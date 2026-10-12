Marvel Tokon: Fighting Souls dévoile ses prochains personnages jouables

Arc System Works a révélé les personnages jouables à venir dans le roster de Marvel Tokon: Fighting Souls.

Alors que les joueurs et les joueuses de Marvel Tokon: Fighting Souls attendent avec une certaine impatience l'arrivée de Phoenix Cyclops, Arc System Works a prévu d'autres surprises pour l'année 2027. Ainsi, le roster de Marvel Tokon: Fighting Souls va accueillir de nouveaux personnages jouables dans les mois à venir.

Trois autres personnages jouables en 2027 pour Marvel Tokon

Par le biais d'une nouvelle publication sur le compte Twitter/X du jeu, Arc System Works a levé le voile sur les personnages devant débarquer au cours de l'année 2027 sur Marvel Tokon: Fighting Souls.

Dès lors, dans le cadre de l'Année 1, le studio de développement a prévu d'ajouter Thor (Jane Foster) au cours de l'hiver 2027. Par la suite, les joueurs et les joueuses pourront incarner Venom, qui doit débarquer au printemps, et ce, en même temps qu'un nouveau niveau nommé Klynstar Stage. Enfin, durant l'été 2027, la communauté pourra lancer des parties avec Jubilee.

The Year 1 full roster has been revealed! Who is joining your team? 🐦‍🔥 Phoenix Cyclops coming on November 2! 🔨 Thor (Jane Foster) - Winter 2027 🫟 Venom - Spring 2027 🛼 Jubilee - Summer 2027 We've teamed up with @peachmomoko60 to tease our upcoming characters through her unique take on their in-game designs! — MARVEL Tōkon: Fighting Souls (@MARVELTokon) October 11, 2026

À l'heure actuelle, les développeurs n'ont pas donné de date de sortie précise pour ces trois nouveaux personnages jouables de Marvel Tokon: Fighting Souls. Nul doute que le studio le fera en temps et en heure. Toutefois, Arc System Works s'occupe actuellement du lancement du DLC apportant Phoenix Cyclops.

À lire également Marvel Tokon: Fighting Souls : Une date de sortie et des informations pour le DLC Phoenix Cyclops

Une vidéo pour Thor (Jane Foster) débarquant sur Marvel Tokon

Pour enrichir son annonce, Arc System Works a tout de même partagé un très court trailer mettant en scène Thor (Jane Foster), que nous voyons ramasser Mjöllnir alors que Loki lui fait face. Comme pour Phoenix Cyclops, ce nouveau personnage sera disponible par le biais d'un DLC.

Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Tokon: Fighting Souls est disponible sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5 et PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :