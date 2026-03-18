Mario Kart détourné par Canal+ dans un trailer spécial Formule 1 truffé de références

Au premier abord, Mario Kart World et la Formule 1 ne semblent pas avoir grand chose en commun. Mais ces deux univers souvent cités ensemble depuis le début de la saison ont été réunis dans une bande-annonce improbable signée Canal+.

Le Grand Prix du Japon célébré avec un hommage amusant à Mario Kart World

La Bande Annonce folle Mario Kart réalisée par Canal+ pour le Grand Prix du Japon 😭



Vous validez l'inspiration ? #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/qmc4YsICKz — Tear Off (@TearOffFR) March 17, 2026

Une bande-annonce inspirée par un autre détournement qui a beaucoup amusé les internautes ?

Formula 1 X Mario Kart pic.twitter.com/MMUYC9MKXP — F1 TROLL (@f1trollofficial) March 8, 2026

Le championnat du monde de Formule 1 a repris le 8 mars 2026 avec la première course de la saison en Australie. Mais suite à un changement de réglementation et à de nouvelles innovations dans les monoplaces,par de nombreux internautes.D'ailleurs, ce clin d'œil au jeu de course de Nintendo ne concerne pas uniquement les internautes. Pendant la course en question, Charles Leclerc (pilote pour Ferrari) a été si impressionné par les performances de sa monoplace au départ qu'il a déclaré à la radio :Il n'en fallait pas plus aux équipes de communication de Canal+, qui possèdent les droits de diffusion de la F1 en France, pour créer une bande-annonce spéciale.En effet,. En vue d'annoncer la course de Suzuka, Canal+ a donc imaginéDès les premières secondes de cette bande-annonce, l'immersion commence avec un « Press Start » et la sélection du pilote, qui s'arrête sur Charles Leclerc.Le détournement continue sur l'écran de sélection de la coupe, puis du circuit. Chaque nom de Coupe fait référence aux commentateurs et aux journalistes F1 de Canal+, à savoir Julien Fébreau, Laurent Dupin et Margot Laffite. Puis le circuit de Sukuka est sélectionné et les références aux jeux Mario Kart s'enchaînent.Entre Julien Fébreau transformé en Lakitu, les tacles et les aspirations prises à proximité d'autres pilotes, les ananas qui font glisser les autres voitures (clin d'œil à la très redoutée peau de banane), les casques-carapaces, les boosts de vitesse et le trophée,Depuis sa mise en ligne, la bande-annonce a beaucoup amusé les internautes qui n'ont pas hésité à la partager en masse sur X/Twitter. Mais si ce détournement respecte tous les codes de Mario Kart,, posté sur TikTok et sur X/Twitter juste après la première course de la saison.Créé par un certain not_tusky, ce dernier a imaginéDans cette autre vidéo, les joueurs retrouveront d'autres détails très familiers, comme la connexion Internet coupée au départ de la course, l'éclair qui met temporairement son kart K.O ou encore l'étoile d'invincibilité qui octroie également un boost de vitesse.Dans les deux cas, les amateurs de Formule 1 qui ont passé de longues heures sur Mario Kart seront certainement comblés en découvrant ces deux hommages et en cherchant toutes les références cachées.