un doute que Rocket Raccoon rejoindra la bataille prochainement.













Des costumes inédits et un passe de combat au programme

L'arrivée de Rocket Raccoon n'est pas la seule trouvaille des dataminers. En fouillant un peu plus profondément, la communauté a découvert des mentions claires liées à l'intégration de costumes alternatifs. Les joueurs pourront donc personnaliser l'apparence de leurs héros et vilains favoris, une fonctionnalité toujours très demandée dans les jeux de combat modernes.

Plus intéressant encore, plusieurs termes techniques suggèrent que l'économie du jeu s'articulera autour d'un système de passe de combat. Si cette méthode de monétisation est devenue une norme dans l'industrie, elle suscite souvent la méfiance des joueurs en raison du sentiment d'urgence qu'elle impose, notamment dans un jeu premium. Réponse d'ici quelques semaines, une fois que Marvel Tokon: Fighting Souls sera bien établi.

Pour conclure, rappelons qu'il est disponible sur PC et PS5 depuis le 6 août, et aucune sortie sur Xbox Series n'est programmée. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :