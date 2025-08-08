Marvel Rivals prévoit un an de nouveaux personnages

Le directeur de Marvel Rivals confirme que les 12 prochains mois de contenu sont déjà planifiés, avec de nouveaux héros en préparation jusqu'en 2026.
À l'occasion des Marvel Rivals
Ignite Mid-Season Finals à Guangzhou, Guangguang, directeur du jeu, a accordé une interview exclusive à Insider Gaming
. Il y a révélé que le planning de développement comprend déjà une année complète de nouveaux personnages, avec certaines créations dont le travail initial a commencé pour une sortie dans 12 mois
.
Un processus créatif qui prend environ un an
Introduire un nouveau héros dans Marvel Rivals demande près de 12 mois de travail. Chaque ajout nécessite un enchaînement complexe d'étapes entre la conception du gameplay, la création des concepts visuels et bien évidemment la modélisation 3D et les animations. Et il faut « environ un an » pour créer tout cela et intégrer un personnage dans Marvel Rivals.
Une révélation saisonnière pour préserver la surprise
Contrairement à d'autres jeux qui publient des feuilles de route détaillées sur un an, l'équipe de Marvel Rivals préfère révéler ses nouveaux contenus au début de chaque saison
. Cette stratégie vise à maintenir la fraîcheur et l'effet de surprise, tout en permettant d'ajuster les choix selon les retours de la communauté. Guangguang précise que cette approche laisse la possibilité de s'inspirer des discussions des joueurs et des fans de Marvel afin de proposer des héros qui suscitent un fort intérêt.
Deadpool dans les cartons ?
Parmi les demandes les plus fréquentes de la communauté figure Deadpool. Interrogé sur son éventuelle arrivée, Guangguang est resté évasif et a seulement précisé aux joueurs de « rester à l'écoute pour les révélations à venir
». Il n'est donc pas impossible que le super-héros décalé finisse par arriver dans Marvel Rivals.
Le jeu de tir est à retrouver gratuitement sur PC, PS5 et Xbox Series.
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