Mario Tennis Fever : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant sa sortie

Retrouvez toutes les informations importantes à connaître à propos de Mario Tennis Fever, le nouvel opus de la série Mario Tennis.

Date de sortie de Mario Tennis Fever

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Mario Tennis Fever ?

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À quel prix Mario Tennis Fever est-il vendu ?

Mario Tennis Fever est-il multijoueur ?

Combien de personnages jouables sur Mario Tennis Fever ?

Quel est le gameplay de Mario Tennis Fever ?

Entrez sur le court avec 30 raquettes frénétiques dotées de leur propre capacité spéciale, et 28 personnages jouables (un record pour la série !), et enchaînez les lifts, les coupés ou encore les lobs aux côtés de nouvelles manœuvres défensives.



Plusieurs modes de jeu seront au rendez-vous, dont Tournoi, Tours des épreuves, Jeux spéciaux (où des phénomènes prodigieux peuvent s'inviter), ainsi qu'un mode aventure où Mario et ses amis, transformés en bébés, doivent affronter des monstres pour retrouver leur état normal. Vous pourrez aussi jouer en utilisant les commandes par mouvements avec un Joy-Con 2 dans le mode dynamique.

Pour vous préparer au mieux à la sortie de la prochaine entrée pour la franchise Mario Tennis, voici, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay ou encore les plateformes de jeu concernées.C'est au cours de cet hiver 2026 que les joueurs et les joueuses pourront se lancer dans des parties de tennis endiablées, aux côtés des personnages de l'univers Mario, étant donné queMalheureusement, tout le monde ne pourra pas découvrir le titre puisque. Ainsi, comme vous l'aurez compris, la Nintendo Switch n'est pas concernée :est bien une exclusivité Switch 2. Cette information a notamment été partagée dans les différents trailers du jeu.Comme toujours, les prix varient en fonction du revendeur sélectionné (Fnac, Micromania, etc.). Toutefois, il faudra compter entre 60 et 80 euros pour acheter, selon sa version physique (boîte). Autrement, sachez que ce nouvel opus de la licence Mario Tennis est vendu à 69,99 € sur le Nintendo eShop, soit selon un format numérique.Comme la plupart des jeux Nintendo, et surtout de la franchise,. D'ailleurs, sur la page Nintendo eShop, nous pouvons lire les mentions suivantes, et ce, dans l'onglet « Détails » : « Sur une seule console (1-4 joueurs) », « Mode sans fil local (2-4), En ligne (1-4) ». Ce qui signifie qu', que ce soit en local ou bien en ligne. Il y a de grandes chances qu'un abonnement actif au Nintendo Switch Online soit ainsi demandé, notamment pour les modes en ligne.Selon les dernières informations connues,. Ce qui est, d'ailleurs, un record pour la licence. Nous pourrons, évidemment, retrouver les figures les plus emblématiques de cet univers, comme Mario, Luigi, Bowser ou encore Peach et Toad, qui sont tous présents dans l'« Overview » trailer du jeu. Sans oublier, Goomba, Carottin et Bébé Waluigi, pour ne citer que quelques exemples supplémentaires.: les lifts, les coupés ou encore les lobs. À cela s'ajoute les raquettes frénétiques, qui permettent d'effectuer une frappe spéciale (geler le sol avec la raquette de glace, invoquer un ennemi avec la raquette Pokey, faire apparaître un double avec la raquette Doublure, etc.). Celles-ci, qui sont au nombre de 30 au total et dont les frappes pourront être renvoyées, devraient offrir à la communauté la possibilité de renverser une situation, voire gagner le match.: Tournoi, Tours des épreuves, Défi anneaux, Tennis forestier, Tennis-flipper, Usine à raquettes, Tennis des prodiges et Aventure, dans lequel nous incarnons Bébé Mario et qui proposera son lot de défis. Sur la page Nintendo eShop du titre, nous pouvons lire la description suivante concernantRendez-vous donc le 12 février 2026 pour découvrir, qui arrive, à cette date, sur Nintendo Switch 2, et ce, en exclusivité.