Marvel Tokon: Fighting Souls : La liste complète des trophées et des succès

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 août 2026 à 18h29
Comme la quasi-totalité des jeux, Marvel Tokon: Fighting Souls possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer afin d'obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous partageons la liste complète.
Marvel Tokon: Fighting Souls : La liste complète des trophées et des succès

Disponible depuis le début du mois d'août 2026, Marvel Tokon: Fighting Souls dispose, comme la plupart des autres jeux, de plusieurs trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent décrocher le 100 % ou Platine du nouveau jeu de combat avec les personnages de Marvel doivent absolument s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Marvel Tokon: Fighting Souls.

La liste des trophées et succès de Marvel Tokon: Fighting Souls

Pour obtenir le 100 % ou Platine de Marvel Tokon: Fighting Souls, qui est nommé « Champion de l'univers », les joueurs et les joueuses doivent progresser dans le jeu que ce soit en solo ou en multijoueur. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de Marvel Tokon: Fighting Souls.

Trophée Action
 Champion de l'univers   Obtenez tous les autres trophées. 
 Le gardien   Terminez tous les scénarios du mode Épisode. 
 Je peux faire ça toute la journée   Effectuez 500 combats. (Hors mode Entraînement et Versus en local) 
 Deadpool sauve l'univers Tōkon   Débloquez toutes les actions secrètes de la liste des commandes avec Deadpool. 
 Anti-champion   Terminez le parcours du Champion en mode All-Star Arena. 
 Avengers, rassemblement !   Terminez le scénario Redoutables Avengers en mode Épisode. 
 À moi, mes X-Men !   Terminez le scénario Inébranlables X-Men en mode Épisode. 
 Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités   Terminez le scénario Incroyables Gardiens en mode Épisode. 
 De retour des enfers   Terminez le scénario Samouraïs déchaînés en mode Épisode. 
 À genoux devant Fatalis !   Terminez le scénario Chevaliers de Fatalis en mode Épisode. 
 Arme X   Terminez 100 défis de combos en mode Formation. 
 Prélude au combat   Terminez le Combat d'initiation. 
 Que le spectacle commence !   Battez la Promotrice en mode Épisode. 
 Cœur de champion   Terminez n'importe quel parcours en mode All-Star Arena. 
 C'est maintenant que ça devient marrant   Finissez un combat en mode Versus. 
 Ragnarök   Gagnez un match en mode Arcadia Rumble. 
 Pro des combos   Terminez 10 défis de combos en mode Formation. 
 Tout le monde a une passion   Personnalisez votre avatar. 
 Ça tourne !   Regardez un replay. 
 Un nouveau monde   Entrez dans le lobby en ligne. 
 Meilleure. Activité. De l'histoire.   Participez à une activité depuis le lobby en ligne. 
 Bienvenue dans la salle des dangers   Créez un salon en mode Match en salon. 
 Ascension sans appréhension   Finissez un combat en mode Match classé. 
 Tranquille   Finissez 10 combats en mode Match amical. 
 Votre sceau d'approbation personnel   Utilisez un autocollant. 
 Dans ses pas   Suivez un joueur. 
 Maraveurs, rassemblement !   Réussissez 100 Link Attacks en combat. (Hors mode Entraînement et Versus en local) 
 Vers l'infini !   Réussissez 10 Slam Launcher en combat. (Hors mode Entraînement et Versus en local) 
 Destruction de murs   Réalisez 10 Breaks en combat. (Hors mode Entraînement et Versus en local) 
 Précision surhumaine   Réussissez 10 Super skills en combat. (Hors mode Entraînement et Versus en local) 
 Les ultimates   Réussissez 10 Ultimate skills en combat. (Hors mode Entraînement et Versus en local) 
 Ça va déménager !   Réussissez 10 Assemble Smash en combat. (Hors mode Entraînement et Versus en local) 
 Je t'avais tellement vu venir   Réussissez 10 Assemble Counter en combat. (Hors mode Entraînement et Versus en local) 
 Crossover ultime   Réussissez 10 Crossover en combat. (Hors mode Entraînement et Versus en local) 
 Retour à l'envoyeur !   Réussissez 5 Crossover Reflect en combat. (Hors mode Entraînement et Versus en local) 
 Timing parfait !   Réussissez 1 Perfect Reflect en combat. (Hors mode Entraînement et Versus en local) 
 Entre amis !   Réalisez 100 Assemble Assist en combat. (Hors mode Entraînement et Versus en local) 
 Super Assemble !   Réussissez 10 Super Assemble en combat. (Hors mode Entraînement et Versus en local) 
 Tōkon Assemble !   Réussissez 10 Tōkon Assemble en combat. (Hors mode Entraînement et Versus en local) 

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Pour conclure, rappelons que Marvel Tokon: Fighting Souls est disponible sur PC et PS5 depuis le 6 août, et aucune sortie sur Xbox Series n'est programmée. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :

  • PC
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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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