PS5 : Sony lance la technologie QSSR pour booster les graphismes de la console de base

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 octobre 2026 à 17h47
Sony crée la surprise en déployant la technologie QSSR sur la PlayStation 5 standard. Cette déclinaison de l'upscaling par intelligence artificielle, jusqu'ici réservée au modèle Pro avec le PSSR, promet de transformer l'expérience visuelle des joueurs dès aujourd'hui sur des titres majeurs.
PS5 : Sony lance la technologie QSSR pour booster les graphismes de la console de base

La PlayStation 5 standard s'offre une cure de jouvence inattendue. Alors que l'upscaling par intelligence artificielle semblait réservé au modèle Pro, Sony vient de déployer la technologie QSSR sur sa console de base pour sublimer les graphismes de ses plus beaux jeux, à commencer par Marvel's Wolverine et Ghost of Yōtei.

L'intelligence artificielle au secours de la PS5 standard

Depuis le lancement de la PlayStation 5 Pro, la technologie PSSR s'est imposée comme un atout majeur pour sublimer les graphismes. Les possesseurs de la machine de base se demandaient si de telles améliorations étaient envisageables sur leur console. Sony apporte aujourd'hui une réponse éclatante avec le déploiement du QSSR, pour Quick Spectral Super Resolution.

Née du Project Amethyst, une collaboration étroite avec AMD, cette technologie repose sur une architecture de réseau neuronal simplifiée et une optimisation manuelle poussée. L'objectif est d'offrir à la PS5 classique les avantages de l'upscaling par intelligence artificielle, sans exiger la puissance de calcul brute du modèle Pro. Si le PSSR reste la référence absolue, le QSSR garantit des avancées remarquables en matière de niveau de détail et de stabilité de l'image.

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Une mise à jour immédiate

Les joueurs n'auront pas à patienter pour constater ces améliorations. Une mise à jour déployée ce jour ajoute le QSSR comme option graphique sur les deux dernières exclusivités Sony qui font l'actualité, à savoir Marvel's Wolverine (sorti le 15 septembre) et Ghost of Yōtei, qui vient d'accueillir un DLC. Les studios internes de Sony ont travaillé d'arrache-pied pour intégrer cette innovation et maximiser le rendu de leurs univers respectifs.

Du côté d'Insomniac Games, l'enthousiasme est palpable. Le responsable des technologies du studio souligne l'impact direct de cette nouveauté sur les environnements urbains du jeu.

Le QSSR apporte davantage de netteté au niveau du pixel et de stabilité à nos environnements, révélant encore plus de détails dans les rues animées de Madripoor, les ruelles denses de Shinjuku et de nombreux autres lieux que Logan explore tout au long de son périple.

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Une stabilité inédite pour les mondes ouverts

Le constat est tout aussi positif chez Sucker Punch Productions. Les vastes paysages de Ghost of Yōtei bénéficient grandement de cette reconstruction spatiale de qualité. Les éléments complexes comme la végétation, les vêtements ou les instruments de musique affichent une finesse inédite lorsque le mode ray tracing est couplé au QSSR.

L'ingénieure principale du rendu chez Sucker Punch précise l'importance de cette avancée technique pour les joueurs. « Le QSSR excelle dans la restitution des détails les plus fins de nos personnages et de nos environnements, tout en proposant un niveau de stabilité temporelle qui n'avait jusqu'à présent jamais été possible sur la console PS5. »

Cette annonce marque un tournant dans le cycle de vie de la console. Le QSSR sera prochainement mis à la disposition de tous les développeurs PlayStation. Cette démocratisation de l'upscaling par intelligence artificielle promet de repousser les limites techniques de la machine et d'offrir des expériences visuelles toujours plus immersives pour le joueur. 

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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