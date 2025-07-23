Test Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV

Super Mario Party Jamboree revient dans une version optimisée pour la Switch 2. Entre accessoires inédits, nouvelles fonctionnalités et le mode exclusif Jamboree TV, cette mise à jour promet de renouveler l'expérience. Nous avons testé ces ajouts pour voir s'ils valent vraiment le détour.

Le même en mieux ? Sorti initialement sur Nintendo Switch le 17 octobre 2024, Super Mario Party Jamboree a su convaincre la presse avec de très bonnes notes, sans pour autant susciter de critiques dithyrambiques. Fidèle à ses fondamentaux, le jeu invite à s'affronter entre amis, en famille ou même en ligne contre des adversaires aléatoires, le tout sur les plateaux emblématiques et selon les règles désormais bien ancrées de Super Mario Party. À l'image de Mario Kart, la licence reste aussi populaire qu'attendue, les fans répondant toujours présents pour découvrir les nouveautés proposées.



Avec la sortie récente de la Nintendo Switch 2, dont vous pouvez retrouver notre article dédié ici, le titre, initialement lancé sur la première version de la console, fait son retour. Il s'accompagne de nouveautés liées non seulement aux capacités de la nouvelle machine, mais aussi à certaines évolutions de gameplay, telles que :

Une nouvelle façon de jouer exclusive à la Nintendo Switch 2 : Jamboree TV

Nouveaux modes qui utilisent le jeu à la souris, le microphone et une caméra USB-C compatible (vendue séparément)

Les joueurs peuvent apparaître en jeu via une caméra USB-C compatible (vendue séparément)

Compatibilité avec GameShare en multijoueur local

Résolution WQHD (1440p) en mode téléviseur, Full HD (1080p) en mode sur table ou portable

Jeu Nintendo Switch : Super Mario Party Jamboree Notez que si vous possédez déjà Super Mario Party Jamboree sur Nintendo Switch, une mise à niveau vers la version Nintendo Switch 2 Edition est disponible à l'achat, directement via le Nintendo e-shop et pour la somme de 19,99€.





Conditions de test En premier lieu, il convient de préciser que cet article de type « test » n'a pas vocation à reproduire celui que nous avions publié à la sortie du jeu, que vous pouvez d'ailleurs retrouver un peu plus bas. L'objectif est avant tout de partager notre avis sur l'évolution du titre, et en particulier sur l'intégration de la Jamboree TV.



Sans être des aficionados, nous avons joué quelques parties à Super Mario Party Jamboree avant de nous lancer concrètement dans l'option TV. À noter que cette nouvelle version met en avant plusieurs fonctionnalités spécifiques à la Nintendo Switch 2, comme le micro intégré, le mode « souris » des Joy-Con, ou encore la caméra vendue séparément. Cela dit, il reste tout à fait possible de profiter du jeu de base sans recourir à ces nouveaux accessoires.



Dans cette optique, nous avons voulu tester les Joy-Con de la Nintendo Switch classique, ainsi que ceux de fabricants tiers comme Nixy. Et le constat est assez amer. Si ces manettes parviennent à se synchroniser avec la console, elles se désynchronisent très rapidement, parfois dès la première minute de jeu. Cela rend les parties laborieuses, d'autant qu'il faut alors réattribuer les manettes à chaque joueur. Et dans le pire des cas, si l'une d'elles ne fonctionne plus du tout, l'ensemble des participants est renvoyé sur le menu principal du jeu, ce qui peut rapidement devenir frustrant selon l'avancement de la partie.



Nous ne pouvons donc que vous recommander d'utiliser exclusivement des Joy-Con officiels conçus pour la Nintendo Switch 2. Enfin, l'embargo en vigueur ne nous a pas permis de tester la fonction de partage de jeu (Gameshare), GameChat ou la fonction de cartes de jeu virtuelles. Un ajout à cet article sera effectué dès que nous aurons pu l'essayer plus en détail.







