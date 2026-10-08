Marvel Tokon: Fighting Souls : Une date de sortie et des informations pour le DLC Phoenix Cyclops

Arc System Works lève le voile sur le premier personnage en DLC de Marvel Tokon: Fighting Souls. Prévu pour le 2 novembre, Phoenix Cyclops promet d'enflammer l'arène avec une mécanique de jeu unique et dévastatrice, inspirée de l'arc narratif Avengers contre X-Men.

Arc System Works a récemment offert un aperçu de la manière dont Phoenix Cyclops fonctionnera dans Marvel Tokon: Fighting Souls. L'équipe a désormais totalement levé le voile en publiant une bande-annonce dédiée au personnage et à son panel de mouvements enflammés. Accompagnée d'une généreuse dose de gameplay, cette vidéo confirme également sa date de sortie, fixée au 2 novembre. Le spécialiste des rafales optiques, doublé en version originale par Ray Chase, que les fans connaissent pour ses rôles dans X-Men 97 et Final Fantasy 15, intégrera donc le jeu de combat très prochainement. Il s'agit du tout premier combattant du pass saisonnier de la première année.

Une mécanique de jeu risquée mais dévastatrice

Comme le montre la bande-annonce, Phoenix Cyclops bénéficie d'une mécanique spéciale particulièrement agressive. En récoltant des fragments solaires qui apparaissent lors des attaques réussies, les joueurs peuvent libérer la forme redoutée du Phénix Noir. Cette transformation octroie à Scott Summers une importante amélioration temporaire de ses dégâts, au prix d'une diminution progressive de sa barre de vie. Une fois l'effet dissipé, son armure se reforme et le cycle peut recommencer.

Le producteur Takeshi Yamanaka précise que cette mécanique s'inspire directement de l'arc narratif Avengers contre X-Men, durant lequel Cyclope absorbe le pouvoir de ses coéquipiers pour devenir une entité cosmique incontrôlable. En forme de base, le combattant déploie ses célèbres rafales optiques, capables de rebondir sur le sol, tout en assurant une présence redoutable au corps à corps.

Selon le producteur, le personnage est pensé pour offrir une grande variété d'approches lors des affrontements.

Il est conçu comme un combattant complet qui excelle à la fois dans les affrontements à longue distance et les frappes rapprochées grâce à son utilisation polyvalente des rafales optiques.













Un choix scénaristique assumé par le studio

Dans une interview, le réalisateur Kazuto Sekine a expliqué pourquoi Arc System Works a opté pour cette version inattendue du héros Marvel au lieu de sa forme classique. Le positionnement de Phoenix Cyclops en opposition aux X-Men est l'une des raisons principales, afin de ne pas compliquer la narration globale du jeu de combat. Les développeurs souhaitaient également proposer une itération plus originale du ce mutant.

Cyclope est un personnage que nous voulions absolument inclure dans le jeu. Cependant, nous voulions nous mettre au défi de faire quelque chose de nouveau. C'est alors qu'a émergé l'idée d'utiliser la version de Cyclope issue de l'histoire Avengers contre X-Men.

Les puristes pourront néanmoins se rassurer, car un costume classique bleu et jaune sera disponible pour retrouver l'apparence traditionnelle du héros. Une seconde tenue héritage est également prévue, bien qu'aucune image n'ait encore été diffusée pour le moment.

Rendez-vous donc le 2 novembre pour la sortie du premier DLC de Marvel Tokon: Fighting Souls. Rappelons qu'il est disponible sur PC et PS5 depuis le 6 août, et aucune sortie sur Xbox Series n'est programmée. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :