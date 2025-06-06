Nous vous expliquons comment débloquer de nouveaux personnages jouables sur Mario Kart World.
Sur le tout nouvel opus de la franchise Mario Kart, à savoir Mario Kart World
, qui est disponible depuis le mois de juin sur Nintendo Switch 2, les joueurs et les joueuses peuvent choisir un personnage jouable
parmi un roster plutôt varié. Toutefois, certains, plutôt iconiques, ne sont pas disponibles dès le début de l'aventure.
C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit, comment débloquer de nouveaux personnages jouables sur Mario Kart World
.
Comment débloquer des personnages jouables sur Mario Kart World ?
Obtenir de nouveaux personnages grâce aux Coupes sur Mario Kart World
Pour débloquer de nouveaux personnages jouables sur Mario Kart World
, il existe plusieurs solutions. La première consiste à terminer les différentes Coupes proposées sur ce nouvel opus Mario Kart, en solo ou bien en multijoueur. En effet, à la fin de celles-ci, vous pourrez obtenir un nouveau personnage
, et ce, peu importe votre position dans le classement. De ce fait, n'hésitez pas à les parcourir afin d'augmenter le roster de Mario Kart World
.
Mais, sans plus tarder, voici les personnages que vous obtiendrez en terminant les Coupes
:
- Donkey Kong → Finir la Coupe Champignon.
- Daisy → Finir la Coupe Fleur.
- Rosalina → Finir la Coupe Étoile.
- Lakitu → Finir la Coupe Carapace.
- Birdo → Finir la Coupe Banane.
- Roi Boo → Finir la Coupe Feuille.
- Bowser Jr → Finir la Coupe Éclair.
Ainsi, comme vous l'aurez compris, en terminant les différentes Coupes sur Mario Kart World
, vous récupérerez 7 nouveaux personnages jouables
(tout du moins, à l'heure où nous écrivons ces lignes - il se peut que cela évolue). En outre, sachez qu'il existe une autre façon de débloquer des personnages sur Mario Kart World
.
Débloquer des personnages grâce à Kamek sur Mario Kart World
Sur Mario Kart World
, il y a un objet bien spécifique qui vous permet d'obtenir de nouveaux personnages jouables
. Il s'agit, pour être plus précis, de l'item Kamek (image ci-contre). Ainsi, si l'un de vos adversaires le récupère, lors d'une course, il se peut que vous le receviez. Si tel est le cas, vous serez changé en un autre personnage. Si c'est la première fois, le personnage en question sera ajouté à votre roster.
Toutefois, comme vous l'aurez compris, cette méthode pour débloquer de nouveaux personnages sur Mario Kart World
est quelque peu aléatoire et nécessite de jouer.
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