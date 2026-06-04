Marvel's Wolverine est-il un monde ouvert ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 juin 2026 à 15h47
Certains joueurs et joueuses se demandent si Marvel's Wolverine propose un monde ouvert ou non.
Marvel's Wolverine est-il un monde ouvert ?

Depuis la toute première révélation de Marvel's Wolverine, la communauté est intriguée par le nouveau jeu d'Insomniac Games (notamment connu pour les derniers jeux Marvel's Spider-Man ou encore différents opus Ratchet and Clank) mettant en scène Logan. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses souhaitent en savoir plus à propos du gameplay et se demandent notamment si Marvel's Wolverine propose un monde ouvert ou non.

Marvel's Wolverine est-il un monde ouvert ? 

marvels-wolverine-personnage-logan

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse à cette question est négative : Marvel's Wolverine n'est pas un jeu en monde ouvert, et possède donc une structure linéaire. De ce fait, pour son nouveau titre, Insomniac Games a décidé de s'affranchir du monde ouvert, qui était notamment proposé dans les trois derniers jeux Marvel's Spider-Man du studio.

Dans une interview accordée aux journalistes d'IGN, Mike Daly, le directeur du jeu Marvel's Wolverine, a confirmé cela et a notamment déclaré : 

Oui. Je peux vous dire que notre intention n'était pas de créer un jeu en monde ouvert ni un jeu de type bac à sable. Ce que nous voulions vraiment, c'était une aventure solo linéaire, pleine d'action et d'intrigues, et la structure des missions en est le reflet.

Pour autant, les zones proposées dans Marvel's Wolverine seront plus ou moins grandes et pourront donc être explorées, selon une certaine mesure. À ce sujet, Mike Daly a dit : 

Ces zones offrent plusieurs options. La furtivité est facultative : vous pouvez y avoir recours ou non, et vous pouvez aussi vous lancer directement dans le combat. Vous pouvez également explorer les moindres recoins du monde pour découvrir des éléments ici et là, ainsi que du contenu optionnel et des objets à collectionner en cours de route.

Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel's Wolverine doit débarquer le 15 septembre 2026 sur la dernière console de PlayStation, la PS5.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Marvel's Wolverine : Le contenu de la version Deluxe présenté en vidéo
Marvel's Wolverine 21 août 2026

Marvel's Wolverine : Le contenu de la version Deluxe présenté en vidéo

Si vous hésitez entre la version classique et la version Deluxe de Marvel's Wolverine, une vidéo récemment mise en ligne montre les bonus de cette édition, notamment les skins inédits.
Marvel's Wolverine fait face à beaucoup de négativité, le directeur de la communication parle « d'attaque incessante »
Marvel's Wolverine 17 août 2026

Marvel's Wolverine fait face à beaucoup de négativité, le directeur de la communication parle « d'attaque incessante »

Insomniac Games doit composer avec de vives et nombreuses critiques en ce qui concerne Marvel's Wolverine.
Marvel's Wolverine : Son mode Performance sur la PS5 standard se dévoile
Marvel's Wolverine 14 août 2026

Marvel's Wolverine : Son mode Performance sur la PS5 standard se dévoile

Pour le lancement de Marvel's Wolverine, les équipes d'Insomniac Games ont pensé à l'affichage et aux performances dès la conception. Cela devrait d'ailleurs se voir sur le mode Performance, y compris sur la version classique de la PS5.

commentaire (0)