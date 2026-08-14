Marvel's Wolverine proposera le New Game Plus dès le lancement, et bien plus de choses

Marvel's Wolverine promet une aventure intense et linéaire sur PS5. Pour pallier l'absence de monde ouvert, Insomniac Games intègre dès le lancement un mode New Game Plus inédit, la rejouabilité des missions et des épreuves cauchemardesques pour explorer l'esprit tourmenté de Logan.

Depuis sa première présentation, Insomniac Games a été parfaitement clair : Marvel's Wolverine ne s'inscrira pas dans la lignée des jeux en monde ouvert comme la célèbre série Spider-Man, mais proposera plutôt une aventure d'action purement linéaire. Si ce changement de rythme radical est salué par une grande partie du public lassé des cartes immenses, il soulève inévitablement des questions légitimes quant à la durée de vie globale et à la rejouabilité du titre. Pour rassurer les joueurs et garantir un investissement sur le long terme, les développeurs ont dévoilé de nouvelles fonctionnalités majeures qui promettent d'enrichir considérablement l'expérience de jeu.

Une exploration hors des sentiers battus et des défis psychologiques

Jess Reiner-Reed, directrice principale du projet, a tenu à clarifier la structure globale du jeu lors d'une entrevue accordée à IGN. Bien que la trame principale soit volontairement très dirigiste pour servir la mise en scène, les développeurs ont tout de même prévu de nombreuses activités annexes pour récompenser l'exploration.

C'est avant tout une aventure narrative. Logan est entraîné malgré lui à découvrir les sombres mystères de son passé. Cependant, les joueurs peuvent tout à fait choisir de sortir des sentiers battus.

Cette exploration minutieuse récompensera les joueurs les plus curieux avec des matériaux inédits permettant de débloquer de nouveaux costumes emblématiques ou de récolter des objets spécifiques liés à la progression globale du personnage. Plus intrigant encore, le jeu introduira un concept baptisé Portes de Cauchemar. Ces passages mystérieux, brièvement aperçus dans les bandes-annonces, donneront accès à des épreuves optionnelles particulièrement corsées. Ces défis matérialisent concrètement les traumatismes psychologiques et les horreurs enfouis dans l'esprit tourmenté de Logan. Une excellente façon de lier habilement le gameplay exigeant à la psychologie complexe du mutant griffu.









Un mode New Game Plus disponible dès le premier jour

La véritable surprise de cette annonce réside dans la gestion du contenu post-générique. Contrairement aux précédents jeux de super-héros du studio, Marvel's Wolverine proposera un mode New Game Plus dès sa sortie officielle, le 15 septembre prochain en exclusivité sur la console PlayStation 5. Les complétistes seront ravis d'apprendre qu'ils pourront également rejouer n'importe quelle mission de la campagne à l'envi, une fonctionnalité idéale pour récupérer les fameux objets de collection manqués lors du premier passage sans devoir refaire une deuxième run.

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Le mode NG Plus ne se contentera d'ailleurs pas de vous laisser recommencer l'histoire avec votre équipement durement acquis. Il introduira des Adaptations, un système de modificateurs de parties exclusif à ce mode de difficulté.

En New Game Plus, vous pouvez utiliser l'intégralité de votre équipement et la progression que vous avez déjà débloqués. Vous pouvez choisir le costume que vous voulez. Il y a aussi des Adaptations qui ne sont disponibles que dans ce mode précis. Cela offre un gameplay véritablement rafraîchissant pour les joueurs.

Ces fameuses Adaptations permettront notamment d'augmenter drastiquement la difficulté des affrontements ou, à l'inverse, de transformer Wolverine en une machine à tuer encore plus puissante, brutale et agressive.

Enfin, cerise sur le gâteau pour les amateurs de fluidité visuelle, le jeu proposera un mode performance tournant à 60 FPS avec du ray tracing activé. Rendez-vous le 15 septembre sur PS5 pour découvrir Marvel's Wolverine.