Marvel's Wolverine : Comment rejouer les missions et récupérer tous les collectibles

Découvrez comment relancer les missions dans Marvel's Wolverine et faire le plein de ressources. Grâce à la Cabane de Logan, ajustez la difficulté, retrouvez les bouteilles de whisky et localisez les caches de matériaux pour débloquer tous les costumes.

L'aventure de Marvel's Wolverine emmène le mutant le plus célèbre des X-Men aux quatre coins du globe, des grands espaces du Canada aux ruelles de Madripoor. Au-delà de l'histoire principale, la rejouabilité occupe une place centrale dans l'expérience puisqu'elle permet de revivre les moments forts de la campagne ou de ratisser les zones pour ne manquer aucun secret, et notamment atteindre le 100 %.

Comment rejouer les missions dans Marvel's Wolverine ?

Pour relancer une mission déjà effectuée, vous devez utiliser la structure dédiée appelée Cabane du Cauchemar. Le jeu propose deux méthodes simples pour y accéder :

En cours de partie : Interagissez directement avec le lit situé à l'intérieur de n'importe quelle Cabane du Cauchemar lorsque vous les croisez.

Interagissez directement avec le lit situé à l'intérieur de n'importe quelle Cabane du Cauchemar lorsque vous les croisez. Depuis le menu : Accédez directement à la Cabane du Cauchemar depuis le menu principal du jeu. Il faudra ensuite interagir avec le lit.

En ouvrant ce menu de sélection, vous obtiendrez un aperçu clair de votre pourcentage de réussite pour chaque mission. Cette interface vous permet également d'ajuster le niveau de difficulté de la séquence choisie avant de vous relancer dans l'action.

Ce système vous permet aussi de rejouer les épreuves spécifiques. Attention toutefois, vous devez impérativement avoir découvert ces portes d'épreuves une première fois au cours des missions principales pour pouvoir les relancer ensuite depuis la cabine.

Tous les collectibles à dénicher en rejouant les missions

L'intérêt majeur de relancer des niveaux réside dans la recherche des objets cachés que vous auriez pu manquer lors de votre premier passage.

Les bouteilles de whisky

Il s'agit du principal type de collectible disséminé à travers le jeu. Ramasser ces bouteilles vous octroie des points d'aptitude (AP). Ces points servent à modifier l'ADN de Wolverine afin de débloquer des améliorations et des avantages essentiels pour le combat. Gardez l'œil ouvert, car ces objets ne sont pas systématiquement signalés par des indices visuels ou sonores.

Les caches de matériaux

Contrairement au whisky, les caches de matériaux sont plus faciles à repérer si vous utilisez les sens aiguisés de Wolverine. Une fois activés, ces sens révèlent les caches sous la forme d'un contour bleu pulsant à l'écran, accompagné de signaux sonores.

Ces matériaux sont indispensables pour la fabrication de nouveaux costumes. En plus de modifier l'apparence de Logan, débloquer de nouvelles tenues permet d'augmenter la santé maximale du personnage à mesure que votre collection s'agrandit. Ce qui n'est pas négligeable pour mieux résister aux ennemis que vous croiserez.

Voilà tout ce qu'il fallait savoir pour rejouer des missions dans Marvel's Wolverine, qui reste disponible en exclusivité sur PS5.