Marvel's Wolverine révèle enfin son gameplay sanglant

Après avoir dévoilé sa date de sortie il y a quelques mois, Marvel's Wolverine révèle cette fois son gameplay sanglant et brutal. Plusieurs informations ont également été partagées, pour le plus grand plaisir des joueurs.

À l'occasion du State of Play du 2 juin 2026, Sony et Insomniac Games ont frappé un grand coup en dévoilant une longue séquence de gameplay pour Marvel's Wolverine. Loin des mondes ouverts de Spider-Man, le studio propose ici une expérience narrative linéaire, centrée sur l'action pure et une violence assumée qui rend hommage au célèbre mutant griffu.

Des combats sauvages et une mise en scène spectaculaire

Le gameplay présenté met en lumière les capacités dévastatrices de James Logan Howlett. Le héros peut aborder les affrontements furtivement, en éliminant silencieusement ses cibles depuis les hauteurs, avant de déchaîner sa fureur au corps à corps. Les combats s'annoncent fluides et particulièrement sanglants, avec des techniques spéciales telles que le Tornado Spin ou le Bull Rush. Chaque coup porté, paré ou mortel fait grimper une jauge de rage.









Une fois poussée à son paroxysme, cette rage permet à Wolverine de déclencher le niveau 3, une explosion de sauvagerie stylisée en noir, blanc et rouge, directement inspirée de la célèbre série de comics Marvel. Le joueur devra également gérer la santé du mutant en martelant une touche pour activer son fameux facteur guérisseur lors des situations désespérées, comme l'illustre une impressionnante course-poursuite à moto où Logan bondit de véhicule en véhicule.

Le retour de personnages emblématiques des X-Men

Le scénario de cette aventure originale plonge Wolverine sur la piste des Reavers, une milice cybernétique impitoyable travaillant pour le milliardaire Bolivar Trask. Ces mercenaires ont capturé plusieurs mutants, dont les Morlocks et Leech, obligeant Logan à reprendre du service au sein de l'équipe Team X.

Il ne sera pas seul dans cette mission de sauvetage. La bande-annonce révèle la présence de Jean Grey, puissante télépathe et leader émergente des mutants capturés. Les séquences de jeu montrent les deux héros coopérant pour terrasser leurs ennemis, offrant même aux joueurs l'opportunité d'exécuter des attaques critiques dévastatrices en duo. D'autres figures légendaires de l'univers Marvel feront également leur apparition, à l'image de Dents-de-Sabre, Omega Red, Mystique ou encore les redoutables Sentinelles.

Marvel's Wolverine nous donne rendez-vous pour le 15 septembre 2026 exclusivement sur PS5, et sera vendu 79,99 €. Les précommandes sont d'ailleurs ouvertes.