Midi les Zouzous Pour en venir au cœur du sujet, le mode Jamboree TV est une expérience à part entière que l'on choisit dès le début de la partie. Il vous propulse sur un plateau télévisé proposant quatre options distinctes : Mario Party (version Nintendo Switch 2), jeu libre, Jamboree Express et Le Bowser Show.



Ces modes permettent respectivement de jouer à un Mario Party classique enrichi par les nouveautés de la Switch 2, dont un mode en duo, de tester librement l'ensemble des mini-jeux, de participer à une attraction rapide à bord d'un wagon sur rail, ou encore de prendre part à une émission présentée par Bowser lui-même.















Il est bon de noter que si vous utilisez la webcam, plutôt performante pour son prix, tous les joueurs devront positionner leur visage dans un cadre précis à l'écran et éviter de bouger afin que leurs réactions soient visibles en temps réel durant la partie. Certains mini-jeux exploitent aussi les mouvements du corps pour interagir avec le décor ou les éléments de jeu. Si cette approche semble innovante et amusante sur le papier, elle perd rapidement de son intérêt par manque de difficulté ou de particularités marquantes.



Pour revenir aux modes de jeu, Mario Party et jeu libre parlent d'eux-mêmes, en intégrant les fonctionnalités inédites de la console. En revanche, Jamboree Express propose une expérience inédite et vous fait monter dans un manège où l'objectif est de gagner du temps en détruisant des ennemis à l'aide du mode souris ou en levant les bras pendant les descentes. Des mini-jeux viennent rythmer l'avancée et permettent d'affronter vos amis tout en poursuivant la course. Mais malgré un concept engageant, et cinq parcours différents, le tout devient vite répétitif. Les actions à réaliser sont simples et seule la pression du chronomètre pousse à faire mieux.































Même constat pour Le Bowser Show, qui oppose deux équipes de deux joueurs à travers trois épreuves très courtes utilisant le micro ou la caméra. La conclusion de ces épreuves dépend du jugement de Bowser, ce qui réduit l'intérêt global.































En résumé, cette extension du jeu a le mérite d'enrichir l'expérience en s'appuyant sur les nouveautés de la Nintendo Switch 2 et ses accessoires. Elle reste accessible, ludique et pensée pour rassembler un large public. Cependant, les joueurs en quête de défi n'y trouveront pas leur compte et reviendront sans doute rapidement au Mario Party classique. Quant à la caméra, elle s'apparente davantage à un gadget qu'à un outil de jeu indispensable.



Malgré tout, les technologies introduites par Nintendo s'avèrent fluides, fonctionnelles et intéressantes. Reste à espérer un futur titre capable d'en exploiter pleinement le potentiel. Jamboree TV se positionne donc comme une proposition conviviale, mais encore trop légère pour convaincre les amateurs de challenge.





Test initial sur Nintendo Switch

Le Mario Party de Jamboree, un mode classique bien fourni

À la recherche des étoiles





Une belle diversité de plateaux, avec leurs spécificités





Des mini-jeux à foison





Une formule diversifiée avec une pluralité de modes

Un Story mode avec Quêtes & entraide

De la coopération et de la compétitivité au programme

Des modes tout en mouvement







Les à-côtés pour un tout aussi fun que complet

Un roster des plus complets

Un HUB central et des récompenses







C'est la fête, visuellement !

