Certains joueurs et joueuses se demandent si Marvel's Wolverine propose un monde ouvert ou non.

Depuis la toute première révélation de Marvel's Wolverine, la communauté est intriguée par le nouveau jeu d'Insomniac Games (notamment connu pour les derniers jeux Marvel's Spider-Man ou encore différents opus Ratchet and Clank) mettant en scène Logan. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses souhaitent en savoir plus à propos du gameplay et se demandent notamment si Marvel's Wolverine propose un monde ouvert ou non.

Marvel's Wolverine est-il un monde ouvert ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse à cette question est négative : Marvel's Wolverine n'est pas un jeu en monde ouvert, et possède donc une structure linéaire. De ce fait, pour son nouveau titre, Insomniac Games a décidé de s'affranchir du monde ouvert, qui était notamment proposé dans les trois derniers jeux Marvel's Spider-Man du studio.

Dans une interview accordée aux journalistes d'IGN, Mike Daly, le directeur du jeu Marvel's Wolverine, a confirmé cela et a notamment déclaré :

Oui. Je peux vous dire que notre intention n'était pas de créer un jeu en monde ouvert ni un jeu de type bac à sable. Ce que nous voulions vraiment, c'était une aventure solo linéaire, pleine d'action et d'intrigues, et la structure des missions en est le reflet.

Pour autant, les zones proposées dans Marvel's Wolverine seront plus ou moins grandes et pourront donc être explorées, selon une certaine mesure. À ce sujet, Mike Daly a dit :

Ces zones offrent plusieurs options. La furtivité est facultative : vous pouvez y avoir recours ou non, et vous pouvez aussi vous lancer directement dans le combat. Vous pouvez également explorer les moindres recoins du monde pour découvrir des éléments ici et là, ainsi que du contenu optionnel et des objets à collectionner en cours de route.

In Marvel's Wolverine, players will build up the rage meter to inflict more damage as the meter is filled, but when doing so, it slows Logan's healing factor.



For more info from our interview with the developers: https://t.co/WABowSdZru#IGNSummerOfGaming #StateOfPlay pic.twitter.com/tR1gAAykAC — IGN (@IGN) June 3, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel's Wolverine doit débarquer le 15 septembre 2026 sur la dernière console de PlayStation, la PS5.