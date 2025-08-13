Marvel Rivals : La version PS4 finalement une réalité ?

Une fuite laisse entendre que Marvel Rivals pourrait finalement arriver sur PS4, malgré les doutes sur la faisabilité technique et l'absence de confirmation officielle.
Sorti sur PC et sur les consoles de la génération actuelle, à savoir la PS5 et la Xbox Series, Marvel Rivals pourrait-il aussi débarquer sur la génération précédente ? C'est la question que soulève un récent post de PlayStation Game Size, un compte spécialisé dans l'analyse des données du PlayStation Store et la découverte d'éléments en arrière-plan.
Une découverte intrigante mais à relativiser
La dernière publication de PlayStation Game Size, sur Twitter, sous-entend très largement que l'arrivée de Marvel Rivals sur PS4 est une possibilité. S'il n'a pas donné davantage de détails, son tweet suggère que des fichiers cachés font référence à un portage, qui n'est pas réellement attendu. L'intéressé lui-même explique qu'il espère « qu'il ne sortira jamais ».
Pourquoi ? Probablement parce que le rendu ne serait pas au niveau et que les joueurs PS4 ne profiteraient pas de la meilleure expérience possible.
Des inquiétudes sur les performances
En effet, parmi les réactions des joueurs, la principale crainte concerne les performances potentielles d'un tel portage. La PlayStation 4 ayant plus de dix ans, il paraît difficile d'imaginer Marvel Rivals fonctionner de manière optimale sur ce support, lui qui a été pensé pour être joué sur la génération actuelle.
Rappelons tout de même qu'il ne s'agit que d'une rumeur est que, pour le moment, ni NetEase Games ni Marvel Games n'ont annoncé un portage de Marvel Rivals sur PS4, ou Xbox One. Cette communication pourrait arriver lors de la gamescom.
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