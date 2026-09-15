Trop assisté, Marvel's Wolverine irrite les joueurs et force Insomniac à se justifier

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 septembre 2026 à 10h55
Alors que Marvel's Wolverine vient de débarquer sur PS5, une fonctionnalité visuelle divise la communauté. Les fameuses traces olfactives bleues, jugées trop intrusives par certains joueurs, ne peuvent être désactivées. Face aux critiques dénonçant une aventure trop dirigiste, le studio Insomniac Games a pris la parole pour justifier ce choix.
Trop assisté, Marvel's Wolverine irrite les joueurs et force Insomniac à se justifier

L'arrivée de Marvel's Wolverine sur PlayStation 5 s'accompagne d'un débat inattendu autour de son interface et de ses mécaniques d'exploration. Si le jeu d'action-aventure linéaire développé par Insomniac Games brille par ses combats brutaux, un élément précis cristallise les critiques, les pistes olfactives de Logan. Matérialisées par des traînées bleues à l'écran, ces aides visuelles guident le joueur vers son prochain objectif ou vers des objets à collecter. Le problème soulevé par les joueurs réside dans l'impossibilité de désactiver cette option dans les paramètres d'accessibilité, donnant parfois l'impression d'une progression trop dirigiste.

Une assistance visuelle qui divise la communauté

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La polémique a pris de l'ampleur suite aux retours de plusieurs journalistes, qui ont souligné que ces traces olfactives ne faisaient pas partie des options d'assistance à la navigation désactivables. Dans un titre où la linéarité est déjà très marquée, la présence constante de ces indicateurs visuels coupe court à toute tentative d'exploration naturelle.

Face à cette gronde naissante sur les réseaux sociaux, où certains internautes n'ont pas hésité à moquer cette fonctionnalité, les développeurs ont dû intervenir pour clarifier leurs intentions.

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James Stevenson, directeur de la communauté et du marketing chez Insomniac Games, a rapidement pris la parole pour désamorcer la situation. Selon lui, cette mécanique n'est pas une simple aide à la progression, mais une véritable traduction manette en main des capacités surhumaines du célèbre mutant. Il précise que cet affichage n'est pas permanent et s'active uniquement dans des contextes précis.

La piste olfactive n'est pas activée en permanence. Elle reflète les super-sens mutants et les capacités de pistage d'élite de Logan. Elle est seulement activée lorsqu'il traque une odeur ou un son particulier ainsi que lors des moments clés de l'histoire ou encore quand il détecte l'odeur d'un collectible.

Cette justification s'inscrit dans la volonté globale du studio de proposer l'expérience la plus authentique possible. Mike Daly, le réalisateur du jeu, a d'ailleurs rappelé que l'équipe était habituée aux retours passionnés de la communauté. Il considère même ces débats comme un signe positif, prouvant l'attachement des fans aux personnages iconiques de l'écurie Marvel. L'objectif principal d'Insomniac Games a toujours été de créer le meilleur jeu possible pour honorer le personnage, même si cela implique des choix de game design clivants.

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Il n'est toutefois pas impossible qu'une mise à jour arrive prochainement, pour laisser le choix aux joueurs de désactiver cette fonctionnalité. Quoi qu'il en soit, Marvel's Wolverine est disponible sur PS5 depuis ce 15 septembre, et aucun portage sur PC n'est prévu pour le moment.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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