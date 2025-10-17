Marvel Rivals : Un mode PvE arrive, le rendez-vous est très proche

NetEase Games a, récemment, annoncé que Marvel Rivals va prochainement accueillir un mode PvE.
Depuis décembre 2024, le hero shooter de NetEase Games, Marvel Rivals
, ne cesse d'accueillir de nouveaux contenus, introduits par le biais de nouvelles saisons et, donc, mises à jour. D'ailleurs, Marvel Rivals va très prochainement se doter d'un mode PvE, en collaboration avec une série télévisée d'animation en vogue
.
Le mode PvE Marvel Zombies en approche sur Marvel Rivals
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui est accompagnée d'une vidéo, NetEase Games a indiqué que Marvel Rivals va se doter du mode PvE Marvel Zombies le 23 octobre 2025
. Comme vous l'aurez compris, l'arrivée de ce mode est née d'une collaboration avec la mini-série télévisée d'animation Marvel Zombies, qui est disponible sur Disney+.
À l'heure actuelle, nous ne savons pas pendant combien de temps ledit mode PvE restera sur Marvel Rivals
, ou bien s'il s'agit d'un ajout permanent. Toutefois, les développeurs du hero-shooter ont tout de même partagé quelques informations concernant le mode Marvel Zombies de Marvel Rivals
.
Des détails sur le mode PvE de Marvel Rivals en lien avec Marvel Zombies
Dans la vidéo accompagnant cette annonce, NetEase Games a précisé que le mode PvE Marvel Zombies de Marvel Rivals permettra aux joueurs et aux joueuses d'incarner différents personnages
, c'est-à-dire Thor, Blade, Magik ou encore Jeff et The Punisher, qui disposent tous de capacités spécifiques. Ces derniers devront survivre et surtout affronter des vagues illimitées de zombies
. La communauté peut également s'attendre à deux boss, sous leur version Zombies : Namor et Queen of the Dead.
Rendez-vous donc le 23 octobre 2025 pour découvrir le tout premier mode PvE de Marvel Rivals
. Pour rappel, le titre de NetEase Games est disponible sur PS5, Xbox Series et PC et est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
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