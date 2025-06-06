Nous vous expliquons comment débloquer de nouveaux personnages jouables sur Mario Kart World.

Comment débloquer des personnages jouables sur Mario Kart World ?

Obtenir de nouveaux personnages grâce aux Coupes sur Mario Kart World





Donkey Kong → Finir la Coupe Champignon.

Daisy → Finir la Coupe Fleur.

Rosalina → Finir la Coupe Étoile.

Lakitu → Finir la Coupe Carapace.

Birdo → Finir la Coupe Banane.

Roi Boo → Finir la Coupe Feuille.

Bowser Jr → Finir la Coupe Éclair.

Débloquer des personnages grâce à Kamek sur Mario Kart World

Sur le tout nouvel opus de la franchise Mario Kart, à savoir, qui est disponible depuis le mois de juin sur Nintendo Switch 2, les joueurs et les joueuses peuvent choisir unparmi un roster plutôt varié. Toutefois, certains, plutôt iconiques, ne sont pas disponibles dès le début de l'aventure.C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit,Pour, il existe plusieurs solutions. La première consiste à terminer les différentes Coupes proposées sur ce nouvel opus Mario Kart, en solo ou bien en multijoueur. En effet, à la fin de celles-ci, vous pourrez, et ce, peu importe votre position dans le classement. De ce fait, n'hésitez pas à les parcourir afin d'augmenter le roster deMais, sans plus tarder, voiciAinsi, comme vous l'aurez compris, en terminant les différentes Coupes sur, vous récupérerez 7(tout du moins, à l'heure où nous écrivons ces lignes - il se peut que cela évolue). En outre, sachez qu'il existe une autre façon deSur, il y a un objet bien spécifique qui vous permet d'. Il s'agit, pour être plus précis, de l'item Kamek (image ci-contre). Ainsi, si l'un de vos adversaires le récupère, lors d'une course, il se peut que vous le receviez. Si tel est le cas, vous serez changé en un autre personnage. Si c'est la première fois, le personnage en question sera ajouté à votre roster.Toutefois, comme vous l'aurez compris, cette méthode pourest quelque peu aléatoire et nécessite de jouer.