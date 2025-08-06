Genshin Impact bientôt injouable sur une console très populaire

Coup de tonnerre pour les joueurs de Genshin Impact ! HoYoverse a annoncé que dans quelques mois, il ne sera plus possible d'explorer le monde de Teyvat sur l'une des consoles les plus répandues chez les joueurs.
Le 10 septembre 2025 est une date importante pour Genshin Impact
. À cette date, le phénomène imaginé par HoYoverse recevra sa mise à jour 6.0, faisant entrer le jeu dans une nouvelle ère. Mais ce changement majeur n'est pas sans conséquences pour les joueurs. En effet, en vue de préparer le futur du jeu, l'éditeur et développeur a pris deux décisions radicales. Mais la première risque fort de décevoir plus d'un joueur. HoYoverse a confirmé que la version PS4 de Genshin Impact allait prochainement disparaître
.
La fin de la version PS4 de Genshin Impact déjà planifiée par HoYoverse
Via un long communiqué partagé sur ses différents réseaux sociaux et sur le site officiel du jeu, HoYoverse a détaillé le calendrier lié à l'arrêt de Genshin Impact sur PS4.
Dans un premier temps, le titre va être retiré du PlayStation Store à compter du lancement de la version 6.0.
Si Genshin Impact est toujours installé sur votre console à cette date, vous pourrez continuer d'y jouer. À noter que si vous avez déjà installé puis supprimé le jeu, vous pourrez le retélécharger à nouveau malgré la disparition sur le Store.
La deuxième vague débutera le 26 février 2026 avec la suppression des recharges ainsi que des articles achetables pour le jeu. Cela vaudra à la fois pour la boutique in-game et pour les achats faits via le PlayStation Store. Enfin, le 8 avril 2026 à minuit heure française, il ne sera plus possible de jouer à Genshin Impact sur PS4.
Pour poursuivre votre aventure en Teyvat sur une console Sony, il sera impératif de passer sur la version PS5, qui n'est pas concernée par ces changements majeurs.
Les configurations minimales requises sur PC et mobile revues à la hausse
HoYoverse a justifié ce choix en indiquant dans le même communiqué que « En raison des limites de performance dans la configuration de la console, des restrictions de la taille de l'application sur la plateforme et de plusieurs autres facteurs, nous mettrons fin au support et aux mises à jour de la version PS4 de Genshin Impact dans les versions à venir
». Cependant, les versions mobile et PC ne sont pas épargnées.
Pour permettre une bonne prise en charge du titre, certaines des configurations minimales requises sont modifiées. Sur mobile, la version iOS 13.0 sera exigée pour jouer sur iPhone et iPad.
Du côté des appareils Android, la version 10.0 (ou 12.0 pour une configuration recommandée) est impérative ainsi qu'un Snapdragon 660 (Adreno 610), Helio G88 (Mali-G52) ou supérieur.
Enfin sur PC, les changements concernent principalement la carte graphique et le processeur exigés (à savoir une NVIDIA GeForce GT 1050 ou équivalente et un Intel Core i5 (6e génération), Série AMD Ryzen ou équivalent).
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