Mario Kart World : MàJ 1.5.0 du 21 janvier 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.5.0, déployée le 21 janvier 2026, de Mario Kart World.
Il y a très peu de temps, soit le 21 janvier 2026, Mario Kart World s'est offert une toute nouvelle mise à jour
. Pour être plus précis, il s'agit du patch 1.5.0
. Comme vous pourrez le constater, cette mise à jour ajoute les courses en équipe en Survie ainsi que la compatibilité avec la langue polonaise
. Évidemment, plusieurs problèmes ont également été corrigés
.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.5.0 de Mario Kart World, qui est disponible depuis le 21 janvier 2026
.
Patch notes de la mise à jour 1.5.0 de Mario Kart World
Généralités
- Des courses en équipe ont été ajoutées à Survie en jouant dans un groupe pendant « Jeu en ligne » et « Mode sans-fil local ».
- Le jeu est désormais compatible avec la langue polonaise.
- Remarque : vous pouvez changer votre langue sélectionnée en utilisant « Langue » dans le menu « Console » des « Paramètres de la console ».
Problèmes corrigés
- Correction d'un problème où le jeu se terminait parfois si un joueur jouait le rôle de Kamek dans Montagne Choco.
- Correction d'un problème où la classification affichée était parfois incorrecte en rejoignant « Tout le monde » dans le jeu en ligne en étant dans un groupe.
- D'autres problèmes ont été corrigés afin d'améliorer l'expérience de jeu.
Rappelons, en guise de conclusion, que Mario Kart World
, qui est sorti le 5 juin 2025, est à retrouver sur la dernière console de Nintendo, la Switch 2.
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