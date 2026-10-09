Marvel's Wolverine : La majorité des copies vendues était en physique en Europe

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 octobre 2026 à 14h36
En Europe, Marvel's Wolverine s'est un peu plus vendu en version physique qu'en numérique.
Marvel's Wolverine : La majorité des copies vendues était en physique en Europe

Depuis que Sony a annoncé la fin de la production de disques en 2028, les joueurs et les joueuses demandent régulièrement à ce que la firme revienne sur sa décision, car le physique a une valeur importante pour une grande partie de la communauté. D'ailleurs, une récente statistique concernant Marvel's Wolverine montre que les éditions physiques intéressent toujours autant, notamment en Europe.

51 % des ventes en physique pour Marvel's Wolverine en Europe

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Selon de récentes informations partagées par l'institut d'analyse Ampere, qui ont été relayées par The Game Business sur Twitter/X, Marvel's Wolverine s'est écoulé à 2,16 millions de copies vendues, le 30 septembre 2026. Ce chiffre aurait donc été atteint en l'espace de 15 jours seulement. Mais, ce qui est le plus intéressant est la part de ventes réalisées en physique et celle en numérique en ce qui concerne le titre d'Insomniac Games.

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Ainsi, d'après des données fournies par Ampere, 35 % des ventes totales de Marvel's Wolverine furent en physique. Or, en Europe, cette statistique est beaucoup plus importante et dépasse même la moyenne : Games Sales Data indique que les ventes de Marvel's Wolverine en physique représentent 51 % des copies écoulées en Europe. Ce qui est plutôt important, vous en conviendrez certainement. Évidemment, l'annonce de Sony a très probablement joué un rôle dans les ventes physiques de Marvel's Wolverine, mais cette statistique est tout de même à prendre en compte.

Il y a, toutefois, peu de chances que Sony change sa décision à propos de l'arrêt de la production des jeux PlayStation en physique, et ce, malgré les retours de la communauté, mais aussi des éditeurs/studios de développement, qui n'ont pas manqué de donner eux aussi leur opinion sur le sujet.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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