Marvel Rivals : Un mode PvE arrive, le rendez-vous est très proche

NetEase Games a, récemment, annoncé que Marvel Rivals va prochainement accueillir un mode PvE.

Le mode PvE Marvel Zombies en approche sur Marvel Rivals

The first-ever PvE mode: Marvel Zombies is coming on Oct 23, 2025 UTC.



This new mode throws you and your squad into a relentless fight for survival against endless waves of the undead.



The city's burning, the infected are rising - and it's up to you to hold the line.

Get a… pic.twitter.com/DodsnAzoRB — Marvel Rivals (@MarvelRivals) October 17, 2025

Des détails sur le mode PvE de Marvel Rivals en lien avec Marvel Zombies

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Depuis décembre 2024, le hero shooter de NetEase Games,, ne cesse d'accueillir de nouveaux contenus, introduits par le biais de nouvelles saisons et, donc, mises à jour. D'ailleurs,En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui est accompagnée d'une vidéo,. Comme vous l'aurez compris, l'arrivée de ce mode est née d'une collaboration avec la mini-série télévisée d'animation Marvel Zombies, qui est disponible sur Disney+.À l'heure actuelle, nous ne savons pas pendant combien de temps ledit mode PvE restera sur, ou bien s'il s'agit d'un ajout permanent. Toutefois, les développeurs du hero-shooter ont tout de même partagéDans la vidéo accompagnant cette annonce,, c'est-à-dire Thor, Blade, Magik ou encore Jeff et The Punisher, qui disposent tous de capacités spécifiques.. La communauté peut également s'attendre à deux boss, sous leur version Zombies : Namor et Queen of the Dead.Rendez-vous donc le 23 octobre 2025 pour découvrir le tout premier mode PvE de. Pour rappel, le titre de NetEase Games est disponible sur PS5, Xbox Series et PC et est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.