Marvel's Wolverine : Insomniac Games donne une information majeure sur la version physique du titre

Alors que Sony insiste chaque jour sur la disparition du support physique, Insomniac Games a voulu clarifier un détail important pour le lancement prochain de Marvel's Wolverine.

Chez PlayStation, la fin du support physique semble être le sujet principal de ces dernières semaines et des prochains mois. Alors que les boîtes des consoles neuves rappellent que le disque va disparaitre, même les éditions collectors des PS5 sont désormais vendues avec des clés de jeu, à l'image de l'édition spéciale Marvel's Wolverine disponible dans quelques semaines.

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Face à la campagne insistante de Sony, il est légitime de penser que les dernières sorties physiques confirmées ne contiennent qu'un code de téléchargement ou seulement quelques données de jeu sur les disques. Cependant, Insomniac Games est allé à contre-courant de cette tendance en affirmant que le titre serait « entièrement jouable » sur son disque.

Toutes les données de jeu de Marvel's Wolverine présentes sur son disque

C'est ce qu'a confirmé Jess Reiner-Reed (directrice principale du projet). Interrogée par Eurogamer lors d'une preview de Marvel's Wolverine, Jess Reiner-Reed a insisté sur le fait que « Marvel's Wolverine sortira en [versions] numériques et physiques et le jeu sera entièrement jouable sur le disque lorsque vous l'achèterez ». L'aventure de Logan pourrait donc être l'une des toutes dernières de PlayStation à être jouable sur disque, sans nécessiter de téléchargement massif ou de connexion en ligne.

Même s'il est entièrement jouable sur disque, un patch de lancement sera lancé et les équipes recommandent fortement de le télécharger pour profiter au mieux de Marvel's Wolverine. Il ne s'agit pas d'une mise à jour de contenus, mais simplement de correctifs et d'optimisations. Mike Fitzgerald, responsable de la technologie, le présente d'ailleurs comme un patch « perfectionniste ».

Nous prenons chaque minute dont nous disposons pour peaufiner cette petite chose, rendre tout un peu meilleur - nous allons en tirer le meilleur parti possible. Et donc si les joueurs téléchargent ce patch, ils obtiennent ce petit peu de temps supplémentaire.

Une pratique de plus en plus rare

À l'heure où le destin du jeu physique semble scellé, savoir qu'un jeu entier est jouable sur disque est un soulagement pour les collectionneurs de jeux physiques. Cela signifie également qu'une fois que Sony ne proposera plus de mises à jour de la PS5, Marvel's Wolverine restera jouable sur la console, mais potentiellement avec quelques bugs.

Pour découvrir cette version complète sur disque, il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au 15 septembre 2026, date à laquelle Marvel's Wolverine sera disponible exclusivement sur PlayStation 5.