Mario Kart World : MàJ 1.5.0 du 21 janvier 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.5.0, déployée le 21 janvier 2026, de Mario Kart World.

Patch notes de la mise à jour 1.5.0 de Mario Kart World Généralités Des courses en équipe ont été ajoutées à Survie en jouant dans un groupe pendant « Jeu en ligne » et « Mode sans-fil local ».

Le jeu est désormais compatible avec la langue polonaise. Remarque : vous pouvez changer votre langue sélectionnée en utilisant « Langue » dans le menu « Console » des « Paramètres de la console ».

Problèmes corrigés Correction d'un problème où le jeu se terminait parfois si un joueur jouait le rôle de Kamek dans Montagne Choco.

Correction d'un problème où la classification affichée était parfois incorrecte en rejoignant « Tout le monde » dans le jeu en ligne en étant dans un groupe.

D'autres problèmes ont été corrigés afin d'améliorer l'expérience de jeu.

Il y a très peu de temps, soit le 21 janvier 2026,. Pour être plus précis, il s'agit du. Comme vous pourrez le constater,. Évidemment,Mais, sans plus tarder, voiciRappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 5 juin 2025, est à retrouver sur la dernière console de Nintendo, la Switch 2.