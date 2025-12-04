Marvel Rivals met votre chance à l'épreuve avec son nouveau système de gacha

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 décembre 2025 à 12h58
Depuis quelques heures, les joueurs de Marvel Rivals peuvent tester un nouveau système de gacha et obtenir des récompenses exclusives, notamment un skin inédit pour Psylocke.
Marvel Rivals met votre chance à l'épreuve avec son nouveau système de gacha
Utilisé dans de nombreux jeux depuis les années 2010, le système de gacha est aussi controversé qu'addictif. Cette roulette aléatoire permet aux joueurs d'obtenir des récompenses premium en dépensant de la monnaie virtuelle ou de l'argent réel. Cependant, Marvel Rivals ne proposait pas de type d'option à ses utilisateurs, jusqu'à la mise à jour du 3 décembre 2025. 

Une première depuis le lancement de Marvel Rivals

marvel-rivals-gacha-2
Quelques jours seulement avant son premier anniversaire, Marvel Rivals accueille donc sa première bannière gacha. Jusqu'à présent, les objets cosmétiques pouvaient être achetés directement dans la boutique ou obtenus en progressant dans le Season Pass.

À lire également

Marvel Rivals : Les joueurs dépensent de l'argent si le jeu est « amusant », selon son directeur créatif

Marvel Rivals : Les joueurs dépensent de l'argent si le jeu est « amusant », selon son directeur créatif

Avec ce nouveau système, NetEase souhaite offrir aux joueurs de nouvelles manières d'obtenir des skins pour personnaliser leurs héros. Le gacha est donc totalement optionnel et les utilisateurs qui le souhaitent peuvent continuer de profiter du jeu de manière gratuite. Mais celles et ceux qui souhaitent tenter leur chance pourront obtenir ce type d'accessoire à petit prix si la chance est de leur côté. 

Un prix de tirage évolutif et une récompense ultime dont le prix ne dépasse pas celui d'un cosmétique classique

marvel-rivals-gacha
NetEase a expliqué que ce système de gacha fonctionnait avec un prix de tirage augmentant à chaque nouvel essai jusqu'à un total de 6 tentatives. Le premier tirage coûte 100 Unités, puis 200, et ainsi de suite jusqu'à ce que le joueur obtienne toutes les récompenses proposées via ce gacha spécial.

Pour inciter les joueurs à tenter leur chance, la plus belle récompense disponible via ce tirage spécial est un skin anniversaire pour Psylocke. Si la chance est au rendez-vous, vous pouvez donc l'obtenir en dépensant seulement 100 Unités. Mais si vous êtes moins chanceux, il vous en coûtera 2400 Unités, soit le prix d'un skin classique proposé dans la boutique en jeu

Ce prix pourrait donc rassurer les héros et leur donner envie de succomber au frisson du jeu. Mais que pensez-vous de l'introduction de cette mécanique de gacha et allez-vous craquer ? Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Marvel Rivals Codes (Septembre 2026)
Marvel Rivals 30 août 2026

Marvel Rivals Codes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Marvel Rivals pourrait se transformer en Mario Kart
Marvel Rivals 07 août 2026

Marvel Rivals pourrait se transformer en Mario Kart

Les dernières indiquent que le jeu de tir Marvel Rivals pourrait bientôt accueillir des véhicules et un mode de course inédit. Une découverte surprenante qui donne un nouveau sens à certains éléments cosmétiques déjà présents dans le titre de NetEase.
Marvel Rivals : Les joueurs dépensent de l'argent si le jeu est « amusant », selon son directeur créatif
Marvel Rivals 05 novembre 2025

Marvel Rivals : Les joueurs dépensent de l'argent si le jeu est « amusant », selon son directeur créatif

Le directeur créatif de Marvel Rivals s'est, récemment, exprimé à propos du système de monétisation du hero shooter.

commentaire (1)

Avatar
Miaous (invité) Le 04/12/2025 à 18:15

Pas étonnant tant que ça rend pas pay to win et que c'est juste cosmétique c'est pas bien grave