Marvel's Wolverine fait face à beaucoup de négativité, le directeur de la communication parle « d'attaque incessante »
le 17 août 2026 à 17h09
Faisant indéniablement partie des jeux les plus attendus de la fin d'année 2026, Marvel's Wolverine est, malheureusement, victime d'une grande négativité sur les réseaux sociaux, ces derniers temps. À tel point qu'Insomniac Games parle « d'attaque incessante ».
Marvel's Wolverine fait l'objet de nombreuses critiques
Sur les réseaux sociaux, et plus précisément sur Twitter/X, les commentaires négatifs, critiques et vidéos parodiques sont nombreux pour Marvel's Wolverine. Cette vague de négativité a notamment grossi après la sortie récente des previews provenant de diverses rédactions spécialisées, qui ont donné lieu à des séquences de gameplay. Certaines personnes pointent du doigt le gameplay de Marvel's Wolverine ou encore son absence de monde ouvert/open world.
Insomniac Games s'exprime sur la négativité autour de Marvel's Wolverine
Il y a peu de temps, Insomniac Games a pris la parole à ce sujet. C'est, pour être plus précis, James Stevenson, qui est le directeur de la communication dudit studio de développement, qui a dit quelques mots au sujet de la négativité autour de Marvel's Wolverine, via son compte Twitter/X. Ce dernier parle notamment de l'algorithme des réseaux sociaux qui donne davantage d'ampleur à cette vague de critiques :
Je pense que la manière brutale dont cet algorithme amplifie et impose la négativité sur vous me pousse à reconsidérer ma philosophie sur le fait d'encourager les développeurs à lire ou à poster quelque chose ici [Twitter/X]. C'est une attaque incessante qui ne peut pas être bonne pour la santé mentale de quiconque, ni représentative.
I think the wild way this algorithm amplifies and forces negativity upon you has me reconsidering my philosophy on telling devs to look or post here.— James Stevenson (@JamesStevenson) August 14, 2026
It's a relentless onslaught that I cannot believe is good for anyone's mental health nor representative.
Reste à savoir comment Marvel's Wolverine sera réceptionné par la presse, mais surtout par la communauté. Pour cela, il va falloir patienter jusqu'au mois de septembre 2026, et plus précisément le 15. À cette date, Marvel's Wolverine se rendra disponible sur la dernière console de PlayStation, la PS5.
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