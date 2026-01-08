Mario Tennis Fever fait le point sur son gameplay avec une longue vidéo de présentation

Nintendo a, récemment, apporté de nombreuses informations concernant Mario Tennis Fever.
Au mois de février 2026, les joueurs et les joueuses pourront se lancer dans des parties endiablées de tennis avec Mario Tennis Fever
. Alors que son lancement n'est plus très loin, Mario Tennis Fever s'est offert une longue vidéo, présentant son gameplay et divers éléments
.
Une vidéo de présentation conséquente pour Mario Tennis Fever
Nintendo a, effectivement, partagé une nouvelle vidéo apportant de plus amples informations au sujet de Mario Tennis Fever
, qui est prévu pour le 12 février 2026, et ce, en exclusivité sur Nintendo Switch 2. L'occasion pour les joueurs et les joueuses d'en savoir plus à propos de son gameplay
.
Des détails sur les mécaniques et le roster de Mario Tennis Fever
Ainsi, sur Mario Tennis Fever
, la communauté pourra effectuer différentes frappes : lifts, coupés et les lobs. À ce s'ajoutent les raquettes frénétiques. Il s'agit d'un effet spécial, attenant à chaque raquette (raquette de glace, raquette turbo, etc.), pouvant être lancé une fois que la jauge adéquate est remplie. Cette mécanique, qui n'est pas imparable, pourra ainsi renverser une situation.Mario Tennis Fever proposera, en outre, un roster de personnages jouables très important
, à tel point qu'il s'agit du « plus grand casting de l'histoire de la série
». Pour être plus précis, les joueurs et les joueuses auront accès à 38 personnages jouables au total.
Différents modes de jeu prévus pour Mario Tennis Fever
Dans cette même vidéo, Nintendo précise que divers modes seront proposés sur Mario Tennis Fever
. Ainsi, la communauté pourra participer à des tournois, mais aussi se lancer dans les Tours des épreuves, qui sont constitués de plusieurs défis. Sans oublier, le Défi anneaux, qui demande d'envoyer la balle dans des anneaux pour remporter des points, Tennis forestier, avec des plantes piranhas, Tennis-flipper, Usine à raquettes et bien d'autres. Une aventure, aux côtés de Bébé Mario, sera également disponible sur Mario Tennis Fever
.Mario Tennis Fever offrira aussi une dimension multijoueur
. Par exemple, en local, 4 joueurs pourront y jouer sur le même écran. La fonctionnalité GameShare sera au rendez-vous et permettra de profiter du titre à plusieurs, et ce, avec un seul exemplaire. Pour ce qui est du multijoueur en ligne, les joueurs et les joueuses pourront notamment se lancer dans des matchs classés ou bien dans des parties normales.
Rendez-vous donc le 12 février 2026 pour découvrir Mario Tennis Fever
. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur Nintendo Switch 2.
commentaire (1)
ça a l'air vraiment sympa