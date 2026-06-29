Marvel Tokon ajoute 3 noms cultes à son roster de lancement

Marvel Tokon a récemment mis en ligne un nouveau trailer dévoilant certains des personnages que vous pourrez incarner au combat. Petit indice : ça va trancher !

Marvel Tokon: Fighting Souls est l'une des nombreuses sorties vedettes de l'été 2026. À quelques semaines de sa sortie, le titre continue de se dévoiler pour donner envie aux amateurs de jeux de combat de rejoindre la bataille.

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Le 29 juin 2026, un nouveau trailer à été mis en ligne sur la chaîne YouTube de PlayStation. Ce dernier montre toutes les équipes déjà annoncées mais il permet de présenter un cinquième groupe pour le moins intimidant.

Blade, Loki et Deadpool rejoignent la mêlée

Après la révélation des Chevaliers de Fatalis il y a peu, faites désormais place aux Samurai Outriders ! La présentation commence avec Ghost Rider, l'un des premiers personnages jouables confirmés dans Marvel Tokon. Plusieurs séquences de gameplay se succèdent pour montrer toutes les capacités du Vengeur à la tête enflammée. Puis les autres membres de son équipe se dévoilent er les amateurs de comics vont être comblés.

Blade est le deuxième membre du groupe présenté. Sa lame enchaîne les attaques et laisse place à un magnifique coup fatal dans des teintes de rouge et de noir. Le troisième membre des Samurai Outriders n'est autre que Loki, le dieu de la tromperie. Son passage à l'écran est l'occasion de révéler une nouvelle arène située au cœur d'Asgard. Enfin, le dernier des samouraïs est certainement le personnage le plus irrévérencieux de tout Marvel : Deadpool.

Vingt personnages déjà confirmés dans Marvel Tokon

Le trailer est l'occasion de voir tous les coups et les spéciaux de ces nouveaux personnages, mais aussi de garder un œil sur le casting de lancement de Marvel Tokon: Fighting Souls. À l'heure actuelle, 20 héros et super-vilains sont confirmés. Cependant, l'Ultimate Edition du titre rappelle que le casting sera étoffé par la suite.

Une nouvelle équipe de 4 personnages sera lancée lors de la première année du jeu et elle sera incluse dans cette édition collector de Marvel Tokon. Rappelons que le dernier-né d'Arc System Works sera disponible dès le 6 août 2026 sur PC et PlayStation 5.