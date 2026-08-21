Marvel's Wolverine : Le contenu de la version Deluxe présenté en vidéo

Si vous hésitez entre la version classique et la version Deluxe de Marvel's Wolverine, une vidéo récemment mise en ligne montre les bonus de cette édition, notamment les skins inédits.

Vous avez le choix entre deux versions de Marvel's Wolverine : l'édition standard et l'édition Deluxe. Déjà disponible en précommande, l'édition Deluxe inclut plusieurs bonus numériques comme l'accès anticipé à des éléments spéciaux, des points de technique supplémentaires et des tenues exclusives.

Cependant, les joueurs n'avaient eu d'informations ou de visuels des éléments cosmétiques propres à cette version. À quelques semaines du lancement du titre, ces tenues se dévoilent dans un trailer de 30 secondes.

Cinq tenues spéciales incluant des accents bleus, noirs et même rouges

Partagée sur les réseaux sociaux d'Insomniac Games et la chaîne YouTube de PlayStation, la vidéo montre les 5 costumes exclusifs que Logan pourra porter au cours de son aventure. Les tenues en question incluent :

La nouvelle combinaison en cuir

La combinaison « Age of Apocalypse »

La combinaison « Savage » (design original d'Adam Kubert)

La combinaison « Night Hunt » (design original d'Iban Coello)

La combinaison « Incredible »

Tous ces looks sont présentés en vidéo, donnant un aperçu une fois portés par le personnage. Mais ils restent totalement optionnels et n'octroient aucun bonus spécifique.

La possibilité de payer un petit extra pour débloquer le contenu de l'édition spéciale de Marvel's Wolverine

Précisons que si vous avez déjà précommandé l'édition standard et que vous souhaitez obtenir les tenues exclusives de l'édition Deluxe, il est possible d'acheter pour 10 euros une amélioration donnant accès au contenu dématérialisé de la version Deluxe. Les admirateurs de Wolverine peuvent afficher leur passion pour le personnage jusque sur leur console avec les éditions exclusives de la PlayStation 5 et de la manette DualSense aux couleurs du personnage.

Mais que vous optiez pour la version standard ou Deluxe, physique ou dématérialisée, Marvel's Wolverine sera disponible à partir du 15 septembre 2026, exclusivement sur PlayStation 5.