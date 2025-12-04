Marvel Rivals met votre chance à l'épreuve avec son nouveau système de gacha

Depuis quelques heures, les joueurs de Marvel Rivals peuvent tester un nouveau système de gacha et obtenir des récompenses exclusives, notamment un skin inédit pour Psylocke.
Utilisé dans de nombreux jeux depuis les années 2010, le système de gacha est aussi controversé qu'addictif. Cette roulette aléatoire permet aux joueurs d'obtenir des récompenses premium en dépensant de la monnaie virtuelle ou de l'argent réel. Cependant, Marvel Rivals
ne proposait pas de type d'option à ses utilisateurs, jusqu'à la mise à jour du 3 décembre 2025.
Une première depuis le lancement de Marvel Rivals
Quelques jours seulement avant son premier anniversaire, Marvel Rivals accueille donc sa première bannière gacha
. Jusqu'à présent, les objets cosmétiques pouvaient être achetés directement dans la boutique ou obtenus en progressant dans le Season Pass.
Avec ce nouveau système, NetEase souhaite offrir aux joueurs de nouvelles manières d'obtenir des skins pour personnaliser leurs héros. Le gacha est donc totalement optionnel
et les utilisateurs qui le souhaitent peuvent continuer de profiter du jeu de manière gratuite. Mais celles et ceux qui souhaitent tenter leur chance pourront obtenir ce type d'accessoire à petit prix si la chance est de leur côté.
Un prix de tirage évolutif et une récompense ultime dont le prix ne dépasse pas celui d'un cosmétique classique
NetEase a expliqué que ce système de gacha fonctionnait avec un prix de tirage augmentant à chaque nouvel essai jusqu'à un total de 6 tentatives. Le premier tirage coûte 100 Unités, puis 200, et ainsi de suite
jusqu'à ce que le joueur obtienne toutes les récompenses proposées via ce gacha spécial.
Pour inciter les joueurs à tenter leur chance, la plus belle récompense disponible via ce tirage spécial est un skin anniversaire pour Psylocke.
Si la chance est au rendez-vous, vous pouvez donc l'obtenir en dépensant seulement 100 Unités. Mais si vous êtes moins chanceux, il vous en coûtera 2400 Unités, soit le prix d'un skin classique proposé dans la boutique en jeu
.
Ce prix pourrait donc rassurer les héros et leur donner envie de succomber au frisson du jeu. Mais que pensez-vous de l'introduction de cette mécanique de gacha et allez-vous craquer ? Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous.
commentaire (1)
Pas étonnant tant que ça rend pas pay to win et que c'est juste cosmétique c'est pas bien grave