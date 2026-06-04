Marvel's Wolverine : Ce personnage très apprécié ne sera pas présent dans le jeu

Wolverine est particulièrement attendu par les joueurs. Mais beaucoup espèrent croiser d'autres personnages de Marvel au cours de cette aventure. Cependant, Insomniac Games a confirmé qu'un nom manquerait au casting.

Avec une longue séquence de gameplay en ouverture du State of Play du 2 juin 2026, Marvel's Wolverine a voulu frapper fort et inciter les joueurs à précommander le titre.

D'ailleurs, pour combler les admirateurs du comics, plusieurs autres personnages sont apparus brièvement comme Jean Gray, Ogun, Mystique ou encore Dents-de-Sabre. Face à un tel casting, un autre nom a alimenté les conversations. Mais il sera absent du titre.

Pas de Spider-Man dans Marvel's Wolverine

Peter Parker et Logan partagent plusieurs points communs : ils sont tous deux tirés de comics Marvel, les deux évoluent dans le même monde et ont tous deux eu droit à leur jeu développé par Insomniac Games. Même pour un simple caméo, beaucoup ont donc pensé que l'homme araignée serait présent dans l'épopée de Wolverine.

Mais dans une interview, Marcus Smith (directeur créatif de Marvel's Wolverine) a clarifié la situation et annoncé que Spider-Man ne serait pas présent dans le jeu, même via un passage rapide en arrière-plan.

Il est vrai que l'histoire se déroule dans l'univers Marvel 1048, qui est aussi l'univers des jeux vidéo d'Insomniac. L'action se situe dans le même monde, mais il n'y a aucun crossover. Spider-Man ne fera pas d'apparition dans Wolverine.

Un choix narratif logique

Même si cela risque de décevoir certains passionnés, un tel choix est logique. Par le passé, Insomniac Games a précisé que l'existence des mutants était une information peu connue dans le monde des jeux Marvel's Spider-Man. De fait, il est logique que Peter Parker ne connaisse pas Logan et ses pouvoirs. Toutefois, cela ouvre la vie à une possible rencontre dans le futur.

En attendant, rappelons que Marvel's Wolverine sera disponible exclusivement sur PlayStation 5 à partir du 15 septembre 2026. Si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà précommander le titre.