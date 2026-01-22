Mario Kart World : MàJ 1.5.0 du 21 janvier 2026, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 janvier 2026 à 10h25
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.5.0, déployée le 21 janvier 2026, de Mario Kart World.
Mario Kart World : MàJ 1.5.0 du 21 janvier 2026, patch notes et détails
Il y a très peu de temps, soit le 21 janvier 2026, Mario Kart World s'est offert une toute nouvelle mise à jour. Pour être plus précis, il s'agit du patch 1.5.0. Comme vous pourrez le constater, cette mise à jour ajoute les courses en équipe en Survie ainsi que la compatibilité avec la langue polonaise. Évidemment, plusieurs problèmes ont également été corrigés.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.5.0 de Mario Kart World, qui est disponible depuis le 21 janvier 2026.

Patch notes de la mise à jour 1.5.0 de Mario Kart World

Généralités

  • Des courses en équipe ont été ajoutées à Survie en jouant dans un groupe pendant « Jeu en ligne » et « Mode sans-fil local ».
  • Le jeu est désormais compatible avec la langue polonaise.
    • Remarque : vous pouvez changer votre langue sélectionnée en utilisant « Langue » dans le menu « Console » des « Paramètres de la console ».

Problèmes corrigés

  • Correction d'un problème où le jeu se terminait parfois si un joueur jouait le rôle de Kamek dans Montagne Choco.
  • Correction d'un problème où la classification affichée était parfois incorrecte en rejoignant « Tout le monde » dans le jeu en ligne en étant dans un groupe.
  • D'autres problèmes ont été corrigés afin d'améliorer l'expérience de jeu.
Rappelons, en guise de conclusion, que Mario Kart World, qui est sorti le 5 juin 2025, est à retrouver sur la dernière console de Nintendo, la Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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