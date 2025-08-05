Marvel Tokon : Une bêta fermée prévue prochainement et vous pouvez y participer

Présenté pour la première fois juste avant le Summer Game Fest 2025, Marvel Tokon va bientôt se dévoiler aux joueurs via une phase de bêta fermée. Découvrez comment tenter votre chance pour participer à cette session.
Connu pour la série des Guilty Gear, les jeux BlazBlue ainsi que pour Dragon Ball FighterZ, le studio Arc System Works propose aujourd'hui un jeu de combat autour d'une nouvelle franchise : celle des personnages Marvel. En juin 2025, Marvel Tokon: Fighting Souls
était présenté pour la première fois en dévoilant des combats à 4 contre 4 dynamiques et hyper nerveux en 2D.
Les habitués du genre et du studio ont d'ailleurs hâte de pouvoir incarner tous les justiciers de l'écurie Marvel, mais aussi ses méchants les plus charismatiques. Si vous en faites partie, sachez que vous pouvez participer à un événement très spécial.
La première phase de bêta de Marvel Tokon: Fighting Souls organisée pour la rentrée
En effet, PlayStation a annoncé qu'une phase de bêta fermée serait proposée
pour une durée très limitée aux joueurs. Celle-ci sera accessible entre le 5 et le 7 septembre 2025
. Les heureux élus pourront ainsi tester en avant-première les compétences de Spider-Man, de Storm, de Captain America ou encore de Docteur Doom. Cependant, une bêta fermée impose un accès limité.
Même s'il s'agit d'une bêta fermée, tous les joueurs intéressés peuvent tenter d'y participer en s'inscrivant au programme bêta de la PlayStation. Attention : gardez à l'esprit qu'une inscription à ce programme ne garantit pas obligatoirement un accès aux tests de Marvel Tokon. Néanmoins, cela reste une opportunité unique, d'autant que l'inscription est gratuite
.
Comment vous inscrire pour tenter de rejoindre la bêta fermée de Marvel Tokon ?
Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur la page officielle du jeu sur le site de PlayStation
, de cliquer sur l'onglet « Inscrivez-vous maintenant »
puis de remplir le formulaire en renseignant les champs demandés. Les candidatures seront ensuite étudiées et les personnes retenues recevront une invitation par mail.
Veillez donc à renseigner une adresse mail toujours active et facile d'accès. Pensez également à surveiller votre boîte de réception, mais aussi vos spams.
Pour conclure, rappelons que cette phase de test sera la première réelle occasion pour le grand public de découvrir le titre car pour l'heure, aucune date de sortie n'a été communiquée.
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