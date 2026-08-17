Marvel's Wolverine fait face à beaucoup de négativité, le directeur de la communication parle « d'attaque incessante »

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 août 2026 à 17h09
Insomniac Games doit composer avec de vives et nombreuses critiques en ce qui concerne Marvel's Wolverine.
Marvel's Wolverine fait face à beaucoup de négativité, le directeur de la communication parle « d'attaque incessante »

Faisant indéniablement partie des jeux les plus attendus de la fin d'année 2026, Marvel's Wolverine est, malheureusement, victime d'une grande négativité sur les réseaux sociaux, ces derniers temps. À tel point qu'Insomniac Games parle « d'attaque incessante ».

Marvel's Wolverine fait l'objet de nombreuses critiques

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Sur les réseaux sociaux, et plus précisément sur Twitter/X, les commentaires négatifs, critiques et vidéos parodiques sont nombreux pour Marvel's Wolverine. Cette vague de négativité a notamment grossi après la sortie récente des previews provenant de diverses rédactions spécialisées, qui ont donné lieu à des séquences de gameplay. Certaines personnes pointent du doigt le gameplay de Marvel's Wolverine ou encore son absence de monde ouvert/open world.

Insomniac Games s'exprime sur la négativité autour de Marvel's Wolverine

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Il y a peu de temps, Insomniac Games a pris la parole à ce sujet. C'est, pour être plus précis, James Stevenson, qui est le directeur de la communication dudit studio de développement, qui a dit quelques mots au sujet de la négativité autour de Marvel's Wolverine, via son compte Twitter/X. Ce dernier parle notamment de l'algorithme des réseaux sociaux qui donne davantage d'ampleur à cette vague de critiques

Je pense que la manière brutale dont cet algorithme amplifie et impose la négativité sur vous me pousse à reconsidérer ma philosophie sur le fait d'encourager les développeurs à lire ou à poster quelque chose ici [Twitter/X]. C'est une attaque incessante qui ne peut pas être bonne pour la santé mentale de quiconque, ni représentative.

Reste à savoir comment Marvel's Wolverine sera réceptionné par la presse, mais surtout par la communauté. Pour cela, il va falloir patienter jusqu'au mois de septembre 2026, et plus précisément le 15. À cette date, Marvel's Wolverine se rendra disponible sur la dernière console de PlayStation, la PS5.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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