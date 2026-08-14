Marvel's Wolverine : Son mode Performance sur la PS5 standard se dévoile

Pour le lancement de Marvel's Wolverine, les équipes d'Insomniac Games ont pensé à l'affichage et aux performances dès la conception. Cela devrait d'ailleurs se voir sur le mode Performance, y compris sur la version classique de la PS5.

Avec des consoles toujours plus puissantes, les joueurs veulent profiter des meilleures performances possibles pour chaque titre. Si un jeu est souvent lancé en mode Standard, le mode Performance est idéal pour profiter du ray tracing et d'une image plus fluide, tant que le support le permet.

Récemment interrogé sur le sujet, Mike Fitzgerald (responsable de la technologie chez Insomniac Games) a révélé aux journalistes d'IGN ce que les joueurs peuvent attendre du mode Performance de Marvel's Wolverine sur la PS5 classique.

Un affichage 60 FPS et du ray tracing par défaut pour Marvel's Wolverine

Précisons que c'est la première fois qu'un titre développé par Insomniac Games proposera un mode Performance avec ray tracing au lancement. Par le passé, ce dernier était différent du mode Performance classique et était ajouté à la dernière minute. Mais le détail le plus notable est que le mode Performance de Marvel's Wolverine sera activé par défaut.

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Sur la version classique de la PS5, les joueurs profiteront du ray tracing et d'un affichage à 60 images par seconde. D'ailleurs, pour Marvel's Wolverine, les équipes d'Insomniac Games ont intégré cette contrainte dès les premières phases de développement, en prenant notamment en compte les environnements présents en jeu.

Nous savions que nous pouvions le livrer. Ce jeu allait être un jeu à 60 images par seconde avec le ray tracing, comme la PS5 devrait le permettre. Nous avons construit le jeu autour de ça.

Un environnement destructible et une végétation dense à explorer

En complément du mode Performance, les équipes ont accordé plus d'importance aux décors de Marvel's Wolverine, très différents de ceux proposés dans les jeux Marvel's Spider-Man. Alors que l'homme-araignée n'est qu'en ville, Logan va explorer Madripoor ou encore les terres sauvages du Canada.

Un soin tout particulier a donc été porté au rendu de la végétation et au fait de pouvoir détruire l'environnement. Car n'oublions pas que Wolverine possède des griffes redoutables, que ce soit pour ses adversaires ou pour les objets qui croisent sa route. Pour découvrir tout ce dont le titre est capable, Insomniac Games vous donne rendez-vous dès le 15 septembre 2026, date à laquelle Marvel's Wolverine sera disponible sur PS5.