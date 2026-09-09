Mario Kart World ajoute dix circuits mythiques de la Super Nintendo via une mise à jour gratuite

La mise à jour 1.8.0 de Mario Kart World est disponible sur Nintendo Switch 2. Au programme de cette extension gratuite, l'intégration très attendue de dix circuits issus du mythique Super Mario Kart, de nouveaux rallyes pour le mode Survie et l'arrivée tardive d'un mode spectateur.

À l'occasion du dernier Nintendo Direct, qui a eu lieu ce 9 septembre, la firme japonaise a partagé quelques informations au sujet de Mario Kart World, qui accueille une nouvelle mise à jour. Celle-ci ajoute une dizaine de circuits, issus de la première version de la licence, Super Mario Kart, de quoi raviver certains souvenirs pour les plus anciens d'entre nous.

Un retour aux sources pour le monde ouvert

Sorti à l'origine en 1992 sur Super Nintendo, Super Mario Kart s'invite dans la modernité avec l'ajout de dix de ses tracés classiques. Ces parcours historiques intègrent le mode Course VS et viennent se greffer au monde interconnecté de Mario Kart World. Les joueurs peuvent ainsi redécouvrir des pistes emblématiques telles que l'Île Choco 1 et 2, le Lac Vanille ou encore la redoutable Vallée Fantôme. Afin de ravir les puristes, Nintendo a pris le soin de conserver l'identité visuelle de l'époque. Les fameux panneaux plats marqués d'un « ? », qui remplaçaient les boîtes à objets en 3D, font leur grand retour sur l'asphalte.







Cette initiative semble être une réponse directe aux critiques concernant la structure en monde ouvert du jeu, où les circuits sont reliés par de longues routes. En proposant ces tracés traditionnels, les développeurs offrent une alternative bienvenue à ceux qui préféraient l'enchaînement classique des courses. Il est d'ailleurs fort probable que d'autres circuits rétro fassent leur apparition prochainement, que ce soit par le biais de mises à jour gratuites ou d'une extension tarifée.

Le mode Survie s'étoffe et le multijoueur se peaufine

Le mode Survie, véritable course à l'élimination où 24 pilotes luttent pour ne pas finir dans les dernières positions après cinq points de passage, reçoit également son lot de nouveautés. Deux rallyes inédits, baptisés Rallye Hélice et Rallye Navet, viennent enrichir l'expérience. Ces parcours proposent un nouvel ordre de circuits à traverser, s'ajoutant aux Rallye Foreuse et Rallye Boomerang introduits en juillet dernier. Les images diffusées lors du Nintendo Direct laissent par ailleurs entrevoir quatre autres tracés encore dissimulés, confirmant que le suivi de ce mode est loin d'être terminé.

En marge de ces ajouts de contenu brut, Nintendo a profité d'un communiqué de presse pour annoncer une fonctionnalité réclamée de longue date.

Un nouveau mode spectateur a été ajouté pour vos parties entre amis en ligne ou via le jeu en réseau local.

Une option qui semblait évidente pour un jeu de cette envergure et dont l'absence au lancement restait difficile à justifier. Mieux vaut tard que jamais, comme le veut l'adage.

Cette mise à jour 1.8.0 s'impose incontestablement comme la plus pertinente depuis la sortie du titre. Le défi est de taille pour ce nouvel opus sur Switch 2, qui doit exister dans l'ombre colossale de Mario Kart 8 Deluxe. Ce dernier, fort de ses nombreuses vagues de contenu additionnel, propose un catalogue de circuits vertigineux qui maintient sa popularité. En injectant une dose massive de nostalgie et en densifiant son offre gratuite, Mario Kart World prend la bonne direction pour fidéliser sa communauté et se forger une identité propre.