Annoncé pour la toute première fois lors du Nintendo Direct du 18 juin 2024, Nintendo revient en cette fin d'année avec un nouvel opus pour son party game, à savoir Super Mario Party Jamboree, afin d'occuper les soirées, mais aussi journées des joueurs et des joueuses, petits comme grands.(exclusivement en mode portable),, qui est décrit comme étant « le plus grand Mario Party à ce jour ».. Comme vous vous en doutez,(coûtant 20 pièces à l'achat) en parcourant le plateau à leur recherche. Pour se déplacer, les joueurs doivent lancer un dé et composer avec la structure de ladite zone (nous y reviendrons), en plus de résoudre l'action imposée par la case sur laquelle ils atterrissent (gain de pièces, perte de pièces, etc.).À chaque fin d'un tour complet, un mini-jeu est proposé. Celui-ci permet notamment de se hisser dans le classement de la partie, et potentiellement gagner une étoile bonus en tant que récompense, mais surtout d'obtenir des pièces, nécessaires à l'achat des étoiles. Ainsi, réussir ou perdre un mini-jeu peut être impactant pour le reste de la partie.D'autant plus que ces pièces peuvent également être utilisées pour acheter des objets plus ou moins intéressants, via les différentes boutiques disponibles sur un plateau. Par exemple, posséder un dé double peut être réellement intéressant si vous êtes loin d'une étoile et que vous désirez passer un adversaire, qui lui en est proche. D'ailleurs, en parlant des autres joueurs, notons que ces derniers, qu'ils soient incarnés par l'IA ou des joueurs, ne vous feront pas de cadeaux : ils ont la possibilité de voler une étoile ou des pièces en se rendant auprès d'un Boo mais aussi de vous défier en 1 versus 1 à l'aide d'un gant de duel, afin de vous subtiliser davantage de votre monnaie. Heureusement, vous aussi.. Il s'agit de personnages, apparaissant sur une case bien précise au bout d'un certain nombre de tours et offrant des bonus non négligeables, notamment la possibilité d'acheter deux étoiles en même temps (contre 40 pièces, donc). Or, pour rallier le compagnon Jamboree, il est nécessaire de gagner un mini-jeu, pour lequel vous avez un avantage si vous êtes arrivé en premier sur la case correspondante., qui passe également par la configuration des plateaux de jeu proposés.. Certains doivent être débloqués mais, outre leur environnement.Sur le plateau Bois rieur de Méga Wiggler, les joueurs et les joueuses ont l'opportunité de faire sonner une cloche afin que Wiggler (une chenille gigantesque), qui est au centre, change de position et propose ainsi un nouveau chemin entre les deux parties du plateau. En fonction, cela peut vous aider à vous rapprocher d'une étoile, mais aussi déranger vos adversaires. Sur l'Île Goomba, nous devons composer avec l'arrivée de la marée, qui engloutit littéralement les zones basses du plateau et les rend donc inaccessibles. L'utilisation des tyroliennes étant alors requise pour rejoindre une extrémité ou une autre du plateau. Autrement, le circuit déjanté dispose de tremplins, nous catapultant, nous et notre bolide, sur une autre case éloignée. Et encore, nous vous en passons pour vous garder la surprise entière.Grâce à sa variété de plateaux,Avec ses 110 mini-jeux, Super Mario Party Jamboree se targue d'être le « plus grand Mario Party à ce jour », et il peut. Cependant, et nous n'allons pas le cacher, au cours de nos sessions, il nous est arrivé de tomber à plusieurs reprises sur le même mini-jeu, ce qui est un tantinet frustrant. Or, cela fut, fort heureusement, assez occasionnel.: 1 versus 3, 2 versus 2 ou bien chacun pour soi, pour ne citer que ces exemples.: tantôt c'est notre mémoire qui est testée, tantôt nos réflexes.Par exemple, le mini-jeu Fourmilis dans les jambes exige d'éviter les ennemis disposant de pointes sur leur tête tandis que nous rebondissons sur les autres. Le dernier personnage en vie est celui qui remporte le mini-jeu. Trésors maritimes, quant à lui, nous