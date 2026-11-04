PS Store : De très nombreux jeux sont à prix réduit grâce à la promotion Black Friday 2026

Le PlayStation Store vient tout juste de s'offrir la promotion Black Friday, qui propose des réductions importantes sur une multitude de jeux.

En ce mercredi 4 novembre 2026, le PlayStation Store vient de se doter d'une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit la promotion Black Friday. Comme vous vous en doutez, celle-ci propose de belles réductions sur une grande variété de titres, c'est-à-dire des AAA comme des jeux indépendants, afin que les joueurs puissent étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. Remarquons, à ce propos, que la promotion Black Friday 2026 du PS Store prend fin le 21 novembre prochain.

La promotion Black Friday 2026 du PS Store (jusque fin novembre)

Comme à l'accoutumée, nous vous partageons, ci-après, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion Black Friday du PS Store. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console PS4/PS5.

Marvel's Wolverine Digital Deluxe Edition (PS5) → 69,29 € au lieu de 89,99 €.

(PS5) → 69,29 € au lieu de 89,99 €. Mortal Shell II (PS5) → 37,49 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 37,49 € au lieu de 49,99 €. Silent Hill Townfall (PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €. 007 First Light Édition Deluxe (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €. Beast of Reincarnation (PS5) → 41,24 € au lieu de 54,99 €.

(PS5) → 41,24 € au lieu de 54,99 €. The Blood of Dawnwalker Eclipse Edition (PS5) → 63,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 63,99 € au lieu de 79,99 €. Dispatch (PS5) → 27,99 € au lieu de 34,99 €.

(PS5) → 27,99 € au lieu de 34,99 €. Cairn (PS5) → 20,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS5) → 20,99 € au lieu de 29,99 €. The Forest (PS4) → 5,09 € au lieu de 16,99 €.

(PS4) → 5,09 € au lieu de 16,99 €. Planet Crafter (PS5) → 19,19 € au lieu de 23,99 €.

(PS5) → 19,19 € au lieu de 23,99 €. Stray (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 29,99 €. PowerWash Simulator 2 (PS5) → 18,74 € au lieu de 24,99 €.

(PS5) → 18,74 € au lieu de 24,99 €. Subnautica (PS4 et PS5) → 7,49 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 7,49 € au lieu de 29,99 €. Well Dweller (PS5) → 16,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS5) → 16,99 € au lieu de 19,99 €. PAYDAY 3 (PS5) → 19,49 € au lieu de 29,99 €.

(PS5) → 19,49 € au lieu de 29,99 €. Warhammer 40,000: Rogue Trader (PS5) → 14,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 14,99 € au lieu de 49,99 €. Kena: Bridge of Spirits (PS4 et PS5) → 15,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 15,99 € au lieu de 39,99 €. Firewatch (PS4) → 3,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4) → 3,99 € au lieu de 19,99 €. Absolum (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 24,99 €.

(PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 24,99 €. Mixtape (PS5) → 14,24 € au lieu de 18,99 €.