Route Arc-en-ciel Mario Kart World : Comment débloquer ce circuit mythique ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 juin 2025 à 11h37
Nous vous indiquons comment débloquer la très fameuse Route Arc-en-ciel sur Mario Kart World.
Route Arc-en-ciel Mario Kart World : Comment débloquer ce circuit mythique ?
Le tout nouveau jeu Mario Kart, soit Mario Kart World, propose de nombreux circuits que les joueurs et les joueuses peuvent arpenter, en solo ou bien en multijoueur. Évidemment, l'un des tracés les plus emblématiques de la franchise, à savoir la Route Arc-en-ciel, est également de la partie. Toutefois, ce parcours n'est pas disponible durant les premières heures de jeu.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment débloquer la Route Arc-en-ciel sur Mario Kart World.

Comment débloquer la Route Arc-en-ciel sur Mario Kart World ?

Afin de débloquer le circuit Route Arc-en-ciel sur Mario Kart World, il convient de jouer. Effectivement, pour accéder à ce tracé mythique de la licence, il est nécessaire de terminer les 7 Coupes du mode Grand Prix, qui disposent chacune de plusieurs tracés. Il s'agit, pour être plus précis, des Coupes suivantes : 
  • Coupe Champignon.
  • Coupe Fleur.
  • Coupe Étoile.
  • Coupe Carapace.
  • Coupe Banane.
  • Coupe Feuille.
  • Coupe Éclair.
Ainsi, en parcourant les 7 Coupes de Mario Kart World, vous en débloquerez une nouvelle, soit la Coupe Spéciale, qui sera introduite via une courte cinématique. Cette huitième Coupe contient la fameuse Route Arc-en-ciel. Il vous faudra donc plusieurs heures de jeu à votre actif pour pouvoir vous lancer sur ce tracé emblématique.

mario-kart-world-coupes-grand-prix
À ce propos, remarquons qu'il n'est pas nécessaire de gagner, et donc d'atteindre la première position, dans les différentes Coupes sur Mario Kart World, pour accéder à la Route Arc-en-ciel. Il suffit simplement de les terminer. Vous pouvez, également, opter pour la configuration de votre choix, entre 50cc, 100cc ou bien 150cc. C'est à votre guise. Soulignons également le fait que plusieurs personnages jouables peuvent être débloqués sur Mario Kart World, et ce, afin d'agrémenter le roster de pilotes de base.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Rappelons, en guise de conclusion, que Mario Kart World, qui est sorti le 5 juin 2025, est à retrouver sur la dernière console de Nintendo, c'est-à-dire la Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Mario Kart World ajoute dix circuits mythiques de la Super Nintendo via une mise à jour gratuite
Mario Kart World 09 septembre 2026

Mario Kart World ajoute dix circuits mythiques de la Super Nintendo via une mise à jour gratuite

La mise à jour 1.8.0 de Mario Kart World est disponible sur Nintendo Switch 2. Au programme de cette extension gratuite, l'intégration très attendue de dix circuits issus du mythique Super Mario Kart, de nouveaux rallyes pour le mode Survie et l'arrivée tardive d'un mode spectateur.
Mario Kart World reçoit une mise à jour gratuite, voici ce qu'elle vous réserve
Mario Kart World 01 juillet 2026

Mario Kart World reçoit une mise à jour gratuite, voici ce qu'elle vous réserve

Le mois de juillet démarre avec une petite surprise pour les joueurs de Mario Kart World. Une mise à jour est disponible, ajoutant de nouveaux défis et des accessoires pour personnaliser vos plus beaux clichés.
Mario Kart détourné par Canal+ dans un trailer spécial Formule 1 truffé de références
Mario Kart World 18 mars 2026

Mario Kart détourné par Canal+ dans un trailer spécial Formule 1 truffé de références

Au premier abord, Mario Kart World et la Formule 1 ne semblent pas avoir grand chose en commun. Mais ces deux univers souvent cités ensemble depuis le début de la saison ont été réunis dans une bande-annonce improbable signée Canal+.

commentaire (0)