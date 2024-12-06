Marvel Rivals Codes (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !

Codes d'échange Marvel Rivals

Codes actifs Marvel Rivals

SNMRIronman → Iron Man Armor Model 42 (Nouveau - Valable jusqu'au 18 décembre 2025)

Codes expirés Marvel Rivals

Voir les codes Marvel Rivals expirés

Skin Model 42 pour Iron Man (expire le 5 mars 2025) → nwarh4k3xqy

Comment activer un code d'échange dans Marvel Rivals ?





Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer plusieurs bonus, principalement des éléments cosmétiques pour les différents personnages proposés. Cependant, parfois, NetEase Games, qui est en charge de son développement, proposera d'autres bonus, toujours dans le but de faire plaisir à sa communauté.Ces codes sont partagés par les développeurs sur le site officiel, les réseaux sociaux ou encore via les bandes-annonces. Il est de ce fait facile de passer à côté de ces derniers, d'autant plus que certains sont limités en quantité, ou dans le temps. C'est pourquoi nous vous les listons ci-dessous. Si certains ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Contrairement à certains jeux où lesdoivent être entrés sur un site internet,vous permet de le faire directement en jeu. Il est, d'ailleurs, relativement simple d'entrer ces fameuxPour entrer un, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres depuis le menu principal. Ensuite, sélectionnez l'onglet « Code de lot » et entrez leen question. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Utiliser » pour valider le tout et recevoir votre récompense.Notez qu'il faut impérativement respecter les majuscules et minuscules, auquel cas le code ne sera pas accepté. Il se peut que l'un des codes ne fonctionne pas, parce qu'il a été entré trop tard. N'hésitez pas à réessayer au bout de quelques minutes, au cas où. Pas de panique, de nouveaux sont ajoutés assez souvent et nous tâcherons de mettre cet article à jour aussi vite que possible.