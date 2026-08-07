Un bug critique empêche de lancer Marvel Tokon: Fighting Souls le jour de sa sortie, en plus des gros problèmes sur PC

Le lancement très attendu de Marvel Tōkon: Fighting Souls est entaché par un bug majeur empêchant le démarrage du jeu. Heureusement, la communauté a rapidement trouvé une astuce pour contourner ce problème agaçant en attendant un correctif officiel du studio Arc System Works.

Le nouveau jeu de combat développé par Arc System Works a fait ses débuts hier en fin d'après-midi. Cependant, de nombreux joueurs ont signalé que juste après avoir choisi leur langue dans le menu de démarrage, le jeu plante de manière répétée et les renvoie inlassablement à l'écran principal. Si vous subissez ce désagrément, sachez que vous n'êtes absolument pas un cas isolé, mais qu'il existe heureusement une méthode pour contourner le problème.

Une solution simple pour lancer Marvel Tōkon

Il semblerait que le souci provienne de la fonctionnalité de lancement rapide de la PS5. Arc System Works a publié une déclaration sur le serveur Discord officiel du jeu pour expliquer aux joueurs comment éviter ce blocage. La meilleure approche consiste à ignorer superbement la notification de la PlayStation 5 vous indiquant que le jeu est prêt à jouer. Au lieu de vous précipiter, vous devez faire preuve d'un peu de patience et vous assurer que l'installation du jeu est totalement terminée avant de vous lancer dans l'arène.

Le studio de développement a tenu à rassurer sa communauté tout en validant cette astuce trouvée par les joueurs eux-mêmes. Voici ce qu'ils ont déclaré sur leurs réseaux :

Nous avons reçu des rapports concernant un problème où, après avoir sélectionné une langue, le jeu peut rester bloqué dans une boucle et est incapable de continuer. Nous enquêtons actuellement sur le problème. En attendant, certains membres de la communauté ont signalé qu'ils ont pu contourner le problème en réessayant une fois que le téléchargement a atteint les 100 %. Veuillez noter qu'il s'agit d'une solution de contournement signalée par la communauté, et non d'une solution officiellement vérifiée, les résultats peuvent donc varier.













Un correctif espéré dans les plus brefs délais

Si vous rencontrez ce problème technique, vous êtes donc invités à essayer cette méthode pendant que les équipes de développement continuent leurs investigations. Le studio a promis de partager une mise à jour dès qu'il disposera de plus amples informations ou d'un correctif officiel.

En espérant que cette petite manipulation fonctionne pour vous, il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au déploiement d'une vraie mise à jour, laquelle devrait être imminente. Notez que le studio a également communiqué sur les nombreux problèmes d'optimisation de la version PC, qui devraient aussi être au cœur d'une mise à jour rapidement. Autrement dit, le lancement de Marvel Tōkon: Fighting Souls est loin d'être idéal, en témoignent les avis sur Steam, actuellement moyens (seulement 44 % d'avis positifs).

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Pour conclure, rappelons qu'il est disponible sur PC et PS5 depuis le 6 août, et aucune sortie sur Xbox Series n'est programmée. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :