Mario Tennis Fever fait le point sur son gameplay avec une longue vidéo de présentation

Nintendo a, récemment, apporté de nombreuses informations concernant Mario Tennis Fever.

Une vidéo de présentation conséquente pour Mario Tennis Fever

Des détails sur les mécaniques et le roster de Mario Tennis Fever

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Différents modes de jeu prévus pour Mario Tennis Fever

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Au mois de février 2026, les joueurs et les joueuses pourront se lancer dans des parties endiablées de tennis avec. Alors que son lancement n'est plus très loin,Nintendo a, effectivement, partagé, qui est prévu pour le 12 février 2026, et ce, en exclusivité sur Nintendo Switch 2.Ainsi, sur, la communauté pourra effectuer différentes frappes : lifts, coupés et les lobs. À ce s'ajoutent les raquettes frénétiques. Il s'agit d'un effet spécial, attenant à chaque raquette (raquette de glace, raquette turbo, etc.), pouvant être lancé une fois que la jauge adéquate est remplie. Cette mécanique, qui n'est pas imparable, pourra ainsi renverser une situation., à tel point qu'il s'agit du « plus grand casting de l'histoire de la série ». Pour être plus précis, les joueurs et les joueuses auront accès à 38 personnages jouables au total.Dans cette même vidéo,. Ainsi, la communauté pourra participer à des tournois, mais aussi se lancer dans les Tours des épreuves, qui sont constitués de plusieurs défis. Sans oublier, le Défi anneaux, qui demande d'envoyer la balle dans des anneaux pour remporter des points, Tennis forestier, avec des plantes piranhas, Tennis-flipper, Usine à raquettes et bien d'autres. Une aventure, aux côtés de Bébé Mario, sera également disponible sur. Par exemple, en local, 4 joueurs pourront y jouer sur le même écran. La fonctionnalité GameShare sera au rendez-vous et permettra de profiter du titre à plusieurs, et ce, avec un seul exemplaire. Pour ce qui est du multijoueur en ligne, les joueurs et les joueuses pourront notamment se lancer dans des matchs classés ou bien dans des parties normales.Rendez-vous donc le 12 février 2026 pour découvrir. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur Nintendo Switch 2.