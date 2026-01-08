Mario Tennis Fever fait le point sur son gameplay avec une longue vidéo de présentation

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 janvier 2026 à 15h46
Nintendo a, récemment, apporté de nombreuses informations concernant Mario Tennis Fever.
Mario Tennis Fever fait le point sur son gameplay avec une longue vidéo de présentation
Au mois de février 2026, les joueurs et les joueuses pourront se lancer dans des parties endiablées de tennis avec Mario Tennis Fever. Alors que son lancement n'est plus très loin, Mario Tennis Fever s'est offert une longue vidéo, présentant son gameplay et divers éléments.

Une vidéo de présentation conséquente pour Mario Tennis Fever

mario-tennis-fever-mario
Nintendo a, effectivement, partagé une nouvelle vidéo apportant de plus amples informations au sujet de Mario Tennis Fever, qui est prévu pour le 12 février 2026, et ce, en exclusivité sur Nintendo Switch 2. L'occasion pour les joueurs et les joueuses d'en savoir plus à propos de son gameplay.

Miniature vidéo

Des détails sur les mécaniques et le roster de Mario Tennis Fever

Ainsi, sur Mario Tennis Fever, la communauté pourra effectuer différentes frappes : lifts, coupés et les lobs. À ce s'ajoutent les raquettes frénétiques. Il s'agit d'un effet spécial, attenant à chaque raquette (raquette de glace, raquette turbo, etc.), pouvant être lancé une fois que la jauge adéquate est remplie. Cette mécanique, qui n'est pas imparable, pourra ainsi renverser une situation.

Mario Tennis Fever proposera, en outre, un roster de personnages jouables très important, à tel point qu'il s'agit du « plus grand casting de l'histoire de la série ». Pour être plus précis, les joueurs et les joueuses auront accès à 38 personnages jouables au total.

Chargement du sondage...

0 votant

Différents modes de jeu prévus pour Mario Tennis Fever

mario-tennis-fever-donkey-kong
Dans cette même vidéo, Nintendo précise que divers modes seront proposés sur Mario Tennis Fever. Ainsi, la communauté pourra participer à des tournois, mais aussi se lancer dans les Tours des épreuves, qui sont constitués de plusieurs défis. Sans oublier, le Défi anneaux, qui demande d'envoyer la balle dans des anneaux pour remporter des points, Tennis forestier, avec des plantes piranhas, Tennis-flipper, Usine à raquettes et bien d'autres. Une aventure, aux côtés de Bébé Mario, sera également disponible sur Mario Tennis Fever.

Mario Tennis Fever offrira aussi une dimension multijoueur. Par exemple, en local, 4 joueurs pourront y jouer sur le même écran. La fonctionnalité GameShare sera au rendez-vous et permettra de profiter du titre à plusieurs, et ce, avec un seul exemplaire. Pour ce qui est du multijoueur en ligne, les joueurs et les joueuses pourront notamment se lancer dans des matchs classés ou bien dans des parties normales.

À lire également

Les 5 jeux Nintendo Switch 2 les plus attendus de 2026

Les 5 jeux Nintendo Switch 2 les plus attendus de 2026

Rendez-vous donc le 12 février 2026 pour découvrir Mario Tennis Fever. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Mario Tennis Fever : MàJ 1.1.0 du 16 juillet 2026, patch notes et détails
Mario Tennis Fever 16 juillet 2026

Mario Tennis Fever : MàJ 1.1.0 du 16 juillet 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.0, déployée le 16 juillet 2026, sur Mario Tennis Fever.
Mario Tennis Fever sort-il sur Nintendo Switch 1 ?
Mario Tennis Fever 10 février 2026

Mario Tennis Fever sort-il sur Nintendo Switch 1 ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si Mario Tennis Fever se rendra disponible sur la Nintendo Switch 1.
Test Mario Tennis Fever : Un jeu arcade coloré et fun, mais pas vraiment compétitif
Mario Tennis Fever 10 février 2026

Test Mario Tennis Fever : Un jeu arcade coloré et fun, mais pas vraiment compétitif

Mario Tennis Fever débarque sur Nintendo Switch 2 avec l'ambition d'être l'opus le plus riche de la série : 38 personnages, 30 raquettes aux capacités spéciales, un mode aventure et une variété de modes de jeu. Entre gameplay arcade accessible et chaos déjanté, le nouveau titre de Camelot assume pleinement son orientation fun au détriment de la compétition pure. Verdict après 10 heures de jeu.

commentaire (1)

Avatar
BelleFeuille (invité) Le 08/01/2026 à 18:11

ça a l'air vraiment sympa