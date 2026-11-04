PS Store : De très nombreux jeux sont à prix réduit grâce à la promotion Black Friday 2026

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 novembre 2026 à 16h46
Le PlayStation Store vient tout juste de s'offrir la promotion Black Friday, qui propose des réductions importantes sur une multitude de jeux.
Ajouter aux sources préférées
PS Store : De très nombreux jeux sont à prix réduit grâce à la promotion Black Friday 2026

En ce mercredi 4 novembre 2026, le PlayStation Store vient de se doter d'une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit la promotion Black Friday. Comme vous vous en doutez, celle-ci propose de belles réductions sur une grande variété de titres, c'est-à-dire des AAA comme des jeux indépendants, afin que les joueurs puissent étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. Remarquons, à ce propos, que la promotion Black Friday 2026 du PS Store prend fin le 21 novembre prochain.

La promotion Black Friday 2026 du PS Store (jusque fin novembre)

marvels-wolverine-personnage-logan

Comme à l'accoutumée, nous vous partageons, ci-après, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion Black Friday du PS Store. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console PS4/PS5.

  • Marvel's Wolverine Digital Deluxe Edition (PS5) → 69,29 € au lieu de 89,99 €.
  • Mortal Shell II (PS5) → 37,49 € au lieu de 49,99 €.
  • Silent Hill Townfall (PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €.
  • 007 First Light Édition Deluxe (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Beast of Reincarnation (PS5) → 41,24 € au lieu de 54,99 €.
  • The Blood of Dawnwalker Eclipse Edition (PS5) → 63,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Dispatch (PS5) → 27,99 € au lieu de 34,99 €.
  • Cairn (PS5) → 20,99 € au lieu de 29,99 €.
  • The Forest (PS4) → 5,09 € au lieu de 16,99 €.
  • Planet Crafter (PS5) → 19,19 € au lieu de 23,99 €.
  • Stray (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.
  • PowerWash Simulator 2 (PS5) → 18,74 € au lieu de 24,99 €.
  • Subnautica (PS4 et PS5) → 7,49 € au lieu de 29,99 €.
  • Well Dweller (PS5) → 16,99 € au lieu de 19,99 €.
  • PAYDAY 3 (PS5) → 19,49 € au lieu de 29,99 €.
  • Warhammer 40,000: Rogue Trader (PS5) → 14,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Kena: Bridge of Spirits (PS4 et PS5) → 15,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Firewatch (PS4) → 3,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Absolum (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 24,99 €.
  • Mixtape (PS5) → 14,24 € au lieu de 18,99 €.

À lire également

Test Marvel's Wolverine : Un défouloir viscéral mais trop timide ?
Marvel's Wolverine10 septembre 2026

Test Marvel's Wolverine : Un défouloir viscéral mais trop timide ?

Attendu au tournant après les succès retentissants de Spider-Man, Insomniac Games revient avec une proposition bien plus sombre. Entre démembrements, narration hollywoodi…

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Après Marvel's Wolverine, un jeu sur les X-Men en préparation chez Insomniac Games ?
Marvel's Wolverine 30 octobre 2026

Après Marvel's Wolverine, un jeu sur les X-Men en préparation chez Insomniac Games ?

Il semble qu'Insomniac Games n'en ait pas terminé avec les personnages de Marvel. Quelques jours seulement après le lancement de Marvel's Wolverine, une offre d'emploi semble révéler les héros de leur prochain titre.
Marvel's Wolverine : La majorité des copies vendues était en physique en Europe
Marvel's Wolverine 09 octobre 2026

Marvel's Wolverine : La majorité des copies vendues était en physique en Europe

En Europe, Marvel's Wolverine s'est un peu plus vendu en version physique qu'en numérique.
PS5 : Sony lance la technologie QSSR pour booster les graphismes de la console de base
Marvel's Wolverine 02 octobre 2026

PS5 : Sony lance la technologie QSSR pour booster les graphismes de la console de base

Sony crée la surprise en déployant la technologie QSSR sur la PlayStation 5 standard. Cette déclinaison de l'upscaling par intelligence artificielle, jusqu'ici réservée au modèle Pro avec le PSSR, promet de transformer l'expérience visuelle des joueurs dès aujourd'hui sur des titres majeurs.
Marvel's Wolverine finalement « jouable » sur PC, grâce à l'émulation
Marvel's Wolverine 29 septembre 2026

Marvel's Wolverine finalement « jouable » sur PC, grâce à l'émulation

À peine sorti sur PlayStation 5, Marvel's Wolverine fait déjà parler de lui sur PC. Grâce aux efforts acharnés de la communauté de l'émulation, le titre parvient désormais à se lancer sur ordinateur. Un exploit technique impressionnant, même si la jouabilité reste encore à prouver.
Marvel's Wolverine réduit les aides visuelles, critiquées à la sortie
Marvel's Wolverine 28 septembre 2026

Marvel's Wolverine réduit les aides visuelles, critiquées à la sortie

Insomniac Games vient de déployer une nouvelle mise à jour pour Marvel's Wolverine. Si le patch corrige de nombreux bugs, il s'attaque surtout aux fameuses traces olfactives de Logan. Les joueurs peuvent désormais désactiver ces aides visuelles controversées, mais le studio a tout de même imposé une condition.
Marvel's Wolverine : Comment rejouer les missions et récupérer tous les collectibles
Marvel's Wolverine 16 septembre 2026

Marvel's Wolverine : Comment rejouer les missions et récupérer tous les collectibles

Découvrez comment relancer les missions dans Marvel's Wolverine et faire le plein de ressources. Grâce à la Cabane de Logan, ajustez la difficulté, retrouvez les bouteilles de whisky et localisez les caches de matériaux pour débloquer tous les costumes.

commentaire (0)