demande d'aller récupérer des coffres remplis de pièces au fond de l'eau et de les ramener à la surface. Le tout étant rendu plus difficile par la présence de poulpes et d'un requin bougeant de gauche à droite ou bien de bas en haut.Dans la configuration 1 versus 3, nous avons notamment pu jouer au mini-jeu Largage de pointes : un joueur doit lâcher des plateformes surmontées de pics sur les adversaires en contrebas. Ces derniers doivent, bien évidemment, les éviter sinon ils sont éliminés. Dans la même idée, dans Canon au crépuscule, un personnage est à bord d'un canon et doit foncer sur les trois autres, situés au bout d'un pont en bois. Ceux qui parviennent à l'esquiver, pendant cinq manches, remportent la partie.Comme vous vous en doutez, il ne s'agit là que d'un petit échantillon des mini-jeux disponibles sur ce nouvel opus du party game de Nintendo.Toutefois, le titre ne se contente pas de Mario Party et diversifie l'expérience via d'autres modes de jeu.. Assez proche, dans l'idée, à un mode Histoire, Quêtes & entraide nous invite à nous rendre sur plusieurs plateaux et à les explorer.Celles-ci peuvent prendre la forme de services à rendre à des personnages ou gagner des mini-jeux. Par exemple, sur le plateau Galeries Arc-en-Ciel, il est possible d'aider une maman pingouin à retrouver ses deux petits, disséminés dans les étages.Nous avons trouvé que les tâches proposées sont plutôt variées et certaines sont spécifiques au plateau, afin de pimenter l'expérience d'une mission à une autre. D'ailleurs, remarquons qu'une liste recensant toutes les actions à réaliser est disponible et permet ainsi de s'y retrouver plus facilement. Les complétionnistes seront, à ce propos, ravis d'apprendre que les plateaux de Quêtes & entraide comportent plus de 30 étoiles au total et peuvent, de ce fait, être revisités pour tout terminer. Notons que quelques tâches accordent des éléments de décoration, à placer dans le HUB central.et permet, ainsi, de souffler entre deux parties endiablées de Mario Party ou autres modes de jeu, notamment un qui possède une dimension coopérative et un autre compétitive.Si les modes Martio Party ou Quêtes & Entraide vous lassent, pas de panique,. Koopathlon, qui se joue jusqu'à 20 joueurs, est une sorte de course à la pièce : à travers divers mini-jeux, nous devons collecter un maximum de pièces afin d'avancer sur le plateau. Le premier à franchir la ligne d'arrivée est déclaré victorieux.À l'inverse,. Lorsque 20 bombes sont placées, celles-ci sont catapultées sur le faux Bowser et réduisent ainsi sa barre de vie. L'objectif étant de répéter ce processus sur 5 manches, au total, afin d'abaisser sa santé à 0. Chaque manche se conclut sur un mini-jeu, qui offre la possibilité de récupérer un objet utile, en fonction du rang obtenu lors de celui-ci. Par exemple, un gant offre à son propriétaire la possibilité de porter 4 bombes en même temps (contre 2, normalement).. Ce nouvel opus ne s'arrête, pour autant, pas là et va même jusqu'à mettre en exergue les spécificités de la Nintendo Switch., et ce, à travers trois modes de jeu particuliers.Le premier d'entre eux, soit Cuisine en cadence, nous propose d'entrer dans une brigade, composée de quatre personnages, et de concocter divers plats, jugés par la suite par un trio de Yoshi. Le but de Cuisine en cadence est d'obtenir 5 étoiles pour les différentes compositions culinaires réalisées.. Assez variés, les mini-jeux de Cuisine en cadence demandent, par exemple, de renvoyer des aliments dans une coupelle de glace en un coup de cuillère ou bien d'embrocher des aliments au bon moment sur un pic.. Celui-ci ne nous invite pas à manipuler des machines, bien que son appellation puisse le laisser penser, mais à mener une bille jusqu'à un trou, et de jouer avec les obstacles que nous commandons avec les deux Joy-Cons détachés. Plusieurs zones, composées de divers niveaux/stages à la difficulté progressive, sont mises à disposition