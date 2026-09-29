Marvel's Wolverine finalement « jouable » sur PC, grâce à l'émulation

À peine sorti sur PlayStation 5, Marvel's Wolverine fait déjà parler de lui sur PC. Grâce aux efforts acharnés de la communauté de l'émulation, le titre parvient désormais à se lancer sur ordinateur. Un exploit technique impressionnant, même si la jouabilité reste encore à prouver.

Alors que l'espoir de voir débarquer sur PC Marvel's Wolverine était quasiment vain, depuis que Sony a abandonné ses portages PC, la communauté des développeurs d'émulateurs a frappé un grand coup. En l'espace de deux semaines, ces passionnés sont parvenus à faire démarrer le titre d'Insomniac Games sur une architecture informatique classique. Cet avancement fulgurant démontre une maîtrise de plus en plus poussée de l'architecture de la PlayStation 5, bien que le chemin vers une expérience optimale soit encore long.

Une configuration hors norme pour un simple menu

Si la prouesse est indéniable, il convient de tempérer les ardeurs des joueurs espérant lancer l'aventure de Logan dans l'immédiat. Une vidéo diffusée récemment sur la toile montre effectivement le jeu affichant son écran titre et ses menus principaux. Cependant, ce résultat a été obtenu sur une machine dotée d'une puissance colossale.

sneak peek of Wokerine: pic.twitter.com/GSbFleabE5 — Jose Coixao (@notnotzecoxao) September 28, 2026

Le système utilisé embarquait un processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à huit cœurs, couplé à la toute nouvelle carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090. Malgré cette débauche de technologie, les performances restent très faibles. Le jeu peine à dépasser les 15 FPS dans les menus, avec une moyenne stagnant autour de 8 FPS.









Des barrières techniques encore infranchissables

Il n'est pas nécessaire d'être un expert en informatique pour comprendre qu'à ce stade, le jeu demeure totalement injouable. Le simple fait de tenter de charger une partie ou de lancer une séquence de gameplay se solderait par un plantage de l'application. Néanmoins, dans le domaine complexe de l'émulation de consoles de génération actuelle, parvenir à afficher l'écran titre d'un jeu AAA aussi récent constitue une avancée majeure.

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Le titre, qui a reçu un accueil critique plutôt favorable lors de sa sortie, comme dans notre test, suscite logiquement l'envie des joueurs PC. Mais Sony n'est plus autant motivé qu'il y a quelques années à porter ses productions sur ordinateurs, et nous ne devrions d'ailleurs plus voir ses exclusivités arriver sur Steam, sauf énorme surprise. De fait, mise à par l'émulation, qui n'est pas la solution la plus fiable (ni légale), il faut s'équiper d'une PS5 pour découvrir Marvel's Wolverine.

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