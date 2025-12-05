Noël 2025 : Les 5 jeux Nintendo Switch 2 à offrir, aux petits comme aux grands

La Nintendo Switch 2, s'adressant aux plus jeunes comme aux plus grands, est une excellente console familiale, qui pourrait bien être le sujet de certains de vos cadeaux pour ce Noël 2025. Pour vous aider, voici 5 jeux Nintendo Switch 2 qui sont à placer, cette année, sous le sapin.

Les 5 jeux Nintendo Switch 2 à offrir durant ce Noël 2025

Mario Kart World

Date de sortie : 5 juin 2025

: 5 juin 2025 Plateforme(s) : Nintendo Switch 2

: Nintendo Switch 2 Genre : Course

: Course Classe d'âge/PEGI : À partir de 3 ans

: À partir de 3 ans Prix : 79,99 € (version numérique) / Environ 60-70 € (version physique sur Amazon)

: 79,99 € (version numérique) / Environ 60-70 € (version physique sur Amazon) Notre note : 8,5/10

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Donkey Kong Bananza

Date de sortie : 17 juillet 2025

: 17 juillet 2025 Plateforme(s) : Nintendo Switch 2

: Nintendo Switch 2 Genre : Action, Plateformes

: Action, Plateformes Classe d'âge/PEGI : À partir de 7 ans

: À partir de 7 ans Prix : 69,99 € (version numérique) / Environ 60-70 € (version physique sur Amazon)

: 69,99 € (version numérique) / Environ 60-70 € (version physique sur Amazon) Notre note : 9/10

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Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau

Date de sortie : 6 novembre 2025

: 6 novembre 2025 Plateforme(s) : Nintendo Switch 2

: Nintendo Switch 2 Genre : Action, Aventure

: Action, Aventure Classe d'âge/PEGI : À partir de 12 ans

: À partir de 12 ans Prix : 69,99 € (version numérique) / Environ 60 € (version physique sur Amazon)

: 69,99 € (version numérique) / Environ 60 € (version physique sur Amazon) Notre note : 9/10

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Légendes Pokémon: Z-A

Date de sortie : 16 octobre 2025

: 16 octobre 2025 Plateforme(s) : Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

: Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 Genre : Action, Aventure, RPG

: Action, Aventure, RPG Classe d'âge/PEGI : À partir de 7 ans

: À partir de 7 ans Prix : 59,99 € (version numérique) / Environ 50 € (version physique sur Amazon)













Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV

Date de sortie : 24 juillet 2025

: 24 juillet 2025 Plateforme(s) : Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

: Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 Genre : Fête, Jeu de plateau

: Fête, Jeu de plateau Classe d'âge/PEGI : À partir de 3 ans

: À partir de 3 ans Prix : 79,99 € (version numérique) / Environ 60 € (version physique sur Amazon)

: 79,99 € (version numérique) / Environ 60 € (version physique sur Amazon) Notre test : 8,5/10

Sortie au tout début du mois de juin 2025, la Nintendo Switch 2 a déjà su trouver de multiples acquéreurs dans le monde entier. Avec son line-up de lancement plutôt intéressant et l'arrivée, ces derniers mois, de nouveaux titres, c'est-à-dire des AAA comme des indépendants, la Nintendo Switch 2 pourrait bien se retrouver au pied des sapins de nombreux foyers. Toutefois, il est, bien évidemment, préférable de l'accompagner de jeux, afin que le destinataire dudit cadeau puisse l'essayer au plus vite. Le catalogue étant assez fourni, vous pourriez, cependant, être perdu face au rayon dédié à la Switch 2 dans les magasins spécialisés.Ainsi, afin de vous aider durant votre course aux cadeaux durant cette année 2025,Lancé en même temps que la Nintendo Switch 2,. Accessible pour les enfants et offrant de la coopération en local (sur la même console) et en ligne, ce nouvel opus Mario Kart World conviendra à tout le monde. Avec ses différents modes de jeu et personnages à contrôler, la durée de vie de ce nouveau jeu Mario Kart, qui dispose d'une belle rejouabilité, est plus que conséquente.Disponible depuis le mois de juillet 2025, Donkey Kong Bananza, qui est une exclusivité Nintendo Switch 2, est un jeu de plateformes, dans lequel les joueurs et les joueuses incarnent Donkey Kong et Pauline. Devant rejoindre le Centre de la Terre avant la Void Corporation, le duo devra progresser sur l'île Lingot, tout en brisant tous les obstacles qui se dressent sur son chemin. Avec son PEGI 7,Dernier opus en date de la franchise Hyrule Warriors,(la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild). Avec son roster de personnages plutôt varié, Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau invite les joueurs et les joueuses à affronter l'armée de Ganondorf, arrivant par vagues importantes, afin de protéger Hyrule.Développé par Game Freak et édité par Nintendo,. Là-bas, les joueurs et les joueuses, et donc les dresseurs et les dresseuses, peuvent prendre part à diverses activités aux côtés de leurs Pokémon, mais aussi participer au tournoi Royale Z-A à la nuit tombée. Le titre offre, par ailleurs, des combats en temps réel. Les starters, à savoir les Pokémon de départ, sont Germignon, Gruiki et Kaiminus, sur cet opus.Sorti à l'origine sur Nintendo Switch première du nom, Super Mario Party Jamboree s'est offert une version Nintendo Switch 2 Edition, qui inclut Jamboree TV, soit un nouveau mode avec des mini-jeux supplémentaires. Jouable en coopération locale (jusqu'à 4 joueurs sur une même console) ou en ligne (jusqu'à 20), Super Mario Party Jamboree propose pas moins de 110 mini-jeux au total, se déroulant sur diverses cartes/divers niveaux. Avec différents modes de jeux et de nombreux personnages jouables, issus de l'univers Mario,Évidemment, bien d'autres titres disponibles, en exclusivité ou non, sur Nintendo Switch 2 pourraient figurer dans cette liste (Hades 2, Kirby Air Riders, Metroid Prime 4: Beyond, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, etc.). Néanmoins, avec cette sélection de, vous devriez grandement faire plaisir durant ce Noël 2025.