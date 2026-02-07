Mario Tennis Fever : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant sa sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 février 2026 à 11h00
Retrouvez toutes les informations importantes à connaître à propos de Mario Tennis Fever, le nouvel opus de la série Mario Tennis.
Mario Tennis Fever : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant sa sortie
Pour vous préparer au mieux à la sortie de la prochaine entrée pour la franchise Mario Tennis, voici un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir au sujet de Mario Tennis Fever, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay ou encore les plateformes de jeu concernées.

Date de sortie de Mario Tennis Fever

mario-tennis-fever-mario
C'est au cours de cet hiver 2026 que les joueurs et les joueuses pourront se lancer dans des parties de tennis endiablées, aux côtés des personnages de l'univers Mario, étant donné que Mario Tennis Fever sort le 12 février 2026.

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Mario Tennis Fever ? 

Malheureusement, tout le monde ne pourra pas découvrir le titre puisque Mario Tennis Fever doit sortir, à la date indiquée précédemment, sur la dernière-née de Nintendo, soit la Switch 2. Ainsi, comme vous l'aurez compris, la Nintendo Switch n'est pas concernée : Mario Tennis Fever est bien une exclusivité Switch 2. Cette information a notamment été partagée dans les différents trailers du jeu.

À lire également

Mario Tennis Fever annoncé sur Switch 2 avec un mode aventure complètement fou

Mario Tennis Fever annoncé sur Switch 2 avec un mode aventure complètement fou

À quel prix Mario Tennis Fever est-il vendu ?

Comme toujours, les prix varient en fonction du revendeur sélectionné (Fnac, Micromania, etc.). Toutefois, il faudra compter entre 60 et 80 euros pour acheter Mario Tennis Fever, selon sa version physique (boîte). Autrement, sachez que ce nouvel opus de la licence Mario Tennis est vendu à 69,99 € sur le Nintendo eShop, soit selon un format numérique.

Mario Tennis Fever est-il multijoueur ? 

mario-tennis-fever-donkey-kong
Comme la plupart des jeux Nintendo, et surtout de la franchise, Mario Tennis Fever est bien un jeu multijoueur. D'ailleurs, sur la page Nintendo eShop, nous pouvons lire les mentions suivantes, et ce, dans l'onglet « Détails » : « Sur une seule console (1-4 joueurs) », « Mode sans fil local (2-4), En ligne (1-4) ». Ce qui signifie qu'il sera bel et bien possible de jouer à Mario Tennis Fever avec des amis, que ce soit en local ou bien en ligne. Il y a de grandes chances qu'un abonnement actif au Nintendo Switch Online soit ainsi demandé, notamment pour les modes en ligne.

Combien de personnages jouables sur Mario Tennis Fever ? 

Selon les dernières informations connues, Mario Tennis Fever proposerait 38 personnages jouables, au total. Ce qui est, d'ailleurs, un record pour la licence. Nous pourrons, évidemment, retrouver les figures les plus emblématiques de cet univers, comme Mario, Luigi, Bowser ou encore Peach et Toad, qui sont tous présents dans l'« Overview » trailer du jeu. Sans oublier, Goomba, Carottin et Bébé Waluigi, pour ne citer que quelques exemples supplémentaires.

Miniature vidéo

Quel est le gameplay de Mario Tennis Fever ? 

En ce qui concerne le gameplay de Mario Tennis Fever, les joueurs et les joueuses auront accès à différents mouvements attenants audit sport : les lifts, les coupés ou encore les lobs. À cela s'ajoute les raquettes frénétiques, qui permettent d'effectuer une frappe spéciale (geler le sol avec la raquette de glace, invoquer un ennemi avec la raquette Pokey, faire apparaître un double avec la raquette Doublure, etc.). Celles-ci, qui sont au nombre de 30 au total et dont les frappes pourront être renvoyées, devraient offrir à la communauté la possibilité de renverser une situation, voire gagner le match.

mario-tennis-fever-mode-tennis-forestier
Pour ce qui est des modes de jeu de Mario Tennis Fever, Nintendo a partagé quelques informations et a notamment dévoilé les suivants : Tournoi, Tours des épreuves, Défi anneaux, Tennis forestier, Tennis-flipper, Usine à raquettes, Tennis des prodiges et Aventure, dans lequel nous incarnons Bébé Mario et qui proposera son lot de défis. Sur la page Nintendo eShop du titre, nous pouvons lire la description suivante concernant Mario Tennis Fever :
Entrez sur le court avec 30 raquettes frénétiques dotées de leur propre capacité spéciale, et 28 personnages jouables (un record pour la série !), et enchaînez les lifts, les coupés ou encore les lobs aux côtés de nouvelles manœuvres défensives.

Plusieurs modes de jeu seront au rendez-vous, dont Tournoi, Tours des épreuves, Jeux spéciaux (où des phénomènes prodigieux peuvent s'inviter), ainsi qu'un mode aventure où Mario et ses amis, transformés en bébés, doivent affronter des monstres pour retrouver leur état normal. Vous pourrez aussi jouer en utilisant les commandes par mouvements avec un Joy-Con 2 dans le mode dynamique.
Rendez-vous donc le 12 février 2026 pour découvrir Mario Tennis Fever, qui arrive, à cette date, sur Nintendo Switch 2, et ce, en exclusivité.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Mario Tennis Fever : MàJ 1.1.0 du 16 juillet 2026, patch notes et détails
Mario Tennis Fever 16 juillet 2026

Mario Tennis Fever : MàJ 1.1.0 du 16 juillet 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.0, déployée le 16 juillet 2026, sur Mario Tennis Fever.
Mario Tennis Fever sort-il sur Nintendo Switch 1 ?
Mario Tennis Fever 10 février 2026

Mario Tennis Fever sort-il sur Nintendo Switch 1 ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si Mario Tennis Fever se rendra disponible sur la Nintendo Switch 1.
Test Mario Tennis Fever : Un jeu arcade coloré et fun, mais pas vraiment compétitif
Mario Tennis Fever 10 février 2026

Test Mario Tennis Fever : Un jeu arcade coloré et fun, mais pas vraiment compétitif

Mario Tennis Fever débarque sur Nintendo Switch 2 avec l'ambition d'être l'opus le plus riche de la série : 38 personnages, 30 raquettes aux capacités spéciales, un mode aventure et une variété de modes de jeu. Entre gameplay arcade accessible et chaos déjanté, le nouveau titre de Camelot assume pleinement son orientation fun au détriment de la compétition pure. Verdict après 10 heures de jeu.

commentaire (0)