dans ce mode de jeu. Contrairement à Cuisine en cadence qui impose un certain rythme, Usine Toad mise sur la réflexion et la coordination, pour proposer une expérience relativement relaxante et intéressante.. Dans ce mode de jeu, notre personnage se voit doté d'ailes et peut ainsi se mouvoir dans les airs tandis que nous battons les bras, Joy-Cons en mains. En plus de cela, nous avons la possibilité de faire tourner notre avatar en inclinant les manettes de la Switch à gauche ou droite mais aussi de le faire planer en les abaissant.: Bataille aérienne, durant lequel nous devons récupérer un maximum de Paracoccinellys, ou Taxi Paratroopa, qui nous demande de ramener divers personnages à bon port. Sans oublier, le mode Vol libre pour une exploration en toute tranquillité. Dans l'ensemble,Le constat est sans appel :Contrairement à Mario Party Superstars (2021),Bien entendu, nous retrouvons les personnages les plus célèbres comme Mario, Luigi, Peach, Toad ou encore Donkey Kong. Divers antagonistes, tels que Bowser, Waluigi, Wario, sont également de la partie. Sans oublier, des personnages tiers comme Birdo, Pauline, Niji, Goomba et bien d'autres, sont dans le roster de Super Mario Party Jamboree.Pour autant, et comme vous le savez probablement déjà si vous avez déjà posé les mains sur un titre de la licence,. Il s'agit simplement d'avatars, qui n'offrent aucun avantage ou n'imposent aucun inconvénient lors d'une partie (ce qui est, en revanche, le cas si ces derniers sont des compagnons de Jamboree, comme nous avons pu le dire précédemment). Précisons tout de même que pour Quêtes & entraide, le personnage choisi est lié à votre sauvegarde, et donc progression dans ledit mode. Hormis cela, les joueurs peuvent changer d'avatar sans risque (d'ailleurs, le jeu vous le propose à chaque démarrage).Haut en couleurs, les personnages jouables contribuent, évidemment, à la direction artistique et l'aspect très coloré de Super Mario Party Jamboree, qui transparaît également dans le HUB central.Tout comme Mario Party Superstars,, nommé « La place centrale ». Pouvant être personnalisée et, de ce fait, accueillir diverses décorations préalablement débloquées, notamment dans le mode Quêtes & entraide, la place centrale est composée de plusieurs boutiques : une pour acheter des réactions, une pour se procurer des musiques, une autre pour customiser sa carte de joueur avec des autocollants ou encore un bâtiment recensant différentes données.Cet élément est plutôt appréciable à visiter, mais vous n'y passerez certainement pas des heures et des heures (d'autant plus que la myriade de modes de jeu disponible sur le soft risque de détourner votre attention). Pour autant, cela fait tout à fait sens et apporte un peu de personnalisation à l'aventure.En ce qui concerne. Cette ressource s'obtient principalement en jouant, en réalisant des exploits et en progressant dans cette sorte de « Passe de combat » gratuit du jeu. D'ailleurs, en avançant dans les niveaux et rangs, de nouveaux items se rendent disponibles à la vente.Ainsi, que ce soit via son HUB central ou bien son système d'achats/récompenses, Super Mario Party Jamboree propose des a-côtés qui n'ont pas pour vocation d'être « game changer » mais qui apportent un petit plus, qui saura plaire.Comme pour la plupart des jeux plongés dans cet univers, excepté peut-être les opus Luigi's Mansion qui peuvent être assez sombres (et encore),, bien que certaines parties avec des amis en ligne peuvent s'avérer rageantes tant celles-ci peuvent être compétitives.Que ce soit via les personnages jouables, les environnements des plateaux, le HUB central, les mini-jeux,. Cela n'est, d'ailleurs, pas du tout entaché par le côté technique car Super Mario Party Jamboree ne souffre pas de clipping ou d'aliasing. Lors de nos sessions de jeu, faites exclusivement hors ligne et contre l'ordinateur, nous n'avons rencontré aucun problème (visuel, auditif, ou autres).