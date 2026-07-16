Mario Tennis Fever : MàJ 1.1.0 du 16 juillet 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.0, déployée le 16 juillet 2026, sur Mario Tennis Fever.

Nintendo a déployé, en ce jeudi 16 juillet 2026, une toute nouvelle mise à jour pour Mario Tennis Fever. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.1.0. Cette nouvelle mise à jour apporte son lot de nouveautés, dont les options « GameShare » et « Jouer via GameChat », mais aussi un nouveau court et une nouvelle raquette frénétique. Les développeurs ont profité de ce patch pour apporter des changements à différents personnages et à diverses raquettes.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.1.0 de Mario Tennis Fever.