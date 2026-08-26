Le créateur de Marvel Tokon: Fighting Souls prend la parole après un lancement chaotique

Le lancement de Marvel Tōkon: Fighting Souls sur PC ne s'est pas déroulé comme prévu. Face à la grogne des joueurs et aux évaluations mitigées, le producteur Takeshi Yamanaka a présenté ses excuses, promettant un suivi rigoureux pour regagner la confiance d'une communauté échaudée.

Un lancement à deux vitesses pour le jeu de combat

Si la version PlayStation 5 de Marvel Tokon: Fighting Souls a connu des débuts sereins, représentant d'ailleurs la grande majorité des ventes lors de la première semaine d'exploitation, la mouture PC a subi de plein fouet de graves problèmes d'optimisation. Les joueurs ont rapidement fait remonter des soucis majeurs, notamment une surcharge inexpliquée du processeur, rendant l'expérience souvent injouable. Face à cette situation qui a conduit à des évaluations globales moyennes sur la plateforme Steam, le studio Arc System Works a dû réagir dans l'urgence.

Dans un entretien accordé au média VideoGamesChronicle, Takeshi Yamanaka, le producteur du titre, a tenu à faire un point sur la situation. Il a d'abord souligné que le cœur du jeu, à savoir ses mécaniques de combat, a été très bien reçu par les passionnés du genre. Les réseaux sociaux regorgent de vidéos montrant des enchaînements spectaculaires et des sessions d'entraînement intensives. Mais le dirigeant sait que cela ne suffit pas à masquer les lacunes techniques de la version PC.













Des excuses publiques et des correctifs en urgence

Conscient de la frustration engendrée, le producteur n'a pas cherché à minimiser les faits. Il a présenté des excuses formelles à la communauté, reconnaissant que de nombreux acheteurs n'ont pas pu profiter du titre dans des conditions décentes.

Je tiens à exprimer mes plus sincères excuses pour tous ces problèmes rencontrés. À certains joueurs sur PC qui ont eu la gentillesse d'acheter le jeu, mais qui ont ensuite subi ces soucis et n'ont pas pu jouer de manière optimale, et qui ont peut-être abandonné le jeu pour le moment ou même demandé un remboursement.

Pour redresser la barre, les équipes de développement ont déjà déployé deux mises à jour majeures. Selon les déclarations du studio, le problème lié à la charge du processeur a été grandement amélioré grâce au dernier correctif en date. Néanmoins, le chantier est loin d'être terminé et les développeurs restent mobilisés pour résoudre les dysfonctionnements restants.

Au-delà des simples réparations techniques, Arc System Works fait face à un défi bien plus grand : restaurer son image. Le marché du jeu sur ordinateur est réputé pour son exigence, et regagner la confiance d'un public déçu s'annonce comme un véritable parcours du combattant. Takeshi Yamanaka en est pleinement conscient et aborde cette mission avec humilité.

Je sens que ce ne sera pas du tout une tâche facile de regagner la confiance que nous avons perdue suite à cela. Cependant, c'est un problème que nous affrontons de front, et nous essayons de le traiter directement pour continuer à travailler avec tout ce que nous avons et fournir un environnement où les joueurs pourront expérimenter le jeu de manière fluide.

L'avenir de Marvel Tokon: Fighting Souls sur PC dépendra désormais de la réactivité du studio et de la qualité des prochaines mises à jour. Si le gameplay solide du jeu de combat constitue une base excellente, seule une stabilité technique irréprochable permettra au titre de trouver son public sur cette plateforme et d'inverser la tendance des critiques.

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Pour conclure, rappelons qu'il est disponible sur PC et PS5 depuis le 6 août, et aucune sortie sur Xbox Series n'est programmée. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :