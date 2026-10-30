Après Marvel's Wolverine, un jeu sur les X-Men en préparation chez Insomniac Games ?

Il semble qu'Insomniac Games n'en ait pas terminé avec les personnages de Marvel. Quelques jours seulement après le lancement de Marvel's Wolverine, une offre d'emploi semble révéler les héros de leur prochain titre.

Pas de temps à perdre chez Insomniac Games. Même si Marvel's Wolverine est disponible depuis peu, les équipes planchent déjà sur une nouvelle aventure. Les univers de la Maison des Idées seraient d'ailleurs une nouvelle fois au centre du projet à en croire deux offres d'emploi publiées par le studio et relayées par Insider Gaming.

De Logan aux X-Men, il n'y a qu'un pas

La première des deux offres concerne un poste de « Staff Hero Designer ». La personne retenue devra notamment travailler sur un ou plusieurs personnages jouables, ce qui est un indice très intéressant. Tandis que le deuxième poste recherché est un « Senior Combat Designer » (concepteur principal des combats), principalement centré sur les ennemis et aux boss. Autant de détails qui laissent penser qu'un jeu X-Men est bien en cours de développement dans le studio.

Les deux annonces indiquent que les candidats retenus travailleront sur un projet non-annoncé. De fait, il est peu probable qu'ils soient rattachés à Marvel's Spider-Man 3. En remontant quelques années en arrière, beaucoup ont alors repensé à une cyberattaque survenue chez Insomniac Games, révélant plusieurs projets envisagés par le studio avec des feuilles de route.

Or, le nom des X-Men était apparu, avec une fenêtre de sortie envisagée pour 2029 ou 2030. C'est là que les deux offres d'emploi entrent en jeu.

Une sortie envisagée en 2030 pour le successeur de Marvel's Wolverine ?

Il semble que la fenêtre de sortie envisagée pour ce titre non annoncé corresponde avec les dates qui avaient fuité en 2023. Néanmoins, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'hypothèses et non de faits avérés. Insomniac Games recrute bien pour étoffer son équipe, mais rien ne garantit à l'heure actuelle que le jeu en question soit un titre axé sur les X-Men.

Il faudra maintenant guetter des annonces, des trailers ou des déclarations du studio afin d'en savoir plus.