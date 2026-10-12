Marvel Tokon: Fighting Souls dévoile ses prochains personnages jouables

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 octobre 2026 à 12h15
Arc System Works a révélé les personnages jouables à venir dans le roster de Marvel Tokon: Fighting Souls.
Marvel Tokon: Fighting Souls dévoile ses prochains personnages jouables

Alors que les joueurs et les joueuses de Marvel Tokon: Fighting Souls attendent avec une certaine impatience l'arrivée de Phoenix Cyclops, Arc System Works a prévu d'autres surprises pour l'année 2027. Ainsi, le roster de Marvel Tokon: Fighting Souls va accueillir de nouveaux personnages jouables dans les mois à venir.

Trois autres personnages jouables en 2027 pour Marvel Tokon

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Par le biais d'une nouvelle publication sur le compte Twitter/X du jeu, Arc System Works a levé le voile sur les personnages devant débarquer au cours de l'année 2027 sur Marvel Tokon: Fighting Souls.

Dès lors, dans le cadre de l'Année 1, le studio de développement a prévu d'ajouter Thor (Jane Foster) au cours de l'hiver 2027. Par la suite, les joueurs et les joueuses pourront incarner Venom, qui doit débarquer au printemps, et ce, en même temps qu'un nouveau niveau nommé Klynstar Stage. Enfin, durant l'été 2027, la communauté pourra lancer des parties avec Jubilee.

À l'heure actuelle, les développeurs n'ont pas donné de date de sortie précise pour ces trois nouveaux personnages jouables de Marvel Tokon: Fighting Souls. Nul doute que le studio le fera en temps et en heure. Toutefois, Arc System Works s'occupe actuellement du lancement du DLC apportant Phoenix Cyclops.

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Une vidéo pour Thor (Jane Foster) débarquant sur Marvel Tokon

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Pour enrichir son annonce, Arc System Works a tout de même partagé un très court trailer mettant en scène Thor (Jane Foster), que nous voyons ramasser Mjöllnir alors que Loki lui fait face. Comme pour Phoenix Cyclops, ce nouveau personnage sera disponible par le biais d'un DLC.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Tokon: Fighting Souls est disponible sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5 et PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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