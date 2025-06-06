Route Arc-en-ciel Mario Kart World : Comment débloquer ce circuit mythique ?

Nous vous indiquons comment débloquer la très fameuse Route Arc-en-ciel sur Mario Kart World.
Le tout nouveau jeu Mario Kart, soit Mario Kart World
, propose de nombreux circuits que les joueurs et les joueuses peuvent arpenter, en solo ou bien en multijoueur. Évidemment, l'un des tracés les plus emblématiques de la franchise, à savoir la Route Arc-en-ciel
, est également de la partie. Toutefois, ce parcours n'est pas disponible durant les premières heures de jeu.
D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment débloquer la Route Arc-en-ciel sur Mario Kart World
.
Comment débloquer la Route Arc-en-ciel sur Mario Kart World ?
Afin de débloquer le circuit Route Arc-en-ciel sur Mario Kart World
, il convient de jouer. Effectivement, pour accéder à ce tracé mythique de la licence, il est nécessaire de terminer les 7 Coupes du mode Grand Prix, qui disposent chacune de plusieurs tracés. Il s'agit, pour être plus précis, des Coupes suivantes :
- Coupe Champignon.
- Coupe Fleur.
- Coupe Étoile.
- Coupe Carapace.
- Coupe Banane.
- Coupe Feuille.
- Coupe Éclair.
Ainsi, en parcourant les 7 Coupes de Mario Kart World
, vous en débloquerez une nouvelle, soit la Coupe Spéciale, qui sera introduite via une courte cinématique. Cette huitième Coupe contient la fameuse Route Arc-en-ciel
. Il vous faudra donc plusieurs heures de jeu à votre actif pour pouvoir vous lancer sur ce tracé emblématique.
À ce propos, remarquons qu'il n'est pas nécessaire de gagner, et donc d'atteindre la première position, dans les différentes Coupes sur Mario Kart World
, pour accéder à la Route Arc-en-ciel
. Il suffit simplement de les terminer. Vous pouvez, également, opter pour la configuration de votre choix, entre 50cc, 100cc ou bien 150cc. C'est à votre guise. Soulignons également le fait que plusieurs personnages jouables peuvent être débloqués sur Mario Kart World
, et ce, afin d'agrémenter le roster de pilotes de base.
Rappelons, en guise de conclusion, que Mario Kart World
, qui est sorti le 5 juin 2025, est à retrouver sur la dernière console de Nintendo, c'est-à-dire la Nintendo Switch 2.
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