Mario Tennis Fever : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant sa sortie

Retrouvez toutes les informations importantes à connaître à propos de Mario Tennis Fever, le nouvel opus de la série Mario Tennis.
Pour vous préparer au mieux à la sortie de la prochaine entrée pour la franchise Mario Tennis, voici un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir au sujet de Mario Tennis Fever
, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay ou encore les plateformes de jeu concernées.
Date de sortie de Mario Tennis Fever
C'est au cours de cet hiver 2026 que les joueurs et les joueuses pourront se lancer dans des parties de tennis endiablées, aux côtés des personnages de l'univers Mario, étant donné que Mario Tennis Fever sort le 12 février 2026
.
Sur quelle(s) plateforme(s) sort Mario Tennis Fever ?
Malheureusement, tout le monde ne pourra pas découvrir le titre puisque Mario Tennis Fever doit sortir, à la date indiquée précédemment, sur la dernière-née de Nintendo, soit la Switch 2
. Ainsi, comme vous l'aurez compris, la Nintendo Switch n'est pas concernée : Mario Tennis Fever
est bien une exclusivité Switch 2. Cette information a notamment été partagée dans les différents trailers du jeu.
À quel prix Mario Tennis Fever est-il vendu ?
Comme toujours, les prix varient en fonction du revendeur sélectionné (Fnac, Micromania, etc.). Toutefois, il faudra compter entre 60 et 80 euros pour acheter Mario Tennis Fever
, selon sa version physique (boîte). Autrement, sachez que ce nouvel opus de la licence Mario Tennis est vendu à 69,99 € sur le Nintendo eShop, soit selon un format numérique.
Mario Tennis Fever est-il multijoueur ?
Comme la plupart des jeux Nintendo, et surtout de la franchise, Mario Tennis Fever est bien un jeu multijoueur
. D'ailleurs, sur la page Nintendo eShop, nous pouvons lire les mentions suivantes, et ce, dans l'onglet « Détails » : « Sur une seule console (1-4 joueurs)
», « Mode sans fil local (2-4), En ligne (1-4)
». Ce qui signifie qu'il sera bel et bien possible de jouer à Mario Tennis Fever avec des amis
, que ce soit en local ou bien en ligne. Il y a de grandes chances qu'un abonnement actif au Nintendo Switch Online soit ainsi demandé, notamment pour les modes en ligne.
Combien de personnages jouables sur Mario Tennis Fever ?
Selon les dernières informations connues, Mario Tennis Fever proposerait 38 personnages jouables, au total
. Ce qui est, d'ailleurs, un record pour la licence. Nous pourrons, évidemment, retrouver les figures les plus emblématiques de cet univers, comme Mario, Luigi, Bowser ou encore Peach et Toad, qui sont tous présents dans l'« Overview » trailer du jeu. Sans oublier, Goomba, Carottin et Bébé Waluigi, pour ne citer que quelques exemples supplémentaires.
Quel est le gameplay de Mario Tennis Fever ?
En ce qui concerne le gameplay de Mario Tennis Fever, les joueurs et les joueuses auront accès à différents mouvements attenants audit sport
: les lifts, les coupés ou encore les lobs. À cela s'ajoute les raquettes frénétiques, qui permettent d'effectuer une frappe spéciale (geler le sol avec la raquette de glace, invoquer un ennemi avec la raquette Pokey, faire apparaître un double avec la raquette Doublure, etc.). Celles-ci, qui sont au nombre de 30 au total et dont les frappes pourront être renvoyées, devraient offrir à la communauté la possibilité de renverser une situation, voire gagner le match.
Pour ce qui est des modes de jeu de Mario Tennis Fever, Nintendo a partagé quelques informations et a notamment dévoilé les suivants
: Tournoi, Tours des épreuves, Défi anneaux, Tennis forestier, Tennis-flipper, Usine à raquettes, Tennis des prodiges et Aventure, dans lequel nous incarnons Bébé Mario et qui proposera son lot de défis. Sur la page Nintendo eShop du titre, nous pouvons lire la description suivante concernant Mario Tennis Fever
:
Entrez sur le court avec 30 raquettes frénétiques dotées de leur propre capacité spéciale, et 28 personnages jouables (un record pour la série !), et enchaînez les lifts, les coupés ou encore les lobs aux côtés de nouvelles manœuvres défensives.
Plusieurs modes de jeu seront au rendez-vous, dont Tournoi, Tours des épreuves, Jeux spéciaux (où des phénomènes prodigieux peuvent s'inviter), ainsi qu'un mode aventure où Mario et ses amis, transformés en bébés, doivent affronter des monstres pour retrouver leur état normal. Vous pourrez aussi jouer en utilisant les commandes par mouvements avec un Joy-Con 2 dans le mode dynamique.
Rendez-vous donc le 12 février 2026 pour découvrir Mario Tennis Fever
, qui arrive, à cette date, sur Nintendo Switch 2, et ce, en exclusivité.
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