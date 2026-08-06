Marvel Tokon: Fighting Souls : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Les serveurs de Marvel Tokon: Fighting Souls peuvent parfois connaître quelques problèmes. Nous vous expliquons comment suivre l'état des serveurs pour savoir s'ils sont en maintenance (down) ou non.

Que ce soit suite à un problème ou pour implanter une mise à jour, il se peut qu'un jour ou l'autre vous ayez des problèmes pour lancer Marvel Tokon: Fighting Souls et rejoindre une partie, sur PC ou PS5, que vous jouiez en ligne avec des amis ou non. C'est pourquoi nous vous expliquons comment savoir si les serveurs de Marvel Tokon: Fighting Souls sont en maintenance (down) ou si le problème peut venir de vous.

Maintenance Marvel Tokon: Fighting Souls, serveurs down ou en ligne ?

La plupart du temps, les serveurs de Marvel Tokon: Fighting Souls seront hors-ligne à l'approche d'une mise à jour et l'application d'un patch correctif. Pour que cela n'embête pas trop les joueurs, Arc System Works essaye de les limiter, mais parfois, cela prend plus de temps que prévu. Il se peut également que les serveurs soient down sans qu'une maintenance soit en cours, suite à divers problèmes. Si vous avez du mal à vous connecter au jeu de combat, voici quelques conseils pour suivre l'état des serveurs de Marvel Tokon: Fighting Souls.













Les serveurs Marvel Tokon: Fighting Souls ne répondent pas

Comme pour de nombreux jeux en ligne, les développeurs avertissent la communauté sur les réseaux sociaux avant le déploiement d'une mise à jour. Vous pouvez donc vous rendre sur le compte Twitter du jeu pour voir si une maintenance est en cours ou a été annoncée (si tel est le cas, un tweet récent le mentionnera). Sinon, vous pouvez vous rendre sur divers sites, comme celui qui fait état des serveurs PlayStation, ou encore le Discord officiel de Marvel Tokon: Fighting Souls.

Cependant, il se peut que les serveurs soient opérationnels, mais que vous n'arriviez pas à vous connecter au jeu ou que vous ayez des problèmes lors de vos parties, cela vient peut-être de vous. De ce fait, nous vous conseillons quelques astuces pour tenter d'y remédier.

Redémarrez votre jeu : Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer Marvel Tokon: Fighting Souls.

: Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer Marvel Tokon: Fighting Souls. Vérifiez que le jeu est bien à jour : Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour.

: Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour. Redémarrez le PC ou la PS5 : Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre PC ou PS5.

: Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre PC ou PS5. Redémarrez votre routeur : Enfin, la dernière solution est de redémarrer votre box internet. Pour certains cas, le redémarrage du routeur suffit pour rejoindre une partie en ligne.

Si, malgré tout, la gêne persiste, n'hésitez pas à contacter le support, qui pourrait vous aider.