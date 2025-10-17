Marvel Rivals : Un mode PvE arrive, le rendez-vous est très proche

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 octobre 2025 à 11h56
NetEase Games a, récemment, annoncé que Marvel Rivals va prochainement accueillir un mode PvE.
Marvel Rivals : Un mode PvE arrive, le rendez-vous est très proche
Depuis décembre 2024, le hero shooter de NetEase Games, Marvel Rivals, ne cesse d'accueillir de nouveaux contenus, introduits par le biais de nouvelles saisons et, donc, mises à jour. D'ailleurs, Marvel Rivals va très prochainement se doter d'un mode PvE, en collaboration avec une série télévisée d'animation en vogue.

Le mode PvE Marvel Zombies en approche sur Marvel Rivals

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui est accompagnée d'une vidéo, NetEase Games a indiqué que Marvel Rivals va se doter du mode PvE Marvel Zombies le 23 octobre 2025. Comme vous l'aurez compris, l'arrivée de ce mode est née d'une collaboration avec la mini-série télévisée d'animation Marvel Zombies, qui est disponible sur Disney+.
À l'heure actuelle, nous ne savons pas pendant combien de temps ledit mode PvE restera sur Marvel Rivals, ou bien s'il s'agit d'un ajout permanent. Toutefois, les développeurs du hero-shooter ont tout de même partagé quelques informations concernant le mode Marvel Zombies de Marvel Rivals.

Des détails sur le mode PvE de Marvel Rivals en lien avec Marvel Zombies

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Dans la vidéo accompagnant cette annonce, NetEase Games a précisé que le mode PvE Marvel Zombies de Marvel Rivals permettra aux joueurs et aux joueuses d'incarner différents personnages, c'est-à-dire Thor, Blade, Magik ou encore Jeff et The Punisher, qui disposent tous de capacités spécifiques. Ces derniers devront survivre et surtout affronter des vagues illimitées de zombies. La communauté peut également s'attendre à deux boss, sous leur version Zombies : Namor et Queen of the Dead.

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Rendez-vous donc le 23 octobre 2025 pour découvrir le tout premier mode PvE de Marvel Rivals. Pour rappel, le titre de NetEase Games est disponible sur PS5, Xbox Series et PC et est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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