Marvel Rivals pourrait se transformer en Mario Kart

Les dernières indiquent que le jeu de tir Marvel Rivals pourrait bientôt accueillir des véhicules et un mode de course inédit. Une découverte surprenante qui donne un nouveau sens à certains éléments cosmétiques déjà présents dans le titre de NetEase.

Marvel Rivals ne cesse de surprendre sa communauté. Alors que le titre a déjà prouvé sa volonté d'expérimenter avec des modes coopératifs PvE comme Blood Hunt, de récentes découvertes dans les fichiers du jeu suggèrent une direction encore plus audacieuse pour l'avenir. Selon plusieurs fouilleurs de données particulièrement réputés sur les réseaux sociaux, les développeurs travailleraient activement sur l'intégration de véhicules et d'un mode de course complet au sein même du jeu.

Des véhicules dans le hub social

Les premières rumeurs ont émergé grâce à un informateur bien connu de la communauté, X0X_LEAK, qui possède un solide historique concernant les fuites de héros non annoncés. Ce dernier a révélé avec certitude que plusieurs fichiers de code et un modèle tridimensionnel inédit avaient été discrètement ajoutés aux données du jeu. Ces éléments techniques pointent directement vers la création d'un système de conduite automobile complexe.

Quelques heures plus tard, une vidéo de gameplay a fait son apparition pour appuyer ces affirmations. La séquence montre une voiture en pleine action, conduite à travers le hub social de la plage de Hellfire Bay. Le modèle du véhicule reste pour le moment très rudimentaire et ne comporte aucun détail visuel flagrant permettant de le rattacher à un super-héros spécifique de l'univers Marvel.



















Un mode de jeu expérimental en approche

L'animation de la voiture semble encore instable à ce stade du développement. Les mouvements sont rigides, la physique parait flottante et la caméra passe parfois sous la modélisation lors des virages serrés. Face aux doutes légitimes de certains joueurs quant à la véracité de ces images surprenantes, l'auteur de la fuite a formellement démenti toute plaisanterie ou manipulation vidéo.

Ces images sont bien réelles et proviennent directement des fichiers actuels du jeu, je ne plaisante jamais avec ce genre de découvertes.

Si la date de sortie et la forme exacte de cette fonctionnalité restent mystérieuses, de nombreux indices pointent vers un mode de course compétitif qui serait intitulé « Formula R ». Cette théorie prend tout son sens lorsque l'on repense au lancement de la saison de contenu précédente.

Here's some gameplay of an upcoming vehicle system. It's unknown where these will appear, but I think it may be a Formula R racing game mode of some sort. (not sure) #MarvelRivals pic.twitter.com/BB9Ztmmr7I — RivalsInfo (@RivalsInfo) August 6, 2026

À l'époque, l'arrivée de la Chatte Noire s'était accompagnée de tenues thématiques de pilotes pour plusieurs combattants. Des personnages emblématiques comme Psylocke, Luna Snow, Thor et Squirrel Girl avaient ainsi reçu des costumes de course très détaillés.

Ces choix cosmétiques paraissaient légèrement décalés lors de leur sortie initiale sur la boutique. Avec le recul et ces nouvelles fuites techniques, il est fort probable que le studio préparait secrètement le terrain pour ce mode de course depuis plusieurs mois. Le calendrier officiel de la prochaine mise à jour majeure ne mentionne aucun ajout de ce type, ce qui laisse supposer que cette nouveauté d'envergure pourrait être conservée précieusement pour célébrer le lancement de la dixième saison.

Si tel est le cas, nous devrions en savoir plus de manière officielle assez vite.