Marvel Tokon présente ses super-vilains dans un nouveau trailer

À quelques semaines de sa sortie, Marvel Tokon a fait un petit détour par le State of Play pour présenter une partie de son casting en mettant à l'honneur les méchants de vos comics préférés.

Impatients de montrer leur puissance aux joueurs, les méchants les plus emblématiques de la Maison des Idées ont décidé de former une alliance redoutable : les chevaliers de Fatalis.

Ceux-ci sont venus jouer les trouble-fêtes lors du State of Play du 2 juin 2026 au travers d'un nouveau trailer de Marvel Tokon: Fighting Souls. Découvrez sans plus attendre les 3 nouvelles menaces que vous pourrez incarner ou éliminer dans le jeu de combat d'Arc System Works.

Les Chevaliers de Fatalis prêts à se battre !

Constituant la 4e équipe de Marvel Tokon, les Chevaliers de Fatalis ont un chef déjà connu des joueurs depuis plusieurs mois : le docteur Fatalis. Mais ce nouveau trailer a permis de dévoiler de nouvelles menaces provenant tout droit des univers de Spider-Man et des X-Men. Les deux premiers sont des ennemis récurrents de Peter Parker, à savoir le Bouffon vert et Carnage. Tandis que le dernier membre des Cavaliers n'est autre que Magnéto.

Le trailer est l'occasion pour les joueurs de découvrir les capacités de ces méchants en action. Ainsi, Magnéto peut propulser les objets présents dans le décor sur ses adversaires et le Bouffon vert alterne entre jets de bombes et sauts dévastateurs. Quant à Carnage, il exploite ses tentacules et ses bras qui se transforment en lames pour attirer les ennemis et les découper.

Le Champion de l'univers, grande menace de Marvel Tokon: Fighting Souls

Cette nouvelle bande-annonce de Marvel Tokon donne également un aperçu de l'histoire globale du jeu et de la menace qui plane sur les équipes. En quête perpétuelle de champions à défier et à battre, le Champion de l'univers est l'incarnation même de la puissance, de l'assurance, de la dignité et de l'élégance.

Le tournoi est organisé pour déterminer celles et ceux qui seront dignes de l'affronter, mais aussi de protéger la Terre de la destruction lors de ce match.

Pour conclure, rappelons que Marvel Tokon: Fighting Souls sera disponible à partir du 6 août 2026 sur PC et PlayStation 5.