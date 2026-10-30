Après Marvel's Wolverine, un jeu sur les X-Men en préparation chez Insomniac Games ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 30 octobre 2026 à 16h40
Il semble qu'Insomniac Games n'en ait pas terminé avec les personnages de Marvel. Quelques jours seulement après le lancement de Marvel's Wolverine, une offre d'emploi semble révéler les héros de leur prochain titre.
Ajouter aux sources préférées
Après Marvel's Wolverine, un jeu sur les X-Men en préparation chez Insomniac Games ?

Pas de temps à perdre chez Insomniac Games. Même si Marvel's Wolverine est disponible depuis peu, les équipes planchent déjà sur une nouvelle aventure. Les univers de la Maison des Idées seraient d'ailleurs une nouvelle fois au centre du projet à en croire deux offres d'emploi publiées par le studio et relayées par Insider Gaming

De Logan aux X-Men, il n'y a qu'un pas

marvel-wolverine-sdcc-une

La première des deux offres concerne un poste de « Staff Hero Designer ». La personne retenue devra notamment travailler sur un ou plusieurs personnages jouables, ce qui est un indice très intéressant. Tandis que le deuxième poste recherché est un « Senior Combat Designer » (concepteur principal des combats), principalement centré sur les ennemis et aux boss. Autant de détails qui laissent penser qu'un jeu X-Men est bien en cours de développement dans le studio. 

Les deux annonces indiquent que les candidats retenus travailleront sur un projet non-annoncé. De fait, il est peu probable qu'ils soient rattachés à Marvel's Spider-Man 3. En remontant quelques années en arrière, beaucoup ont alors repensé à une cyberattaque survenue chez Insomniac Games, révélant plusieurs projets envisagés par le studio avec des feuilles de route. 

À lire également

Insomniac Games (Marvel's Spider-Man 2) prend la parole suite au leak
Marvel's Spider-Man 222 décembre 2023

Insomniac Games (Marvel's Spider-Man 2) prend la parole suite au leak

Insomniac Games a, récemment, partagé quelques mots au sujet du leak massif subi il y a peu de temps.

Or, le nom des X-Men était apparu, avec une fenêtre de sortie envisagée pour 2029 ou 2030. C'est là que les deux offres d'emploi entrent en jeu.

Une sortie envisagée en 2030 pour le successeur de Marvel's Wolverine ?

x-men-une

Il semble que la fenêtre de sortie envisagée pour ce titre non annoncé corresponde avec les dates qui avaient fuité en 2023. Néanmoins, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'hypothèses et non de faits avérés. Insomniac Games recrute bien pour étoffer son équipe, mais rien ne garantit à l'heure actuelle que le jeu en question soit un titre axé sur les X-Men. 

Il faudra maintenant guetter des annonces, des trailers ou des déclarations du studio afin d'en savoir plus.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Marvel's Wolverine : La majorité des copies vendues était en physique en Europe
Marvel's Wolverine 09 octobre 2026

Marvel's Wolverine : La majorité des copies vendues était en physique en Europe

En Europe, Marvel's Wolverine s'est un peu plus vendu en version physique qu'en numérique.
PS5 : Sony lance la technologie QSSR pour booster les graphismes de la console de base
Marvel's Wolverine 02 octobre 2026

PS5 : Sony lance la technologie QSSR pour booster les graphismes de la console de base

Sony crée la surprise en déployant la technologie QSSR sur la PlayStation 5 standard. Cette déclinaison de l'upscaling par intelligence artificielle, jusqu'ici réservée au modèle Pro avec le PSSR, promet de transformer l'expérience visuelle des joueurs dès aujourd'hui sur des titres majeurs.
Marvel's Wolverine finalement « jouable » sur PC, grâce à l'émulation
Marvel's Wolverine 29 septembre 2026

Marvel's Wolverine finalement « jouable » sur PC, grâce à l'émulation

À peine sorti sur PlayStation 5, Marvel's Wolverine fait déjà parler de lui sur PC. Grâce aux efforts acharnés de la communauté de l'émulation, le titre parvient désormais à se lancer sur ordinateur. Un exploit technique impressionnant, même si la jouabilité reste encore à prouver.
Marvel's Wolverine réduit les aides visuelles, critiquées à la sortie
Marvel's Wolverine 28 septembre 2026

Marvel's Wolverine réduit les aides visuelles, critiquées à la sortie

Insomniac Games vient de déployer une nouvelle mise à jour pour Marvel's Wolverine. Si le patch corrige de nombreux bugs, il s'attaque surtout aux fameuses traces olfactives de Logan. Les joueurs peuvent désormais désactiver ces aides visuelles controversées, mais le studio a tout de même imposé une condition.
Marvel's Wolverine : Comment rejouer les missions et récupérer tous les collectibles
Marvel's Wolverine 16 septembre 2026

Marvel's Wolverine : Comment rejouer les missions et récupérer tous les collectibles

Découvrez comment relancer les missions dans Marvel's Wolverine et faire le plein de ressources. Grâce à la Cabane de Logan, ajustez la difficulté, retrouvez les bouteilles de whisky et localisez les caches de matériaux pour débloquer tous les costumes.
Marvel's Wolverine : Explication des scènes post-générique
Marvel's Wolverine 15 septembre 2026

Marvel's Wolverine : Explication des scènes post-générique

Comme toute bonne production Marvel, le jeu Wolverine d'Insomniac Games réserve des surprises après son générique. Entre le retour d'un antagoniste légendaire et des révélations intimes sur le passé de Logan, ces séquences posent déjà les bases d'une suite très attendue. Décryptage complet de ces fins alternatives.

commentaire (0)