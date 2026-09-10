Test Marvel's Wolverine : Un défouloir viscéral mais trop timide ?

Attendu au tournant après les succès retentissants de Spider-Man, Insomniac Games revient avec une proposition bien plus sombre. Entre démembrements, narration hollywoodienne et combats frénétiques, nous avons enfilé le costume du Mutant le plus célèbre sur PS5, pour vous proposer notre test.

Un peu de contexte

Nous avons découvert Marvel's Wolverine sur une console PS5 standard sans jamais avoir posé les mains sur les précédentes productions d'Insomniac Games, à commencer par la trilogie consacrée à l'Homme-Araignée, ce qui constitue une expérience singulière. C'est donc armé d'une attente brute d'action-aventure que commence ce périple, sans pouvoir comparer cette production aux autres œuvres du studio. Notez que le test a été réalisé sur une version envoyée par l'éditeur.

Une histoire sombre assumée

D'emblée, l'œuvre impose sa propre grammaire : loin de la légèreté chatoyante et des tonalités tout public associées aux super-héros grand écran, le titre d'Insomniac s'engouffre dans une noirceur organique et assumée, dédiée tout entière à la figure tragique de Logan. Le traitement narratif opte pour une mise en scène hautement cinématographique, flirtant sans vergogne avec les codes du blockbuster hollywoodien.

Durant toute l'aventure, les séquences scénarisées non jouables et les cinématiques consomment facilement un quart du temps de jeu, ce qui n'est pas forcément pour nous déplaire, mais pour le joueur en quête d'action ininterrompue, ce rythme haché peut occasionnellement brider l'élan du gameplay et créer une forme de frustration passagère. Néanmoins, cet arbitrage s'avère fondamental pour édifier l'architecture dramatique du récit. Cette profusion de cinématique installe une trame poignante qui dépasse la simple fresque vengeresse. On y découvre un Serval profondément humain, meurtri par un passé indicible, dont les fêlures émotionnelles affleurent sous le cuir de son blouson.





L'histoire s'attarde sur sa vulnérabilité tout autant que sur sa férocité sauvage, offrant un portrait nuancé d'une incarnation souvent réduite à son stoïcisme animal. La localisation française s'avère irréprochable, portée par l'interprétation magistrale de Jérémie Covillault, dont le timbre rocailleux confère à Logan une présence scénique saisissante.

La symphonie du sang

Sur le plan purement ludique, Marvel's Wolverine répond présent là où on l'attendait au tournant : la brutalité. Le contrat d'un défouloir sanglant est honoré sans la moindre concession. Les griffes d'adamantium tranchent, mutilent et démembrent avec une violence chirurgicale, étayée par un rendu sonore percutant et des effets de projection hémoglobines d'une netteté saisissante, sans oublier les quelques effets liés à la DualSense. Le registre lexical se fait âpre, avec des dialogues crus qui s'articulent naturellement au sein de cet univers crasseux sans jamais verser dans la vulgarité gratuite ni la caricature adoslescente. Sensible à l'inclusivité et aux sensibilités de chacun, le studio a judicieusement intégré des options d'accessibilité poussées, permettant notamment d'estomper ou de supprimer purement et simplement les projections d'hémoglobine.





Manette DualSense en main, l'arsenal offensif du Mutant se révèle particulièrement gratifiant et gagne en épaisseur au fil de la progression. L'arsenal offensif du Mutant repose d'abord sur un arbre de compétences évolutif où chaque niveau franchi octroie des points à investir dans de nouvelles techniques ou dans l'amplification des coups existants, ce qui renforce constamment le sentiment de montée en puissance face à des vagues d'ennemis de plus en plus agressives.

À cela s'ajoute le système de rage, véritable catalyseur de puissance dont la jauge centrale se remplit au gré de l'agressivité déployée. Une fois déclenchée, elle plonge l'action dans une frénésie dévastatrice, décuplant la vitesse ainsi que l'impact des frappes pour balayer toute menace.

Enfin, l'ensemble exige une bonne gestion des esquives, des contres et des exécutions. L'approche ne pardonne pas le matraquage aveugle de touches puisque la maîtrise du timing, la parade réflexe et la lecture des attaques adverses restent impératives sous peine de voir la jauge de santé s'effondrer.





Expérimentée dans la difficulté par défaut baptisée « Le Mutant », la courbe de progression fait preuve d'un équilibre remarquable. L'expérience délivre une exigence saine. Les affrontements contre les boss constituent de véritables points d'orgue tactiques, et il convient d'observer attentivement leurs cycles d'attaque, d'esquiver au millimètre et de frapper durant les fenêtres d'exposition. Si certaines joutes contre les soldats et autres humanoïdes peuvent sembler un brin permissives pour les habitués du genre, cette accessibilité préserve la fluidité de la narration sans jamais sombrer dans une facilité lénifiante ou une frustration rédhibitoire.

Infiltration, traque et zones de confinement

S'agissant de son architecture globale, le titre refuse délibérément le piège de la boulimie du monde ouvert. Marvel's Wolverine s'articule autour d'une structure linéaire, égrenant des chapitres délimités au sein de couloirs et d'arènes de tailles variables. L'exploration subsiste, mais s'exerce exclusivement dans des espaces restreints. Elle répond à une double logique d'amélioration et de fan-service, à savoir fouiller les angles morts permet de mettre la main sur des matériaux d'artisanat destinés à confectionner une panoplie de costumes emblématiques issus des comics. Loin d'être de simples coquetteries cosmétiques, ces tenues confèrent des augmentations tangibles de la réserve vitale de Logan. De surcroît, les souvenirs disséminés autour de la cabane proposent des mini-jeux rafraîchissants, débloquant des modules d'amélioration essentiels.

Pour rompre la monotonie potentielle des affrontements directs, les développeurs ont intégré des séquences d'infiltration fondées sur les sens hyperdéveloppés du héros. En sollicitant sa perception olfactive et auditive, le joueur peut identifier les patrouilles à travers les parois, planifier un itinéraire furtif et égorger silencieusement les sentinelles. Qu'il s'agisse de fondre sur une cible depuis les hauteurs ou de surgir d'une zone d'ombre, ces phases de traque apportent une respiration bienvenue, offrant une sensation de maîtrise tactique avant que le vacarme des armes à feu ne vienne inévitablement déclencher la fureur du combat ouvert.

Optimisation technique sur PS5 Standard

Sur le modèle de base de la console de salon de Sony, le bilan visuel force le respect. La fluidité ne fléchit pas, même lors des déferlements d'effets particulièrement chargés, tandis que la modélisation des visages et des décors bénéficie d'un soin maniaque. La mise en scène brille par sa générosité visuelle, sublimée par une gestion des lumières du plus bel effet.

Néanmoins, l'expérience n'est pas exempte de petites scories techniques. On déplorera la survenue intermittente de légers bugs de collision, accompagnés d'objets ou de PNJ dérivant à quelques centimètres du sol. Ces imperfections cosmétiques, bien qu'anecdotiques au regard de la solidité globale du moteur, trahissent un léger manque de finition qui n'entache cependant jamais la progression.