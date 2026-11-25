Pilotes, faites chauffer vos moteurs ! Mario Kart World vient de recevoir une mise à jour gratuite vous permettant de participer à deux nouveaux rallyes et de tester le tracé alternatif de 8 courses cultes.

Voilà une bonne surprise pour tous les pilotes de Mario Kart World. Le jeu de course le plus déjanté de la Nintendo Switch 2 a reçu une mise à jour gratuite le 25 novembre 2026. Cette version 1.9.0 comprend quelques correctifs et l'arrivée de petits ajouts comme la possibilité de visionner les replays depuis le menu principal. Mais le cadeau qui va enchanter les joueurs est l'arrivée en jeu de 10 « nouvelles » courses.

Enchaînez les défis du Rallye Plume et du Rallye Maneki-Neko

Pour les passionnés du mode Survie, lancez-vous sans attendre sur les routes des deux nouveaux rallyes disponibles en jeu. La première épreuve, le Rallye Plume, relie le Circuit Mario Bros. au Cinéma Boo. Tandis que le second, baptisé Rallye Maneki-Neko, vous invite à parcourir les routes séparant le départ du tracé Bloc ? antique à la ligne d'arrivée de la Cité Sorbet.

Comme toujours avec le mode Survie, vous serez 24 à prendre le départ de ces deux rallyes. Mais pour participer à la course suivante, vous devrez impérativement échapper à l'élimination. Si vous faites partie des 4 derniers pilotes d'une épreuve, la course s'arrêtera net et vous devrez recommencer l'épreuve entière pour espérer franchir la ligne d'arrivée en premier.

Huit circuits revisités vous attendent dès à présent dans Mario Kart World

Si vous préférez les courses classiques, la mise à jour 1.9.0 de Mario Kart World ne vous a pas oubliés. En effet, vous aurez accès à des versions alternatives de 8 courses déjà présentes en jeu.

Même si vous pensez connaître ces tracés sur le bout des doigts, préparez-vous à quelques surprises. Les « nouveaux » circuits disponibles sont brièvement présentés en vidéo et incluent, entre autres, la Plage Koopa 2, le Stade Wario 2, le Désert du Soleil 2 ou encore le Circuit Mario Bros 2.

Tous ces contenus sont disponibles gratuitement après avoir effectué la dernière mise à jour en date de Mario Kart World. Rappelons pour conclure que le titre est jouable exclusivement sur Nintendo Switch 2.