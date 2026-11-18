Un tel scénario ne s'était pas produit depuis 2014. Alors que l'année a été marquée par des jeux comme Marvel's Wolverine, aucun jeu Sony n'est en compétition pour la catégorie la plus prestigieuse des Game Awards.

La révélation des nominés pour les Game Awards est toujours un grand moment pour les passionnés de jeux vidéo. Le 17 novembre 2026, les jeux retenus pour l'édition 2026 ont été dévoilés et vous pouvez retrouver la liste complète dans l'article ci-dessous.

Mais en découvrant les candidats au titre du prestigieux jeu de l'année, un constat ressort : aucun jeu Sony n'est présent. Il s'agit d'une surprise pour les habitués de la firme, d'autant que cela n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans.

La bataille pour le « Jeu de l'année » sans Marvel's Wolverine, Saros ou Marathon

En remontant les archives des Game Awards, vous pourrez voir que, presque chaque année, un jeu PlayStation était présent dans cette catégorie. Plusieurs noms prestigieux sont d'ailleurs apparus comme Bloodborne en 2015, Uncharted 4 en 2016, Marvel's Spider-Man en 2018, Death Stranding en 2019 ou Ghost of Tsushima en 2020. Certains des jeux nommés ont même gagné le titre de jeu de l'année comme God of War en 2018, The Last of Us Part 2 en 2020 et Astro Bot en 2024.

Il n'y avait qu'une seule exception jusqu'à présent. À la création de la cérémonie en 2014, aucun jeu Sony ne figurait dans la liste pour le titre de Jeu de l'année. Cela peut toutefois se comprendre car, cette année-là, les exclusivités de la PS4 étaient inFamous: Second son, Driveclub ou Little Big Planet 3. Mais en 2026, le scénario se répète alors que la PS5 a accueilli cette année des jeux comme Marvel's Wolverine ou encore Saros.

Des jeux Sony nominés, mais dans d'autres catégories

Si la catégorie Jeu de l'année est mise de côté, cela ne veut pas dire que les jeux PlayStation sont totalement absents des Game Awards 2026. Quatre noms sont présents et sont en compétition dans plusieurs catégories. Notons d'ailleurs la belle performance de Saros, présent dans les catégories « Meilleur jeu d'action » et « Meilleure performance » pour Rahul Kohli.

Marvel Tokon se bat dans la catégorie « Meilleur jeu de combat » alors que Marathon va essayer de décrocher le titre de meilleur jeu multijoueur. Marvel's Wolverine est aussi présent, mais dans les catégories « Innovation en matière d'accessibilité » et « Meilleure performance » pour Liam McIntyre. Allez-vous voter pour ces nominés dans leurs catégories respectives ?