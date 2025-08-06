Genshin Impact bientôt injouable sur une console très populaire



le 06 août 2025 à 14h13 Publié par Justine Manchuelle le 06 août 2025 à 14h13

Coup de tonnerre pour les joueurs de Genshin Impact ! HoYoverse a annoncé que dans quelques mois, il ne sera plus possible d'explorer le monde de Teyvat sur l'une des consoles les plus répandues chez les joueurs.