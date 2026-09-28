Marvel's Wolverine réduit les aides visuelles, critiquées à la sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 septembre 2026 à 15h35
Insomniac Games vient de déployer une nouvelle mise à jour pour Marvel's Wolverine. Si le patch corrige de nombreux bugs, il s'attaque surtout aux fameuses traces olfactives de Logan. Les joueurs peuvent désormais désactiver ces aides visuelles controversées, mais le studio a tout de même imposé une condition.
Marvel's Wolverine réduit les aides visuelles, critiquées à la sortie

L'exploration dans Marvel's Wolverine a fait couler beaucoup d'encre depuis la sortie du jeu. En voulant retranscrire les sens surdéveloppés du célèbre mutant, Insomniac Games avait intégré des traînées bleues lumineuses pour guider les joueurs vers leurs objectifs. Rapidement moquées sur les réseaux sociaux et qualifiées de traces de pet par une partie de la communauté, ces aides visuelles omniprésentes cassaient l'immersion dans des niveaux pourtant très linéaires. Face à la grogne des fans qui réclamaient une option pour s'en débarrasser, le studio californien avait d'abord proposé un correctif d'urgence pour réduire leur opacité. Aujourd'hui, les développeurs vont plus loin avec le déploiement du patch 1.001.006.

Une liberté d'exploration retrouvée, mais sous conditions

La principale nouveauté de cette mise à jour réside dans les paramètres de jouabilité. Il est dorénavant possible de désactiver complètement les pistes olfactives liées aux éléments annexes. Les joueurs peuvent ainsi masquer les traces menant aux bouteilles de whisky, aux caisses de matériaux et aux portes cauchemardesques grâce à trois options distinctes. Une excellente nouvelle pour les puristes qui souhaitent fouiller les environnements par eux-mêmes.

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Cependant, le studio n'a pas totalement cédé aux exigences de la communauté. Les développeurs ont précisé dans le patch notes que les sens de Logan resteront actifs durant les séquences jugées cruciales pour le scénario.

Les traces olfactives demeureront visibles lors des moments critiques de l'histoire afin de préserver la vision créative de l'aventure.

Cette décision montre la volonté du studio de maintenir un équilibre entre le confort des joueurs et la narration dirigiste du titre. Même si les traces ne disparaissent pas à 100 %, leur présence sera considérablement réduite lors des phases d'exploration libre.

Des correctifs attendus et une polémique étouffée

Au-delà des ajustements visuels liés aux sens de Logan, le patch 1.001.006 apporte son lot de corrections techniques. Plusieurs bugs provoquant la fermeture inopinée du jeu ont été éradiqués, tout comme certaines situations où le personnage pouvait se retrouver coincé dans le décor. Les amateurs de photographie virtuelle seront également ravis d'apprendre qu'un problème d'affichage des griffes en mode Photo a été résolu, permettant enfin de capturer la brutalité du héros sous son meilleur jour.

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Cette mise à jour vient aussi éteindre un début de controverse qui agitait la toile. Dans le niveau du casino, un panneau de signalisation pour les toilettes présentait des superpositions étranges, poussant de nombreux internautes à accuser le studio d'avoir utilisé de l'intelligence artificielle générative pour créer ses décors.

Insomniac Games a discrètement corrigé cette texture défectueuse, mettant fin aux spéculations. Marvel's Wolverine continue donc de s'affiner sur PlayStation 5, prouvant que les développeurs restent à l'écoute des retours pour peaufiner l'expérience globale. Si vous souhaitez l'acquérir, notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PSN, notamment :

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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