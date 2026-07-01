Mario Kart World reçoit une mise à jour gratuite, voici ce qu'elle vous réserve

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 01 juillet 2026 à 11h53
Le mois de juillet démarre avec une petite surprise pour les joueurs de Mario Kart World. Une mise à jour est disponible, ajoutant de nouveaux défis et des accessoires pour personnaliser vos plus beaux clichés.
Mario Kart World reçoit une mise à jour gratuite, voici ce qu'elle vous réserve

Entre une après-midi à la plage et une promenade en famille, de nombreux joueurs vont profiter des vacances pour jouer à Mario Kart World. Le titre permet de s'amuser en solo, à plusieurs en local ou en ligne contre d'autres pilotes et amène quelques nouveautés au gré des mises à jour pour garder les joueurs actifs. 

La dernière en date, la version 1.7.0 est disponible depuis le 1er juillet 2026. Dans un communiqué de presse, Nintendo a présenté en détail les ajouts propres à cette nouvelle version. D'ailleurs, la première devrait combler les amateurs du mode Survie. 

Deux nouveaux tracés du mode Survie à tester dès maintenant 

mario-kart-world-rally

Le mode opposant 24 pilotes dans une course aussi palpitante que stressante vient de recevoir deux nouveaux parcours. Le premier, Drill Rally, offre un long tracé reliant le Chateau de Bowser au chantier naval de Wario. Tandis que le second, baptisé Boomerang Rally, vous fera voyager au centre de l'île en reliant le Mont Tchou-Tchou à la Cité Fleur-de-Sel. Dans les deux cas, vous devrez impérativement avoir déjà terminé une épreuve en mode Survie pour accéder à ces défis inédits

Cet ajout est l'occasion pour les vétérans de mettre leurs talents de pilotage à l'épreuve ou pour les nouveaux venus d'expérimenter le mode Survie. Cette vague est d'ailleurs la première d'une série car Nintendo a confirmé que d'autres rallyes seraient ajoutés à Mario Kart World dans les prochaines mises à jour. 

Donnez une touche d'originalité à vos clichés dans Mario Kart World avec de nouveaux stickers

mario-kart-world-stickers

En complément, la mise à jour vient étoffer les options du mode Photo. Désormais, vous pouvez ajouter les stickers récupérés tout au long de l'aventure directement sur vos photos. Ils peuvent être associés aux cadres si vous aimez cet élément. Enfin, pour faciliter l'utilisation de ce mode, l'interface a été retravaillée pour être adaptée aussi bien aux Joy-Con qu'à l'écran tactile. 

Miniature vidéo

Vous pouvez télécharger cette mise à jour gratuite dès maintenant dans Mario Kart World, une exclusivité du catalogue de la Nintendo Switch 2.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Mario Kart World ajoute dix circuits mythiques de la Super Nintendo via une mise à jour gratuite
Mario Kart World 09 septembre 2026

Mario Kart World ajoute dix circuits mythiques de la Super Nintendo via une mise à jour gratuite

La mise à jour 1.8.0 de Mario Kart World est disponible sur Nintendo Switch 2. Au programme de cette extension gratuite, l'intégration très attendue de dix circuits issus du mythique Super Mario Kart, de nouveaux rallyes pour le mode Survie et l'arrivée tardive d'un mode spectateur.
Mario Kart détourné par Canal+ dans un trailer spécial Formule 1 truffé de références
Mario Kart World 18 mars 2026

Mario Kart détourné par Canal+ dans un trailer spécial Formule 1 truffé de références

Au premier abord, Mario Kart World et la Formule 1 ne semblent pas avoir grand chose en commun. Mais ces deux univers souvent cités ensemble depuis le début de la saison ont été réunis dans une bande-annonce improbable signée Canal+.
Mario Kart World : MàJ 1.5.0 du 21 janvier 2026, patch notes et détails
Mario Kart World 22 janvier 2026

Mario Kart World : MàJ 1.5.0 du 21 janvier 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.5.0, déployée le 21 janvier 2026, de Mario Kart World.

commentaire (0)